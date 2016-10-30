كيف علقت أصالة بعد القبض على سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة!

صحيفة المرصد:عبّرت الفنانة السورية أصالة عن تضامنها الكامل مع الفنان المغربي سعد لمجرد، في أزمته الحالية بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

وكتبت أصالة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستقرام”: “سعد لمجرّد من أكثر الشباب اللي قابلتهم بحياتي تهذيباً … التقيت به في سهرات كثيرة، والتقينا بسفر، ودائمًا كان فيه تريليون بنت حيموتوا يحكوا معه، وكان دائمًا تصرّفه غاية بالتهذيب”.

وأضافت المطربة السورية: “رغم إنّي لا أؤمن بنظرية المؤامرة إطلاقًا، إلّا إنّي بصدّق إنّه فيه حدا تعبان من نجاح سعد المبهر… يارب وبأقرب وقت يخلص حبيبنا من هالأزمة اللي تعبنا معه منها”.