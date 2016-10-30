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كيف علقت أصالة بعد القبض على سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة!

30 أكتوبر, 2016 , 21:43 م
كيف علقت أصالة بعد القبض على سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة!
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صحيفة المرصد:عبّرت الفنانة السورية أصالة عن تضامنها الكامل مع الفنان المغربي سعد لمجرد، في أزمته الحالية بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

وكتبت أصالة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستقرام”: “سعد لمجرّد من أكثر الشباب اللي قابلتهم بحياتي تهذيباً … التقيت به في سهرات كثيرة، والتقينا بسفر، ودائمًا كان فيه تريليون بنت حيموتوا يحكوا معه، وكان دائمًا تصرّفه غاية بالتهذيب”.

وأضافت المطربة السورية: “رغم إنّي لا أؤمن بنظرية المؤامرة إطلاقًا، إلّا إنّي بصدّق إنّه فيه حدا تعبان من نجاح سعد المبهر… يارب وبأقرب وقت يخلص حبيبنا من هالأزمة اللي تعبنا معه منها”.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    Johns Hopkins

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  2. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    .لن .

    في عادة العرب وثقافتهم لم يكن يعني ويظرب الدفوف الا القيان ... !! محد درى عنكم لم نسمع في تاريخ العرب ام هناك ظارب دف او قيمة اشتهرت بينما اشتهر عنتر
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  3. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    .لن .

    والله معرفه ولا ادري وش موقعه من الاعراب الان كل من يبغى بنشهر عادي اقرب مثل البثر اللي اسمه ابو سن ... مشي حالك يا ***
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  4. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    عموري

    بدأ الردح للدفاع عن الحبايب اصلاً اول مره اسمع سعد لمجرد لا يمون اخترع صاروخ او جينات
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  5. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    تريليون !!! يابنت مو عيب عليكي تكذبي
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  6. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 22:47 م

    زياد 111

    مجتمع مخدرات وكحول وسهر ومجون . قلعته عساه مايظهر يموت في السجن
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  7. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    555

    هذا يكفي منك (( التقيت به في سهرات كثيرة، والتقينا بسفر !!! ))
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  8. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    Zayer007

    شهادة shermo6ah ....
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  9. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    Ymni mahbob

    اصاله تدافع عنه لانه ما عطاها وجه شي غريب .،.،.،..ليت اللي ما يعطوني وجه يدافعون عني.....الزبده اصاله ليست من الحسنوات ولا كان برك بها والسلام..........
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  10. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    صرخة صمت

    اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.. والله الشيطان شاطر حلو
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  11. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    ماجد

    فعلا كلام يشرح البيئة التي يعيشون فيها وكأنها مشاهده .
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  12. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    زائره

    معروف انها قضية ابتزاز دايم يتعرض لها الاغنياء المشاهير من اجل الحصول على المال
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  13. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    علقوووو برجلينك يااصاله
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  14. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    سلفادور

    تريليون بنت !! سكان الأرض كلهم على بعضهم 6 مليار . ياست اصاله. المجرد وقع في فرنسيه ماهي بنت أي كلام تدفع له بآلاف حتى يسهر معها
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  15. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    السمهروري

    وافق شن طبقة.
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  16. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    سمير

    هذة السورية تاركه كل مشاكل بلدها ومتعاطفه مع فنان. . هؤلا هم السوريين يبيع أبوه من أجل المال
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  17. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    فنزولي

    والله وتحبه اصاله نصري بيئه نتنه
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  18. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    البرنس

    مجتمع يسمي فيه رجل فنان وبنت فنانه وهم في الاصل****.
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  19. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    فخار يكسر بعضه بلا اصاله بلا مجرد بلا هم بلدك ينطحن فهو اولى بتضامنك معه من مجرد ولا لابس
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