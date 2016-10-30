كيف علقت أصالة بعد القبض على سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة!

صحيفة المرصد:عبّرت الفنانة السورية أصالة عن تضامنها الكامل مع الفنان المغربي سعد لمجرد، في أزمته الحالية بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.
وكتبت أصالة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستقرام”: “سعد لمجرّد من أكثر الشباب اللي قابلتهم بحياتي تهذيباً … التقيت به في سهرات كثيرة، والتقينا بسفر، ودائمًا كان فيه تريليون بنت حيموتوا يحكوا معه، وكان دائمًا تصرّفه غاية بالتهذيب”.
وأضافت المطربة السورية: “رغم إنّي لا أؤمن بنظرية المؤامرة إطلاقًا، إلّا إنّي بصدّق إنّه فيه حدا تعبان من نجاح سعد المبهر… يارب وبأقرب وقت يخلص حبيبنا من هالأزمة اللي تعبنا معه منها”.
تعليقات ( 19 )
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.لن .في عادة العرب وثقافتهم لم يكن يعني ويظرب الدفوف الا القيان ... !! محد درى عنكم لم نسمع في تاريخ العرب ام هناك ظارب دف او قيمة اشتهرت بينما اشتهر عنتر
.لن .والله معرفه ولا ادري وش موقعه من الاعراب الان كل من يبغى بنشهر عادي اقرب مثل البثر اللي اسمه ابو سن ... مشي حالك يا ***
عموريبدأ الردح للدفاع عن الحبايب اصلاً اول مره اسمع سعد لمجرد لا يمون اخترع صاروخ او جينات
زياد 111مجتمع مخدرات وكحول وسهر ومجون . قلعته عساه مايظهر يموت في السجن
555هذا يكفي منك (( التقيت به في سهرات كثيرة، والتقينا بسفر !!! ))
Zayer007شهادة shermo6ah ....
Ymni mahbobاصاله تدافع عنه لانه ما عطاها وجه شي غريب .،.،.،..ليت اللي ما يعطوني وجه يدافعون عني.....الزبده اصاله ليست من الحسنوات ولا كان برك بها والسلام..........
صرخة صمتاعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.. والله الشيطان شاطر حلو
ماجدفعلا كلام يشرح البيئة التي يعيشون فيها وكأنها مشاهده .
زائرهمعروف انها قضية ابتزاز دايم يتعرض لها الاغنياء المشاهير من اجل الحصول على المال
سلفادورتريليون بنت !! سكان الأرض كلهم على بعضهم 6 مليار . ياست اصاله. المجرد وقع في فرنسيه ماهي بنت أي كلام تدفع له بآلاف حتى يسهر معها
السمهروريوافق شن طبقة.
سميرهذة السورية تاركه كل مشاكل بلدها ومتعاطفه مع فنان. . هؤلا هم السوريين يبيع أبوه من أجل المال
فنزوليوالله وتحبه اصاله نصري بيئه نتنه
البرنسمجتمع يسمي فيه رجل فنان وبنت فنانه وهم في الاصل****.