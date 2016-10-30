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تعليق الفنان ناصر القصبي على توجيه لوزارة التعليم حول الليبرالية و العلمانية يثير الجدل على تويتر

30 أكتوبر, 2016 , 22:17 م
تعليق الفنان ناصر القصبي على توجيه لوزارة التعليم حول الليبرالية و العلمانية يثير الجدل على تويتر
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صحيفة المرصد:علَّق الفنان ناصر القصبي على قرار وزارة التعليم لمحاربة الليبرالية والعلمانية في المدارس عبر تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر ، قائلاً : ” “كارثة… إذا كانت وزارة التعليم بهذا التوجه” .

هذا وقد أثارت التغريدة جدلًا واسعًا بين نشطاء موقع التواصل ، الذين انتقدوا تعليقه، وامتدحوا قرار الوزارة، الذي يستهدف حماية الأجيال الناشئة.



تعليقات ( 105 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 105
    30 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    العتيبي

    لا تعطون القصبي فوق حجمه منبوذ من السعودية وساكن في الامارات
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  2. 104
    30 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    ايش موظوع الصاروج للي ظرب مكه ومتى طيب مافيه وظايف بدون واسطه
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  3. 103
    30 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    ناصر عايش في دبي يأخذ معه السحيمي وبدريه وكم شبيه لهم ويفكونا بقريح
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  4. 102
    30 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    لبرالي سروري علماني قطب اخوان

    (( حصانة )) لا أشك أن مجتمعنا محصن تحصينا ذاتيا من العلمانية واللبرالية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 101
    30 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    إلى متى قنوات وأفراد يتدخلون في شؤوننا الخاصة ؟

    نطالب بوقف التدخلات الخارجية في شؤون بلادنا سوأ من ناصر وزوجته أو من غيرهم حتى لو كان ممن يحمل الجنسية السعودية طالما أنه يقيم في دولة أخرى
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  6. 100
    30 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    المقص

    اللبراليين ما عندهم غيره وأقرب الى***
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  7. 99
    30 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    اش موضوع الصاروج بظبط ي زين القطعه
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  8. 98
    30 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    عبيد ولد الشيخ علي

    ماعاد ورى احنا اكثر الشعوب متمسكين باالدين لدرجة الوسوسه . الوسطيه في الدين وتحصين الطلاب من التشدد هذ المطلوب ياوزارة التعليم
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  9. 97
    30 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    من أنت ياهذا حتى تنتقد قرار وزاري حكومي ومطلب أكثر الشعب !! أقول أنطم وأصمت
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  10. 96
    30 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    ليتك ابدعت بقلمك على اللي سحبت جنسيته وطرد من بلده
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  11. 95
    30 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    كاره العلمانيين واليبراليين

    1000 جلدة 🌶 10 سنوات❗️كيف الظهر بعد الاسواط
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  12. 94
    30 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    لبرالي سروري علماني قطب اخوان

    (( حصانة )) لمحاربة الأفكار المنحرفة ( العلمانية واللبرالية ) كلنا نعرفها معرفة تامة غير ناقصة ولا منقوصة الكبير والصغير المتعلم وغيره
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  13. 93
    30 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    لبرالي سروري علماني قطب اخوان

    (( حصانة )) لمحاربة الأفكار المنحرفة ( ***** )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 92
    30 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    شدني خبر وانا القلب الاخبار خبر رجال طرد من بلاده وقطع رزقه بسبب قول الحق فهل هدا يستحق الدعاء عليه من يسبني سوف اسبه والبادي اظلم
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  15. 91
    30 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    محب الوطن

    رأي اخر / لانسبه ولكن نبين خطره وهدمه لصورة الاسلام باختلاطه مع نساء متبرجات بزينه قدام البشر ونعته للملتزمين بانهم دواعش ومتشددين كذا يفسد ولايصلح
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  16. 90
    30 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    راكان

    أو تسأل هالمعلقين ماهو معنى لبرالية. .لايعرفون بس سمعوا كم صحونجي يسب ناصر القصبي سبوه معهم 😂😂
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  17. 89
    30 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    لبرالي سروري علماني قطب اخوان

    شيء طيب أن تحارب الوزارة التيارات المعاصرة الفكرية والحزبية والمنحرفة المتطرفة (( كلها جميعا بقضها وقضيضها ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 88
    30 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    لا يكون صدقت انك مفكر انت حد مثل الارغوز يضحكنا شوي ويعلق على هذا هذا حدك وبس
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  19. 87
    30 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    إذا نطق القصبي وأمثاله فلا تجيبهم فخير من اجابتهم السكوت.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 86
    30 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    معلم متقاعد

    القصبي من أوائل من أنتقد التطرف وفكك سيطرتهم على المجتمع ولمس التابوالمقدس لرجال الدين وهدد مصالحهم بكل شجاعة شكرا للقصبي والفيصل ورحم الله القصيبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 85
    30 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    العلمانية اللبرالية = (( ظاهرها الرحمة الكاذبة ___ وباطنها الفساد والعذاب ))
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  22. 84
    30 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    رأي اخر

    اكثر التعليقات سب وشتم في هذا الفنان طيب! وش تستفيد من سبه يعني انت راح تحاسبه ولا رب العالمين ،عليكم بانفسكم لايضركم من ضَل اذا اهتديتم يامسلم مجتمعنا فيه الصالح وفيه الطالح نحن ليس شعب ملائكي.
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  23. 83
    30 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    لبرالي سروري علماني قطب اخوان

    شي طيب من الوزارة أن تحارب الافكار المتطرفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 82
    30 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    الى قلم الحقد

    الظاهر انك من متابعين هذه البرامج فالليبراللي لايزعل اذا وصفته بهذا الاسم ولو زعل من ذلك وهو يدعو ويدافع عنها فهذا هو النفاق وسريع بردك ياكنترول
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  25. 81
    30 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    لبرالي سروري علماني قطب اخوان

    وكل خطر على المجتمع والعقيدة وكل خطورته بقدره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 80
    30 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    السطحية بلشة

    ليتك قرأت جميع المباديء الهدامة التي حذر منها المنشور .. لكن اللي في بطنة حصاة مايصبر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 79
    30 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    سؤال؟

    هل يوجد لبرالي علماني شارك جنودنا بالحد أو رفض فعل العصابات الحوثه وبقطيف؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 78
    30 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    محمد

    الهدف أبقاء جهل المجتمع وسيطرة المتطرفين . الوعي شيء مخيف بالنسبة لهم ويهدد مصالحهم وأمتيازاتهم وتقديس المجتمع لهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 77
    30 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    لبرالي سروري علماني قطب اخوان

    كلهم ما فيهم خير ويكفي ضلالهم جميع وانحرافهم جميعا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 76
    30 أكتوبر, 2016 , 23:02 م
    عدد التعليقات:4259

    العنيد

    لا شك أنه توجيه سليم من وزارة التربيه والتعليم لكن بنو ليبرال و بنو علمان بدأو بالطم . الفكر الداعشي والعلماني واليبرالي كلاهما عمله واحده منهم من هو ضد الدوله ومنهم من هو ضد ثوابت الدين والاخلاق !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 75
    30 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    محب الوطن

    ناصر محارب لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه مرضا لايبرأ منه ياجبار
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  32. 74
    30 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    لبرالي سروري علماني قطب اخوان

    ( سرو قطب اخوان) يريد حاكمية يحكم بها وفق منهج منحرف الدين له وجاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 73
    30 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    موت بغيضك يالبرالي يامهرج يامنبوذ يامسخررة الناس والمجتمع . يلا أذلف وفارقنا
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  34. 72
    30 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    سبهلل

    غريبة هل هذه أفكار الوزير صاحب مسرحية اليمامه صاحب الكتاب الذي يتحدث عن التعليم في المملكة ماذا جرى
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  35. 71
    30 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    كفى كذب

    جاه الرد المناسب والصارم من ابناء الوطن الحقيقين وليس من المرتزقه المنافقين المُدعين للوطنيه وحب الوطن وهم كاذبون . انتهى
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  36. 70
    30 أكتوبر, 2016 , 22:58 م
    عدد التعليقات:4259

    العنيد

    أولا يجب أن يركزو على حماية الصغار وطلاب المدارس من التيارات المتشددة والمتطرفه قبل الليبراليه والعلمانيه .الخطر من الفكر المتطرف وصناع الكراهيه والمتزمتين . واليوم تم بحمد الله القبض والكشف على اكثر
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  37. 69
    30 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    الحق يقال

    واضح من وسائل التواصل الاجتماعي حملات خارجية ليبرالية وفي بعض القنوات فنحن مستهدفون ان لم نحمي ابنائنا فعلينا السلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 68
    30 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    لبرالي سروري علماني قطب اخوان

    ( لبروعلمان) يريد فكر حرا لا حدود له
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 67
    30 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    إمرأه

    اول مره أعرف ان فيه مايسمى المذهب التغريبي والمذهب الليبرالي واضح الجماعه مو فاهمين المعنى الحقيقي لهذه المسميات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 66
    30 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    عاجل

    بارك الله فيك يا ناصر كفو ولا عزاء للاخوانجيه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  41. 65
    30 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    لبرالي سروري علماني قطب اخوان

    ((بس تفرق)) مابين لابس فكر مستورد وبين لابس عباءة الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 64
    30 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    " أبوعمر "

    انت يانويصر أخر واحد يتكلم ويبدي رأيه بأمور الشعب السعودي،،،هذا اللي ناقصنا بعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  43. 63
    30 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    لبرالي سروري علماني قطب اخوان

    وكلها أفكار متطرفة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  44. 62
    30 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    علي القحطاني

    القصبي مفكر ربراري خطير ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 61
    30 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    ضد الرصاص

    لا فرق بينه وبين عادل امام كلهم يستهزؤن بالدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 60
    30 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    لبرالي سروري علماني قطب اخوان

    وكل له منهجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 59
    30 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    بيت القصيد

    كيف تجرؤ على مثل هذا الرد؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  48. 58
    30 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    الى قلم الحقد

    السبب الحقيقي من زعل نصور هو على برنامج بدروه مراته ، لان برنامجها يعتمد على هاذي الأشكال ، فهو خايف من انهيارها , اذا عرفوا الشباب خطر اللبرالية
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  49. 57
    30 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    لبرالي سروري علماني قطب اخوان

    (( افكار منحرفة )) بس تفرق عن بعضها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 56
    30 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    راكان

    اللبرالية تقول بأن تربية لحيتك فقط لن تدخلك الجنه. . وبأن المحيسني الذي خرج وهو يحرض شاب مراهق للانتحار ويحرق قلب أمه عليه ويعود هو ***مع السبايا. . ***مجرم وليس رجل دين 😊
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  51. 55
    30 أكتوبر, 2016 , 22:52 م
    عدد التعليقات:14976

    قلم الحقيقه

    التيارات التي تهدد أمن الطلاب حسب زعمكم لم تخرج مانشاهده اليوم من بينات وزارة الداخلية عن الارهاب والقاء القبض على الارهابيين الدواعش كان آخرها هذا اليوم.وكأنكم طوال عقود لم تستوعبون الدروس من قبلهم.
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  52. 54
    30 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    متأمل

    بدل حقن الكراهية والتشكيك في الغير علموهم ثقافة الحوار والإختلافات الفكرية والتعايش الإنساني والتسامح الديني وأن الله تعالي هو رب هذا الكون ومكونه
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  53. 53
    30 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    .. سعودي ..

    من أنت ياناصر ومن تكون يامنبوذ حتى تنتقد قرار وزاري حكومي ومطلب شعبي..فارق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 52
    30 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    الى قلم الحقد

    السبب الحقيقي من زعل نصور هو على برنامج بدروه مراته ، لان برنامجها يعتمد على هاذي الأشكال ، فهو خايف من انهيارها , اذا عرفوا الشباب خطر اللبرالية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 51
    30 أكتوبر, 2016 , 22:51 م

    loovivool

    كانوا يحذرون من الانترنت والآن اصبح وسيلة مهمة والان يحذرون من العلمانية وبعد فترة يكشفون أنها هي النظام العادل المساوي بين طبقات الشعب ويعطي الكل حقه
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  56. 50
    30 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    ابوصفوق

    كارثة اذا كنت لا تزال تحمل الجنسية السعودية
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  57. 49
    30 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    زائر

    حصنوا الوزارة من الأخونجية والسرورية إذا كنتم صادقين فهولاء هم الخطر الحقيقي على هذا البلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 48
    30 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    سؤال ؟ وأتمنىٰ أحد يجيب عليه ..

    عندي سؤال بريء وأتمنى أحد يجاوبني_هل يوجد علماني ليبرالي ممثل فنان ذهب للحد الجنوبي وشارك جنودنا؟على الأقل لو بالكلام والادانه لما تفعله عصابة الروافض
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  59. 47
    30 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    أبو عبد الله

    لولا الله ثم الغرب . لما كان عندنا أنترنت ولا كمبيوتر ولا جوال ولا دواء ولا حتى فرشة أسنان.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 46
    30 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    جاري الكتابه....

    الكارثه والله جرأه التافهين على أنتقاد أراء العلماء وأهل الدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  61. 45
    30 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    صد هجمه

    متى يبلُغُ البُنيانُ يومًا تمامَه🌾 إذا كنت تَبنيه وغيرُك يَهدِمُ 🌾 ولو ألفُ بانٍ خلفَهم هادمٌ كفَى🌾 فكيف ببانٍ خلفَه ألفُ هادمِ🌾
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  62. 44
    30 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    ماذا جنت الليبرالية للمجتمعات

    غير التفكك والانحلال .. وكيف تتطاول وببجاحة على الوزارة لتعتبر حماية المجتمع السعودي من تلك المبادي الهدامة كارثة
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  63. 43
    30 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    راكان

    الفنان العظيم ناصر القصبي. .بحلقة واحدة في مسلسل سيلفي ( بيضة الشيطان ) إستطاع أن يعري ويكشف فكر الدواعش ويسمح فيهم الأرض لذلك يحاربونك ياناصر. . انت رمز وطني كبير يفتخر بك كل مواطن شريف 😘
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  64. 42
    30 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 41
    30 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    متنور خلقة

    عندما أطلق الحوثيون صاروخ على الحرم المكي لم يعلق بكلمة وحينما أطلق الصاروخ على أفكاره المتطرفة الانحلالية بدأ يجعجع ويزمجر وكأنه يقيم في هذه البلد
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  66. 40
    30 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    زياد 111

    يبي يتشقق ويطير من الفرحه إذا قالو له انت علماني ليبرالي ياسيادة الفنان ناصر . مالت عليك وعلى****
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  67. 39
    30 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    زائر

    كارثه انهم فضحوا بني لبرال ﻻن المساله اكل عيش ياعم !!!!! اذا فضحوا اللبراليه ماراح يكون هناك سينما وعنصرنسائي بالتمثيل! ياخساره
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  68. 38
    30 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    محمد الفرنسي

    من المشاكل لما تلاقي واحد عايش بدبي ... ويناقش قضية للسعودية بتعارض وتعجب وهو واهله في الاصل سعوديين و مستقرين ببلد غير بلدهم .. شيء عجيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 37
    30 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    حبروك

    شكله ماهو داري وش الليبرالية ووش العلمانية...باختصار العلمانية والليبرالية مارس حياتك بلا دين ولا أخلاق ....خذ حرية كاملة مثل الغرب..
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  70. 36
    30 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    من لم يكن عنده غيره على اقرب الناس لديه فضلا على دينه فلا يرجى منه خير
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  71. 35
    30 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    ساميه

    وماتخفي صدورهم اكبر ..
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  72. 34
    30 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    هل له رأي وهو خارج الوطن
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  73. 33
    30 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    مصري جدع

    انا عاوز افهم ليه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  74. 32
    30 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    عاجل

    وزارة التعليم تغرد خارج السرب وكله تملق وتمثيل حاربوا المخدرات والشذوذ والتخلف القبلي والواسطه والكسل واترك عنكم الكذب والمرواغه
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  75. 31
    30 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    جنوبية..🌻🌻

    يحاربون من اليوم لبكرة النشئة لابد تكون من البيت يعني اعملو ملتقيات توعوية ودعوية لي الاهالي كيف ناسس أولادنا ونحمي أفكارهم بس المحاضرات عن حقوق الزوج
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  76. 30
    30 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    مراجع

    العلمانيه والليبراليه افكار هدامه تخلخل المجتمع تدعو للفحواش ما ظهر وما بطن الحاااااااد
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  77. 29
    30 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    مصري جدع

    اتفق مع ناصر اصبي
    لا يعجبني(10) اعجبني(3)
  78. 28
    30 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    سلفادور

    القصبي قسم بالله إني ما اطيقه منذ عرفت طاش ما طاش وإني أدري إن هذا المخلوق يعمل ويمثل لغرس الكره للإسلام والانسلاخ من أي شيء إسلامي. حسبه الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  79. 27
    30 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    المهرج ناصر

    رأي مهرج بالتلفزيون لايقدم ولايأخر ..!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  80. 26
    30 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    مهم

    كارثة عندما يأتيك طفلك او طفلتك ويتعلمون مفهوم الليبرالية والعلمانية وعند الكبر يريدون الحرية ويريدون فصل الدين عن الحياة بارك الله فيك ياوزارة الحزم
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  81. 25
    30 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    البرنس

    خلك في دبي ياعليان وش دخلك في تعليمنا عيالك يتعلمون في دبي اترك لقافه
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  82. 24
    30 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    كلمة مهرج هل هي لمن يضحك الناس وياخذ فلوس مجرد تساؤل
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  83. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    أجامل أيامي

    من يحق له إبداء الرأي والانتقاد هومن يسكن على أرض البلدويحمل همومها وله تاريخ وطني مشرف في خدمة الدين والوطن أمامتكي وساكن بدبي وتعلمنا بمصلحتنا
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  84. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    عاجل

    يا تعليق 10 ناصر قدم الكثير وحارب الجهل والتطرف الفكري الذي يتملكك وجهوده تشكر عليه ولا عزاء لمن ينادي بالتشدد والتنطع واي تعليق ينادي به فهو أحد أدوات التخلف
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  85. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    ههههههه

    والله اعطيتوه اكبر من حجمة هههههههه مهرج فعلا
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  86. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 22:31 م

    كم مره ركعها = 0
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  87. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    العبقري

    كل ماخالف السنة ونهج سلف الامة فهو باطل وتجب محاربته
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  88. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    جنوبي

    ما شاء الله !! عشنا وشفنا من نأخذ رأيه في سياسة التعليم بالمملكه !!! اللهم لا حسد !!!! حقيقه احنا محسودين على هذ المفكر العظيم بيننا !!!
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  89. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    ارز 👊 نجد

    تدخل في مالا يعنيه ومن يكون حتى ناخذ منه
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  90. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    أجامل أيامي

    سبحااااااان الله العظيم وأنت ياقصبي ماذا قدمت لدينك ووطنك وعروبتك حتى تريدأن تنتقد وتخبرنابالكارثة والإنجاز دع الأمورالكبارللكبار وخلك بدبي
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  91. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    كلمة مهرج هل هي لمن يضحك الناس وياخذ فلوس مجرد تساؤل
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  92. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    رؤية

    وهل هذا يعتد بكلامه او رأيه حتى نهتم بما قال!!!!!!!!!
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  93. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    احبٌ المرح والتسكع في الغابة

    يا ناصر ياقصبي إذا مو عاجبك وضع البلد ****
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  94. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    عاجل

    على من أصدر هذا القرار التعريف ماهي العلمانيه لدينا نحن درسنا ودرسنا ولم نتغير ما هذا الهراء
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  95. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    زائر

    الكارثه محاربة الدين واﻻخﻻق وعلوم الرجال والغيره على المحارم..ويسمونه فن اﻻ والله عين +فن
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  96. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    الرأي العام

    الكارثة عدم فهمك لبلدك
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  97. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    احمد محمود

    دمروا بلدانهم بالفساد ويحبون يدمرون بلدنا الله لايرحمهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  98. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    علي العمري.

    ايش نعلمهم. التشداد. وتكفير. الناس.
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  99. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    عاجل

    اي علمانيه يحاربون هم يحاربون الوسطية والله لن ننتهي من الإرهاب طالما هذي الأشكال المناديه لمحاربة العلم والتطور وترك التخلف والتقدم موجودة عندنا
    لا يعجبني(6) اعجبني(5)
  100. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    من ناحيتي انا

    العقليات هذه اللي بها ناصر القصبي مااحد يعلق عليه طنشووووووه .
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  101. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    راشد

    الكارثة أنت و أشكالك.
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  102. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    لا حول ولا قوة الا بالله

    هذا الانسان لديه مبدا خالف تعرف
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  103. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    عاجل

    صدقت يا ناصر كارثه لا بعدها كارثه نحن نحارب الإرهاب من جهه وجهه أخرى تغرد خارج السرب
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  104. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    نجم

    الكارثة أنت وأشكالك حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  105. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    فهد

    ياخبيث ليه متضايق لعنة الله عليك
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