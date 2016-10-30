تعليق الفنان ناصر القصبي على توجيه لوزارة التعليم حول الليبرالية و العلمانية يثير الجدل على تويتر

صحيفة المرصد:علَّق الفنان ناصر القصبي على قرار وزارة التعليم لمحاربة الليبرالية والعلمانية في المدارس عبر تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر ، قائلاً : ” “كارثة… إذا كانت وزارة التعليم بهذا التوجه” .

هذا وقد أثارت التغريدة جدلًا واسعًا بين نشطاء موقع التواصل ، الذين انتقدوا تعليقه، وامتدحوا قرار الوزارة، الذي يستهدف حماية الأجيال الناشئة.