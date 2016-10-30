تعليق الفنان ناصر القصبي على توجيه لوزارة التعليم حول الليبرالية و العلمانية يثير الجدل على تويتر

صحيفة المرصد:علَّق الفنان ناصر القصبي على قرار وزارة التعليم لمحاربة الليبرالية والعلمانية في المدارس عبر تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر ، قائلاً : ” “كارثة… إذا كانت وزارة التعليم بهذا التوجه” .
هذا وقد أثارت التغريدة جدلًا واسعًا بين نشطاء موقع التواصل ، الذين انتقدوا تعليقه، وامتدحوا قرار الوزارة، الذي يستهدف حماية الأجيال الناشئة.
كارثه … اذا كانت وزارة التعليم بهذا التوجه pic.twitter.com/HoN1A8Nk7Q
— ناصر القصبي (@algassabinasser) October 30, 2016
تعليقات ( 105 )
العتيبيلا تعطون القصبي فوق حجمه منبوذ من السعودية وساكن في الامارات
لبرالي سروري علماني قطب اخوان(( حصانة )) لا أشك أن مجتمعنا محصن تحصينا ذاتيا من العلمانية واللبرالية
إلى متى قنوات وأفراد يتدخلون في شؤوننا الخاصة ؟نطالب بوقف التدخلات الخارجية في شؤون بلادنا سوأ من ناصر وزوجته أو من غيرهم حتى لو كان ممن يحمل الجنسية السعودية طالما أنه يقيم في دولة أخرى
المقصاللبراليين ما عندهم غيره وأقرب الى***
عبيد ولد الشيخ عليماعاد ورى احنا اكثر الشعوب متمسكين باالدين لدرجة الوسوسه . الوسطيه في الدين وتحصين الطلاب من التشدد هذ المطلوب ياوزارة التعليم
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦من أنت ياهذا حتى تنتقد قرار وزاري حكومي ومطلب أكثر الشعب !! أقول أنطم وأصمت
كاره العلمانيين واليبراليين1000 جلدة 🌶 10 سنوات❗️كيف الظهر بعد الاسواط
لبرالي سروري علماني قطب اخوان(( حصانة )) لمحاربة الأفكار المنحرفة ( العلمانية واللبرالية ) كلنا نعرفها معرفة تامة غير ناقصة ولا منقوصة الكبير والصغير المتعلم وغيره
لبرالي سروري علماني قطب اخوان(( حصانة )) لمحاربة الأفكار المنحرفة ( ***** )
محب الوطنرأي اخر / لانسبه ولكن نبين خطره وهدمه لصورة الاسلام باختلاطه مع نساء متبرجات بزينه قدام البشر ونعته للملتزمين بانهم دواعش ومتشددين كذا يفسد ولايصلح
راكانأو تسأل هالمعلقين ماهو معنى لبرالية. .لايعرفون بس سمعوا كم صحونجي يسب ناصر القصبي سبوه معهم 😂😂
لبرالي سروري علماني قطب اخوانشيء طيب أن تحارب الوزارة التيارات المعاصرة الفكرية والحزبية والمنحرفة المتطرفة (( كلها جميعا بقضها وقضيضها ))
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرلا يكون صدقت انك مفكر انت حد مثل الارغوز يضحكنا شوي ويعلق على هذا هذا حدك وبس
معلم متقاعدالقصبي من أوائل من أنتقد التطرف وفكك سيطرتهم على المجتمع ولمس التابوالمقدس لرجال الدين وهدد مصالحهم بكل شجاعة شكرا للقصبي والفيصل ورحم الله القصيبي
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦العلمانية اللبرالية = (( ظاهرها الرحمة الكاذبة ___ وباطنها الفساد والعذاب ))
رأي اخراكثر التعليقات سب وشتم في هذا الفنان طيب! وش تستفيد من سبه يعني انت راح تحاسبه ولا رب العالمين ،عليكم بانفسكم لايضركم من ضَل اذا اهتديتم يامسلم مجتمعنا فيه الصالح وفيه الطالح نحن ليس شعب ملائكي.
لبرالي سروري علماني قطب اخوانشي طيب من الوزارة أن تحارب الافكار المتطرفة
الى قلم الحقدالظاهر انك من متابعين هذه البرامج فالليبراللي لايزعل اذا وصفته بهذا الاسم ولو زعل من ذلك وهو يدعو ويدافع عنها فهذا هو النفاق وسريع بردك ياكنترول
لبرالي سروري علماني قطب اخوانوكل خطر على المجتمع والعقيدة وكل خطورته بقدره
السطحية بلشةليتك قرأت جميع المباديء الهدامة التي حذر منها المنشور .. لكن اللي في بطنة حصاة مايصبر
سؤال؟هل يوجد لبرالي علماني شارك جنودنا بالحد أو رفض فعل العصابات الحوثه وبقطيف؟
محمدالهدف أبقاء جهل المجتمع وسيطرة المتطرفين . الوعي شيء مخيف بالنسبة لهم ويهدد مصالحهم وأمتيازاتهم وتقديس المجتمع لهم .
لبرالي سروري علماني قطب اخوانكلهم ما فيهم خير ويكفي ضلالهم جميع وانحرافهم جميعا
عدد التعليقات:4259
العنيدلا شك أنه توجيه سليم من وزارة التربيه والتعليم لكن بنو ليبرال و بنو علمان بدأو بالطم . الفكر الداعشي والعلماني واليبرالي كلاهما عمله واحده منهم من هو ضد الدوله ومنهم من هو ضد ثوابت الدين والاخلاق !!
محب الوطنناصر محارب لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه مرضا لايبرأ منه ياجبار
لبرالي سروري علماني قطب اخوان( سرو قطب اخوان) يريد حاكمية يحكم بها وفق منهج منحرف الدين له وجاء
سبهللغريبة هل هذه أفكار الوزير صاحب مسرحية اليمامه صاحب الكتاب الذي يتحدث عن التعليم في المملكة ماذا جرى
كفى كذبجاه الرد المناسب والصارم من ابناء الوطن الحقيقين وليس من المرتزقه المنافقين المُدعين للوطنيه وحب الوطن وهم كاذبون . انتهى
عدد التعليقات:4259
العنيدأولا يجب أن يركزو على حماية الصغار وطلاب المدارس من التيارات المتشددة والمتطرفه قبل الليبراليه والعلمانيه .الخطر من الفكر المتطرف وصناع الكراهيه والمتزمتين . واليوم تم بحمد الله القبض والكشف على اكثر
الحق يقالواضح من وسائل التواصل الاجتماعي حملات خارجية ليبرالية وفي بعض القنوات فنحن مستهدفون ان لم نحمي ابنائنا فعلينا السلام
لبرالي سروري علماني قطب اخوان( لبروعلمان) يريد فكر حرا لا حدود له
إمرأهاول مره أعرف ان فيه مايسمى المذهب التغريبي والمذهب الليبرالي واضح الجماعه مو فاهمين المعنى الحقيقي لهذه المسميات
عاجلبارك الله فيك يا ناصر كفو ولا عزاء للاخوانجيه
لبرالي سروري علماني قطب اخوان((بس تفرق)) مابين لابس فكر مستورد وبين لابس عباءة الدين
" أبوعمر "انت يانويصر أخر واحد يتكلم ويبدي رأيه بأمور الشعب السعودي،،،هذا اللي ناقصنا بعد
لبرالي سروري علماني قطب اخوانوكلها أفكار متطرفة
علي القحطانيالقصبي مفكر ربراري خطير ههههههه
ضد الرصاصلا فرق بينه وبين عادل امام كلهم يستهزؤن بالدين
لبرالي سروري علماني قطب اخوانوكل له منهجه
بيت القصيدكيف تجرؤ على مثل هذا الرد؟
الى قلم الحقدالسبب الحقيقي من زعل نصور هو على برنامج بدروه مراته ، لان برنامجها يعتمد على هاذي الأشكال ، فهو خايف من انهيارها , اذا عرفوا الشباب خطر اللبرالية
لبرالي سروري علماني قطب اخوان(( افكار منحرفة )) بس تفرق عن بعضها
راكاناللبرالية تقول بأن تربية لحيتك فقط لن تدخلك الجنه. . وبأن المحيسني الذي خرج وهو يحرض شاب مراهق للانتحار ويحرق قلب أمه عليه ويعود هو ***مع السبايا. . ***مجرم وليس رجل دين 😊
عدد التعليقات:14976
قلم الحقيقهالتيارات التي تهدد أمن الطلاب حسب زعمكم لم تخرج مانشاهده اليوم من بينات وزارة الداخلية عن الارهاب والقاء القبض على الارهابيين الدواعش كان آخرها هذا اليوم.وكأنكم طوال عقود لم تستوعبون الدروس من قبلهم.
متأملبدل حقن الكراهية والتشكيك في الغير علموهم ثقافة الحوار والإختلافات الفكرية والتعايش الإنساني والتسامح الديني وأن الله تعالي هو رب هذا الكون ومكونه
.. سعودي ..من أنت ياناصر ومن تكون يامنبوذ حتى تنتقد قرار وزاري حكومي ومطلب شعبي..فارق
الى قلم الحقدالسبب الحقيقي من زعل نصور هو على برنامج بدروه مراته ، لان برنامجها يعتمد على هاذي الأشكال ، فهو خايف من انهيارها , اذا عرفوا الشباب خطر اللبرالية
loovivoolكانوا يحذرون من الانترنت والآن اصبح وسيلة مهمة والان يحذرون من العلمانية وبعد فترة يكشفون أنها هي النظام العادل المساوي بين طبقات الشعب ويعطي الكل حقه
ابوصفوقكارثة اذا كنت لا تزال تحمل الجنسية السعودية
زائرحصنوا الوزارة من الأخونجية والسرورية إذا كنتم صادقين فهولاء هم الخطر الحقيقي على هذا البلد
سؤال ؟ وأتمنىٰ أحد يجيب عليه ..عندي سؤال بريء وأتمنى أحد يجاوبني_هل يوجد علماني ليبرالي ممثل فنان ذهب للحد الجنوبي وشارك جنودنا؟على الأقل لو بالكلام والادانه لما تفعله عصابة الروافض
أبو عبد اللهلولا الله ثم الغرب . لما كان عندنا أنترنت ولا كمبيوتر ولا جوال ولا دواء ولا حتى فرشة أسنان.
جاري الكتابه....الكارثه والله جرأه التافهين على أنتقاد أراء العلماء وأهل الدين
صد هجمهمتى يبلُغُ البُنيانُ يومًا تمامَه🌾 إذا كنت تَبنيه وغيرُك يَهدِمُ 🌾 ولو ألفُ بانٍ خلفَهم هادمٌ كفَى🌾 فكيف ببانٍ خلفَه ألفُ هادمِ🌾
ماذا جنت الليبرالية للمجتمعاتغير التفكك والانحلال .. وكيف تتطاول وببجاحة على الوزارة لتعتبر حماية المجتمع السعودي من تلك المبادي الهدامة كارثة
راكانالفنان العظيم ناصر القصبي. .بحلقة واحدة في مسلسل سيلفي ( بيضة الشيطان ) إستطاع أن يعري ويكشف فكر الدواعش ويسمح فيهم الأرض لذلك يحاربونك ياناصر. . انت رمز وطني كبير يفتخر بك كل مواطن شريف 😘
متنور خلقةعندما أطلق الحوثيون صاروخ على الحرم المكي لم يعلق بكلمة وحينما أطلق الصاروخ على أفكاره المتطرفة الانحلالية بدأ يجعجع ويزمجر وكأنه يقيم في هذه البلد
زياد 111يبي يتشقق ويطير من الفرحه إذا قالو له انت علماني ليبرالي ياسيادة الفنان ناصر . مالت عليك وعلى****
زائركارثه انهم فضحوا بني لبرال ﻻن المساله اكل عيش ياعم !!!!! اذا فضحوا اللبراليه ماراح يكون هناك سينما وعنصرنسائي بالتمثيل! ياخساره
محمد الفرنسيمن المشاكل لما تلاقي واحد عايش بدبي ... ويناقش قضية للسعودية بتعارض وتعجب وهو واهله في الاصل سعوديين و مستقرين ببلد غير بلدهم .. شيء عجيب
حبروكشكله ماهو داري وش الليبرالية ووش العلمانية...باختصار العلمانية والليبرالية مارس حياتك بلا دين ولا أخلاق ....خذ حرية كاملة مثل الغرب..
ساميهوماتخفي صدورهم اكبر ..
مصري جدعانا عاوز افهم ليه
عاجلوزارة التعليم تغرد خارج السرب وكله تملق وتمثيل حاربوا المخدرات والشذوذ والتخلف القبلي والواسطه والكسل واترك عنكم الكذب والمرواغه
جنوبية..🌻🌻يحاربون من اليوم لبكرة النشئة لابد تكون من البيت يعني اعملو ملتقيات توعوية ودعوية لي الاهالي كيف ناسس أولادنا ونحمي أفكارهم بس المحاضرات عن حقوق الزوج
مراجعالعلمانيه والليبراليه افكار هدامه تخلخل المجتمع تدعو للفحواش ما ظهر وما بطن الحاااااااد
مصري جدعاتفق مع ناصر اصبي
سلفادورالقصبي قسم بالله إني ما اطيقه منذ عرفت طاش ما طاش وإني أدري إن هذا المخلوق يعمل ويمثل لغرس الكره للإسلام والانسلاخ من أي شيء إسلامي. حسبه الله
المهرج ناصررأي مهرج بالتلفزيون لايقدم ولايأخر ..!!
مهمكارثة عندما يأتيك طفلك او طفلتك ويتعلمون مفهوم الليبرالية والعلمانية وعند الكبر يريدون الحرية ويريدون فصل الدين عن الحياة بارك الله فيك ياوزارة الحزم
البرنسخلك في دبي ياعليان وش دخلك في تعليمنا عيالك يتعلمون في دبي اترك لقافه
أجامل أياميمن يحق له إبداء الرأي والانتقاد هومن يسكن على أرض البلدويحمل همومها وله تاريخ وطني مشرف في خدمة الدين والوطن أمامتكي وساكن بدبي وتعلمنا بمصلحتنا
عاجليا تعليق 10 ناصر قدم الكثير وحارب الجهل والتطرف الفكري الذي يتملكك وجهوده تشكر عليه ولا عزاء لمن ينادي بالتشدد والتنطع واي تعليق ينادي به فهو أحد أدوات التخلف
هههههههوالله اعطيتوه اكبر من حجمة هههههههه مهرج فعلا
العبقريكل ماخالف السنة ونهج سلف الامة فهو باطل وتجب محاربته
جنوبيما شاء الله !! عشنا وشفنا من نأخذ رأيه في سياسة التعليم بالمملكه !!! اللهم لا حسد !!!! حقيقه احنا محسودين على هذ المفكر العظيم بيننا !!!
ارز 👊 نجدتدخل في مالا يعنيه ومن يكون حتى ناخذ منه
أجامل أياميسبحااااااان الله العظيم وأنت ياقصبي ماذا قدمت لدينك ووطنك وعروبتك حتى تريدأن تنتقد وتخبرنابالكارثة والإنجاز دع الأمورالكبارللكبار وخلك بدبي
رؤيةوهل هذا يعتد بكلامه او رأيه حتى نهتم بما قال!!!!!!!!!
احبٌ المرح والتسكع في الغابةيا ناصر ياقصبي إذا مو عاجبك وضع البلد ****
عاجلعلى من أصدر هذا القرار التعريف ماهي العلمانيه لدينا نحن درسنا ودرسنا ولم نتغير ما هذا الهراء
زائرالكارثه محاربة الدين واﻻخﻻق وعلوم الرجال والغيره على المحارم..ويسمونه فن اﻻ والله عين +فن
الرأي العامالكارثة عدم فهمك لبلدك
احمد محموددمروا بلدانهم بالفساد ويحبون يدمرون بلدنا الله لايرحمهم
علي العمري.ايش نعلمهم. التشداد. وتكفير. الناس.
عاجلاي علمانيه يحاربون هم يحاربون الوسطية والله لن ننتهي من الإرهاب طالما هذي الأشكال المناديه لمحاربة العلم والتطور وترك التخلف والتقدم موجودة عندنا
من ناحيتي اناالعقليات هذه اللي بها ناصر القصبي مااحد يعلق عليه طنشووووووه .
راشدالكارثة أنت و أشكالك.
لا حول ولا قوة الا باللههذا الانسان لديه مبدا خالف تعرف
عاجلصدقت يا ناصر كارثه لا بعدها كارثه نحن نحارب الإرهاب من جهه وجهه أخرى تغرد خارج السرب
نجمالكارثة أنت وأشكالك حسبنا الله ونعم الوكيل
فهدياخبيث ليه متضايق لعنة الله عليك