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تعرف على طريقة الكشف المبكر عن سرطان القولون

30 أكتوبر, 2016 , 22:43 م
تعرف على طريقة الكشف المبكر عن سرطان القولون
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صحيفة المرصد:قال باحثون من جامعة ولاية واشنطن إنهم توصلوا إلى طريقة للكشف المبكر عن مخاطر الإصابة بسرطان القولون تعتمد على قياس مستوى الدهون في البراز. ويعتبر سرطان القولون ثاني أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم، ويتم تشخيص 1.4 مليون مصاب بالمرض سنوياً وفقاً لبيانات عام 2012.

تمتاز طريقة التشخيص الجديدة بأنها تتفوق على منظار القولون الذي يعتبر محدود القدرة بدخوله إلى مسافة معينة، وأحياناً ما يتخطى بعض الأورام الحميدة وفقاً للدراسة الجديدة التي نشرتها دورية “بروتيوم للأبحاث” تحدث تغيرات في مستوى الدهون بالبراز خلال المرحلة السابقة للإصابة بسرطان القولون، وتعتبر صعوبة التشخيص المبكر لهذا النوع من الأورام عائقاً أمام محاربته، حيث يتم التشخيص متأخراً في كثير من الأحوال، وقد يتأخر سنوات ما يقلل فرص النجاة من المرض.

وتمتاز طريقة التشخيص الجديدة بأنها تتفوق على منظار القولون الذي يعتبر محدود القدرة بدخوله إلى مسافة معينة، وأحياناً ما يتخطى بعض الأورام الحميدة ولا يستطيع تشخيصها.

وبحسب البروفيسور مايكل وليام المشرف على الأبحاث من جامعة ولاية واشنطن سيكون فحص عينات البراز أسهل كثيراً على المرضى من إجراء المنظار الذي يتطلب نوعاً من التخدير وبعض الإجراءات الأخرى.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    اللهم احفظني ووالدي وزوجتي وذريتي ...............

    الله لايبلانا ..... ويحفظنا بحفظه ...
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  2. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    رعد الجنوب

    اوصيكم بالزنجبيل الاخضر بعد الله سبجانة وتعالى ؛ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين
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  3. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 22:57 م
    عدد التعليقات:1

    توووووونسية

    عفانا وعفاكم الله من هذا المرض الخبيث
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  4. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    عاجل

    الفحص المبكر والبعد عن *** أفضل علاج
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