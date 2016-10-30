ابنة الشيخ الزنداني تكشف حقيقة زواج والدها بالثالثة – صورة

صحيفة المرصد:كشفت ابنة الشيخ عبد المجيد الزنداني، عن حقيقة زواج والدها بالثالثة، عقب إشاعة ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أسماء الزنداني في تدوينة لها بحسابها على “فيسبوك” إن والدها لم يتزوج بعد، لكنه عاقد على الثالثة منذ وقت، وقد حاول ادخالها إلى السعودية لكنه لم يتمكن” .

وتابعت: أما الذي تزوج الآن فهو ابن أخي عبد المجيد عبد الله (حفيد الزنداني)، في محافظة مأرب، دون حفل زفاف”.

وشن ناشطون محسوبون على اليسار اليمني هجوماً واسعاً على الشيخ الزنداني، بشأن اشاعة زواجه بالثالثة.

ويعد الشيخ الزنداني من أبرز المناوئين لجماعة الحوثي، إذ لا يزال مسلحو الجماعة يحتلون جامعة الإيمان، الذي كان يرأسها.