كاتب سعودي: مدني ليس من حقه التدخل في شؤون ثلاجة رئيس دول شقيقة!

صحيفة المرصد:سخر الكاتب السعودي خلف الحربي من واقعة “الثلاجة”، التي وقعت بين وزير سعودي سابق وبين وسائل الإعلام المصرية، التي شغلت الرأي العام العربي على مدار الأسبوع المنصرم.
كما قال الحربي في مقال له وفقاً لصحيفة “عكاظ” الأحد 30 أكتوبر 2016 انتقد بشكل ساخر تعليق إياد مدني، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي على حديث الرئيس المصري حول تصريح الثلاجة، لحساسية منصبه، معتبراً أنه تدخل في شؤون ثلاجة رئيس دول شقيقة.
كما انتقد الحربي تناول وسائل الإعلام المصرية للقصة، معتبراً أنها كانت تخشى أن تتطرق للقصة، لكن عندما صدرت تصريحات مدني انتفضت تلك الوسائل للدفاع عن الرئيس المصري.
تعليقات ( 12 )
صنيتان الحزين على قرضة العقارياليس أوردغان رئيس دولة شقيقة يقف الان مع السعودية وتهاجمونه ليل نهار لماذا التناقض بينما السيسي نسي أهل الفضل عليه ووقف مع بشار
الحقيقه الكاتب الحربييعد الصحيح ،، مدني وخاشفجي ومجموعة ال ام بي سي وبعض القنوات التابعة لها ، توجههم من زمان غير واضح ، ودائما مايثيرون المشاكل سوا داخليا أو خارجيا ، والمشكلة انهم يحسبون على وطننا .
الشنفرهخلك في برنامج واي فاي ولا تتكلم في الاشياء السياسيه الوزير اياد مدني بعبارته الشهيره اثلج صدور قوم مؤمنين
سعوديانا حاولت ارقع لسيادت الريس بس مافي مجال خربها يوم قال الفقر مش عيب يعني فعلا هو قاصد مافيها الا الميه
حساويازاي كدا مايصحش هوا في ايه التلاقه بتاعتي وانا حر فيها مايصحش ياقماعه
علي العجلانياخلف بعض الاعلاميين المصريون لا ينفع معهم الاعتذار فهم كالزنبرك إذا لم تدوس عليهم سيتطاولون عليك حتى لو اعطيتهم عيونك
اردني نشمييحيا الفريق الرئيس محمد السيسي فخر الاسلام والعروبه
جنوبيياعم حربي !! لقد كشفت دعابة مدني عن حقيقة ماكنا نجهله من مصر حكومة وشعب من حقد تجاه المملكه !! ومصر عاشت ولازالت من خير المملكه !! بلا سيسي بلا مصر مانفعت نفسها حت نترجاهم !!!
سقطة للحربيحتى لو كان معالي الدكتور مدني مخطأء وهو ليس كذلك فمن غير الوطنية ان تتهمه خاصة في ظل هجمة اعلامية قذرة موجهة ضد المملكة ومدني
زمن الذكرياتبس الريس ماقالش تلاجته كم قدم وهذي تفرق عاوزين نعرف وكمان كم نجمه عليها برضه ده تفرق في استهلاك الكهربه
راميمعلومة هذا العظيم خلف الحربي. . هو كاتب حلقة بيضة الشيطان الذي تنبأ بقتل الدواعش لوالديهم. . وهو ما حصل فعلا 😊