كاتب سعودي: مدني ليس من حقه التدخل في شؤون ثلاجة رئيس دول شقيقة!

صحيفة المرصد:سخر الكاتب السعودي خلف الحربي من واقعة “الثلاجة”، التي وقعت بين وزير سعودي سابق وبين وسائل الإعلام المصرية، التي شغلت الرأي العام العربي على مدار الأسبوع المنصرم.

كما قال الحربي في مقال له وفقاً لصحيفة “عكاظ” الأحد 30 أكتوبر 2016 انتقد بشكل ساخر تعليق إياد مدني، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي على حديث الرئيس المصري حول تصريح الثلاجة، لحساسية منصبه، معتبراً أنه تدخل في شؤون ثلاجة رئيس دول شقيقة.

كما انتقد الحربي تناول وسائل الإعلام المصرية للقصة، معتبراً أنها كانت تخشى أن تتطرق للقصة، لكن عندما صدرت تصريحات مدني انتفضت تلك الوسائل للدفاع عن الرئيس المصري.