بالصور: خادم الحرمين الشريفين يستقبل نائبة رئيس الأرجنتين وولي العهد يقيم مأدبة عشاء تكريماً لها

صحيفة المرصد-واس: أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله مأدبة عشاء في الرياض اليوم تكريما لمعالي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين غابرييلا ميكيتي والوفد المرافق لها.

وقبيل المأدبة، صافحت معالي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين، فيما صافح سمو ولي العهد الوفد المرافق لمعاليها.

حضر مأدبة العشاء، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي ، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.