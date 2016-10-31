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بالفيديو : سيدة أعمال تكشف السبب وراء فتحها محل لصيانة الجوال للنساء فقط

31 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص
بالفيديو : سيدة أعمال تكشف السبب وراء فتحها محل لصيانة الجوال للنساء فقط
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صحيفة المرصد: كشفت سيدة الأعمال السعودية السبب وراء فتحها محل نسائي لصيانة الجوال قائلة بأنه لحماية خصوصية المرأة التي قد تتعرض لمضايقات وابتزازات في محلات الصيانة الرجالية.

جاء ذلك خلال لقاء لها مع قناة “بي بي سي ” ، وأضافت السبيعي : “طبقنا هذه الخدمة لأنها تحفظ خصوصية المرأة، فكثير من السيدات يتعرضن فعلاً لمضايقات وابتزاز وسرقة صور من أجهزتهن”.

وفي نهاية حوارها أكدت أن كل مرأة تحتاج لأن تكون مرتاحة وهي تسلم جوالها للصيانه والذي يحتوي على كثير من صورها.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    الهمداني

    يبدو ان البلد ليس فيها وظائف غير الجوال وصيانة الجوال
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  2. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    hima

    اي عمل فيه تحزب لجنس معين,محكوم عليه الفشل,وايش اللي يمنع ان يكون للجنسين,اعتقد فيه استعراض في الشغله,لان حتى الرجال بيبتزوهم,طيب فين يروحو؟
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  3. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    ابو امتنان

    أحسنتي الأخت على هذا المشروع الناجح والذي يحفظ خصوصية بنات بلدك فإلى الامام ويعطيك العافية وأشد على يدك حفظ الله بنات بلدنا
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  4. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 1:04 ص
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    حق مشروع لكل بنات المملكه شعار السعوده لا مكان للأجني ارحل
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