بالفيديو : سيدة أعمال تكشف السبب وراء فتحها محل لصيانة الجوال للنساء فقط

صحيفة المرصد: كشفت سيدة الأعمال السعودية السبب وراء فتحها محل نسائي لصيانة الجوال قائلة بأنه لحماية خصوصية المرأة التي قد تتعرض لمضايقات وابتزازات في محلات الصيانة الرجالية.

جاء ذلك خلال لقاء لها مع قناة “بي بي سي ” ، وأضافت السبيعي : “طبقنا هذه الخدمة لأنها تحفظ خصوصية المرأة، فكثير من السيدات يتعرضن فعلاً لمضايقات وابتزاز وسرقة صور من أجهزتهن”.

وفي نهاية حوارها أكدت أن كل مرأة تحتاج لأن تكون مرتاحة وهي تسلم جوالها للصيانه والذي يحتوي على كثير من صورها.