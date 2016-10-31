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من هي نائبة رئيس الأرجنتين التي جذبت الأنظار بسبب “مقعدها المتحرك” !-صور

31 أكتوبر, 2016 , 2:07 ص
من هي نائبة رئيس الأرجنتين التي جذبت الأنظار بسبب “مقعدها المتحرك” !-صور
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صحيفة المرصد: لفتت نائبة الرئيس الأرجنتيني مارتا غابرييلا ميكيتي الأنظار أثناء وصولها أول أمس السبت إلى ‏مطار الملك خالد الدولي بالرياض في زيارة رسمية للمملكة، حيث ظهرت على كرسي متحرك، تسيره بنفسها.  و تبلغ مارتا من العمر 51 عامًا، وتستعمل كرسيًا ‏متحركًا، بسبب حادث سير تعرضت له وسبب لها إعاقة دائمة وعدم القدرة ‏على المشي، إلا أن ذلك لم يمنعها من خوض الغمار السياسي والنجاح فيه منذ سنوات عديدة‎.‎
يشار أن ميكيتي هي حفيدة الرئيس الأرجنتيني السابق أرتورو إيليا، وحاصلة على شهادات ودرجات علمية متعددة، ولم تثنها الإعاقة، عن تولي مناصب مهمة، فشغلت سابقاً منصب ‏نائبة رئيس بلدية العاصمة بوينس آيريس 2007، ونائبة رئيس الحكومة لمدة 5 سنوات ‏‎، وتشغل منصب نائبة الرئيس الأرجنتيني منذ ديسمبر 2015‏.

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تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 2:45 ص
    عدد التعليقات:14984

    قلم الحقيقه

    نتمنى للنساء السعوديات أن يصلون الى ماوصلت اليه النساء الأرجنتينيات من ناحية مستوى العلم والحرية ونيل كامل حقوقهم على كافة الصعد. لاأخونجي متشدد ولا متصحر متخلف همجي عدو لنفسه وللحياة وللوطن يمنعهم.
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  2. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص
    عدد التعليقات:14984

    قلم الحقيقه

    بلادها مافيها لاأخونجي متشدد ولامتصحر متخلف عدو لنفسه وللحياة قاتل همجي عدواني حاقد حاسد شرير ارهابي. وطنها مثال للحرية نحو انطلاقة وثابة لاحدود للمرأة فيها.لذلك تستحق كل تقدير واحترام وألف تحية لها.
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  3. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 2:37 ص

    الله يشفي كل مريض

    وهذي السيدة معاقة لكن جائت من بلد متقدم ومتحضر ،،، لكن نطلب منها ان يعيرونا نجم الارجنتين ونجم برشلونا مسي لمدة سنه فقط يلعب في المنتخب او في أي نادي مثل الاتحاد او الأهلي او الهلال
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  4. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 2:36 ص

    حسين السبيعي

    سارة هذه من القواعد من النساء وماعليها شرهة
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  5. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 2:29 ص

    يلدرم

    ليس غريبا على الأرجنتين ان تكون نائبة الرئيس معاقة جسديا فهذا البلد نسبة البطالة به 6‎%‎ وعلى سبيل المقارنة فالنسبة عندنا 11‎%‎
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  6. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 2:28 ص
    عدد التعليقات:14984

    قلم الحقيقه

    الاعاقة اعاقة عقول وتأخر فكر لافي كراسي متحركة . هنيئآ لنساء وطنآ أنتي قادمة منه وتشغلين منصب نائبة الرئيس فيه.
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  7. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 2:23 ص

    ساره

    ليه مو متحجبه ليه ماتحترم دين وعادات وتقاليد البلد
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