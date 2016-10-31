من هي نائبة رئيس الأرجنتين التي جذبت الأنظار بسبب “مقعدها المتحرك” !-صور

صحيفة المرصد: لفتت نائبة الرئيس الأرجنتيني مارتا غابرييلا ميكيتي الأنظار أثناء وصولها أول أمس السبت إلى ‏مطار الملك خالد الدولي بالرياض في زيارة رسمية للمملكة، حيث ظهرت على كرسي متحرك، تسيره بنفسها. و تبلغ مارتا من العمر 51 عامًا، وتستعمل كرسيًا ‏متحركًا، بسبب حادث سير تعرضت له وسبب لها إعاقة دائمة وعدم القدرة ‏على المشي، إلا أن ذلك لم يمنعها من خوض الغمار السياسي والنجاح فيه منذ سنوات عديدة‎.‎

يشار أن ميكيتي هي حفيدة الرئيس الأرجنتيني السابق أرتورو إيليا، وحاصلة على شهادات ودرجات علمية متعددة، ولم تثنها الإعاقة، عن تولي مناصب مهمة، فشغلت سابقاً منصب ‏نائبة رئيس بلدية العاصمة بوينس آيريس 2007، ونائبة رئيس الحكومة لمدة 5 سنوات ‏‎، وتشغل منصب نائبة الرئيس الأرجنتيني منذ ديسمبر 2015‏.