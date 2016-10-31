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بالفيديو .. الفوزان معلقا على استهداف مكة : الحوثيون يعيدون تاريخ أبرهة الحبشي

31 أكتوبر, 2016 , 2:11 ص
بالفيديو .. الفوزان معلقا على استهداف مكة : الحوثيون يعيدون تاريخ أبرهة الحبشي
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صحيفة المرصد:أكد الشيخ صالح الفوزان ، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة : أن الله فضح الحوثيين بعد جريمتهم النكراء بتوجيه صواريخهم اتجاه بيت الله العتيق.

كما أوضح “الفوزان” في لقاء له على قناة “الإخبارية” أمس الأحد، أن جريمة الحوثيين أثبتت ادعائهم للإسلام، لافتاً إلى أن الحادثة تعيد تاريخ أبرهة الحبشي.

مضيفاُ: أن الكعبة في معية الله، يحفظها من الجبابرة والطغاة، مؤكدًا أن مصير من اعتدى على البيت العتيق هو الدحر منذ قديم الأزل.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 2:56 ص

    ابراهيم

    حفظ الله العلامه الوالد بقية السلف صالح الفوزان ولاعزاء للخونه ]
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  2. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 2:22 ص
    عدد التعليقات:12410

    برق الحرم

    (((((((( كواسرنا ...........على رأسه كنها طير ابابيل ..... مجرد عبد زبيل نار مجوس ..... ذاك ((الخميني _الاشول)) معطوب اليد اليمنى .... يشبه ابرهه ...كعبته في قم ينادي لها )))))
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  3. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 2:21 ص

    عليوم

    وايضا تاريخ الخميني واهدافه في هدم الحرم وقتل الحجاج وزعزعه امن الحج وفتاوي اذنابه بالحج لكربلاء لصرف الناس عن حج بيت الله. اللهم احفظ الوطن
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  4. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 2:14 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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