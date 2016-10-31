بالفيديو .. الفوزان معلقا على استهداف مكة : الحوثيون يعيدون تاريخ أبرهة الحبشي

صحيفة المرصد:أكد الشيخ صالح الفوزان ، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة : أن الله فضح الحوثيين بعد جريمتهم النكراء بتوجيه صواريخهم اتجاه بيت الله العتيق.

كما أوضح “الفوزان” في لقاء له على قناة “الإخبارية” أمس الأحد، أن جريمة الحوثيين أثبتت ادعائهم للإسلام، لافتاً إلى أن الحادثة تعيد تاريخ أبرهة الحبشي.

مضيفاُ: أن الكعبة في معية الله، يحفظها من الجبابرة والطغاة، مؤكدًا أن مصير من اعتدى على البيت العتيق هو الدحر منذ قديم الأزل.