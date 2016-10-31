خلفان : إيران لن ترتدع عن الخليجيين إلا بامتلاك أسلحة تدمير تدك عمقها

صحيفة المرصد:أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام الإماراتى السابق، أن إيران، لن ترتدع عن ممارساتها بشأن الخليجيين إلا بعد امتلاكهم أسلحة قادرة على دك البعد الإيراني.

وكتب خلفان تغريده عبر حسابه على “تويتر”، قال خلالها: “إن إيران لن ترتدع إلا بامتلاك القوات العربية الخليجية لأسلحة تدمير تدك العمق الإيراني عن بكرة أبيه، مضيفاً:”عندها سيدرك الإرهابيون المعنى الحقيقي للجوار”.