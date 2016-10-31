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خلفان : إيران لن ترتدع عن الخليجيين إلا بامتلاك أسلحة تدمير تدك عمقها

31 أكتوبر, 2016 , 2:17 ص
خلفان : إيران لن ترتدع عن الخليجيين إلا بامتلاك أسلحة تدمير تدك عمقها
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صحيفة المرصد:أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام الإماراتى السابق، أن إيران، لن ترتدع عن ممارساتها بشأن الخليجيين إلا بعد امتلاكهم أسلحة قادرة على دك البعد الإيراني.

وكتب خلفان تغريده عبر حسابه على “تويتر”، قال خلالها: “إن إيران لن ترتدع إلا بامتلاك القوات العربية الخليجية لأسلحة تدمير تدك العمق الإيراني عن بكرة أبيه، مضيفاً:”عندها سيدرك الإرهابيون المعنى الحقيقي للجوار”.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 2:50 ص
    عدد التعليقات:12410

    برق الحرم

    ((((((( دول مجلس التعاون الخيجي ...... ليست على قلب رجل واحد ..... رغم انها تعد اليوم أكثر تحالفات دول العرب واقدمها لكن كيد المجوس حيد منها وامتطى أخرى))))
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  2. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 2:45 ص
    عدد التعليقات:12410

    برق الحرم

    ((((((( حرب العرب مع ايران.......ليس مثل الحروب التقليدية ...... هي هبة الله وورث منذ ان مزق كسرى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ......تماما كما مزقت عبيده أمة الاسلام بالاحزاب)))))
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  3. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 2:44 ص

    السلام عليكم

    خلفان وين قتله المبحوح اللي قتله الموساد بدبي
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  4. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 2:42 ص

    نوخذه

    كلامه صحيح يجب أن ندك العمق الإيراني وهذا حاصل بإذن الله
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  5. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 2:42 ص
    عدد التعليقات:12410

    برق الحرم

    (((((((( الموجود من الاسلحة الحديثة والمتقدمة ..... يكفي وزيادة ........ والملالي المجوس منهكين في الشام ومستنزفين في العراق واليمن ))))))
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  6. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص

    نسري

    خلفان بيه كلامك ميه في الميه
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  7. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 2:30 ص

    مافيه مشكلة تقول وتطول

    يالله يابو خلفان ،،،، اما تجلس في توتير فكلامك مثل الصيده اللي ماتشبع الجايع
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  8. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 2:27 ص

    عليوم

    تصريحك يا خلفان سيغضب ** الخميني واذنابه هنا سندحرهم باذن الله وقوته ولن يعبد ويطاف على قبر في ارض الحرمين ولن ينادي الموذن الا بلااله الا الله
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  9. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 2:23 ص

    فيصل

    قصه قصيره..في السبعينيات كانت الهند لاتسمي باكستان في إعلامها إلا ( إقليم باكستان) في إشارة بأنها تابعه للهند.. وعندما أطلقت باكستان قنبلتها النووية أصبحت تسميها دولة باكستان.ماذا تستنج من هذة القصة😊
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