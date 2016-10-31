العلكمي : بعض الإعلاميين والمثقفين “ أسودا ” على إياد مدني و ” نعاما ” مع إعلام السيسي

صحيفة المرصد:وجه الكاتب السعودي، خالد العلكمي، هجوماً شديداً على بعض الإعلاميين والمثقفين السعوديين، بسبب هجومهم على إياد مدني، وتغاضيهم في الوقت نفسه عن إساءات الإعلام المصري ضد المملكة.

وقال العلكمي في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر” : ” بعض اعلاميينا و “مثقفينا”، . أسود على اياد مدني وعلى إعلام السيسي نعام”.

بعض مثقفينا، الذين هاجموا اياد مدني،

ذاكرتهم ضعيفه. تناسوا ان اعلام مصر،

المحسوب على نظام السيسي، يهاجمنا

على كل المستويات وبلا هواده من2015 — خالد العلكمي (@AlkamiK) October 29, 2016