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العلكمي : بعض الإعلاميين والمثقفين “ أسودا ” على إياد مدني و ” نعاما ” مع إعلام السيسي

31 أكتوبر, 2016 , 2:57 ص
العلكمي : بعض الإعلاميين والمثقفين “ أسودا ” على إياد مدني و ” نعاما ” مع إعلام السيسي
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صحيفة المرصد:وجه الكاتب السعودي، خالد العلكمي، هجوماً شديداً على بعض الإعلاميين والمثقفين السعوديين، بسبب هجومهم على إياد مدني، وتغاضيهم في الوقت نفسه عن إساءات الإعلام المصري ضد المملكة.

وقال العلكمي في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر” : ” بعض اعلاميينا و “مثقفينا”، . أسود على اياد مدني وعلى إعلام السيسي نعام”.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص
    عدد التعليقات:14984

    قلم الحقيقه

    أنت حط لك معرف باللون الأحمر يالأخونجي والتبليغ عليك أنت . لك تأكد لايكون اسمك في القائمة الخاصة بالارهابيين ههههههههه
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  2. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 3:27 ص

    اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهم

    عندما يحس الرافضي انه انكشف يجحر مثل الفار بسراديب خامئني ويخرج بمعرفات جديده لكن الغبي على باله مش مرصود ومتابع من المباحث
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  3. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 3:25 ص

    اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهم

    ياخواني المواطنين عندما تشتبه بتعليقات احد وتشك انه رافضي بلغ المباحث تقوم بدورها بالمتابعه المباحث تعرف تمامآ اسلوب الروافض والتقيه مكشوفه وسلوبهم مفضوح الروافض اتباع خامئني ارهابيون اعداء للوطن
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  4. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 3:21 ص

    اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهم

    انا اطلب فضح الروافض وتبليغ المباحث عنهم التقيه اصبحت لاتفيد الروافض فيه علامات تفضحهم اتضحت بتعليقاتك يالخسيس الرافضي
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  5. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 3:20 ص

    ..

    طيب اعلامهم يسبنا ليل نهار وكاقلنا شيء جات على كلمة قالها مدني ..السيسي هو جاب الكلام لنفسه ومافي احد ما علق ع السيسي والعالم اخذوه مسخرة
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  6. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 3:20 ص

    مـ،ـاݛــے

    ليه زعلو السيساوية من حديث الوزير السعودي الوقور واعتبروها اساءة وين الخطأ بحديث الوزير مدني يعني اعتبروه تكذيب لحديث مدري اسميه رئيس والله كبيره عليه كلمه ريس او هم منتضرين غلطة ماحد شتمهم ل يشتمون
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  7. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 3:19 ص

    سعود

    يتطاولون على الأستاذ أياد مدني. . ويدسون رؤسهم في الرمال عن أبواق ومرتزقة ** الذي يشتمون وطنهم ورموزهم الوطنية ليل نهار. . ابتلينا ياستاذ خالد بعيال المصريات الي ولائهم**😊
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  8. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص

    اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهم

    قلم الحقيقة حنا نعلم ونعرف سلوب الروافض وانت تعمل بالتقيه الرافضيه وقلبك حاقد على السعودية والله انك عدو للسعودية وشعبها واتمنا المباحث تقبض عليك
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  9. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص

    اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهم

    لكن امن السعودية واجب علينا الحفاظ عليه وكشف سلوب الروافض
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  10. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 3:12 ص

    اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهم

    قلم الحقيقة تعليقاتك على الخلايا الارهابيه التابعه لخامئني يظهر بها من التقيه وانت بنفسك رافضي
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  11. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 3:11 ص

    سعود

    قلم الخرطي بدينا بالكذب. . منهم الي ماسكين مناصب في بلادي ☺
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  12. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 3:10 ص

    اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهم

    قلم الحقيقه قصده يزرع الفتنه بين مصر والسعودية وهاذي سلوب الروافض بالتقيه
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  13. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص

    اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهم

    سبق وحذرت من الروافض المجوس اتباع خامئني يحاولون انيل من علماء ومشايخ ووزراء السعودية
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  14. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 3:08 ص

    سعود

    ليتك ياقلم الخرطي.. تتعلم من العلكمي و الإستاذ اياد مدني عزة النفس والكرامة
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  15. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 3:08 ص
    عدد التعليقات:14984

    قلم الحقيقه

    من أسميتمهم بالمرتزقة ماسكين مناصب في بلادك ** روح أخرجهم وأرجعهم الى بلادهم مصر .**
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  16. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 3:08 ص

    اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهم

    اياد مدني وزير سعودي محترم ورجل عاقل والعلكمي كاتب مميز
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  17. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 3:06 ص

    سعود

    لايقبل أن يرضخ لإعلام أبو ثلاجة وينبطح لهم. .
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  18. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 3:05 ص

    سعود

    خالد العلكمي. . رجل فيه شموخ العربي الأصيل و يرفض أن يبتز وطنه مجموعة من المرتزقة وابواق السيسي
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  19. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 3:03 ص
    عدد التعليقات:14984

    قلم الحقيقه

    مصر العربية الأبية فوق مستوى الشبهات ولن يؤثر على علاقاتها مع بلادنا ** أخواني هنا أو هناك.
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  20. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 3:01 ص
    عدد التعليقات:14984

    قلم الحقيقه

    أأأأأأأأنت واياد مدني نفس المنهج ونفس السلوك .
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