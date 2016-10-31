العلكمي : بعض الإعلاميين والمثقفين “ أسودا ” على إياد مدني و ” نعاما ” مع إعلام السيسي

صحيفة المرصد:وجه الكاتب السعودي، خالد العلكمي، هجوماً شديداً على بعض الإعلاميين والمثقفين السعوديين، بسبب هجومهم على إياد مدني، وتغاضيهم في الوقت نفسه عن إساءات الإعلام المصري ضد المملكة.
وقال العلكمي في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر” : ” بعض اعلاميينا و “مثقفينا”، . أسود على اياد مدني وعلى إعلام السيسي نعام”.
بعض مثقفينا، الذين هاجموا اياد مدني،
ذاكرتهم ضعيفه. تناسوا ان اعلام مصر،
المحسوب على نظام السيسي، يهاجمنا
على كل المستويات وبلا هواده من2015
— خالد العلكمي (@AlkamiK) October 29, 2016
بعض اعلاميينا و "مثقفينا"،
.
أسود على اياد مدني
وعلى إعلام السيسي نعام 🖐🏻 pic.twitter.com/Jyypfz1M8s
— خالد العلكمي (@AlkamiK) October 30, 2016
تعليقات ( 20 )
عدد التعليقات:14984
قلم الحقيقهأنت حط لك معرف باللون الأحمر يالأخونجي والتبليغ عليك أنت . لك تأكد لايكون اسمك في القائمة الخاصة بالارهابيين ههههههههه
اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهمعندما يحس الرافضي انه انكشف يجحر مثل الفار بسراديب خامئني ويخرج بمعرفات جديده لكن الغبي على باله مش مرصود ومتابع من المباحث
اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهمياخواني المواطنين عندما تشتبه بتعليقات احد وتشك انه رافضي بلغ المباحث تقوم بدورها بالمتابعه المباحث تعرف تمامآ اسلوب الروافض والتقيه مكشوفه وسلوبهم مفضوح الروافض اتباع خامئني ارهابيون اعداء للوطن
اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهمانا اطلب فضح الروافض وتبليغ المباحث عنهم التقيه اصبحت لاتفيد الروافض فيه علامات تفضحهم اتضحت بتعليقاتك يالخسيس الرافضي
..طيب اعلامهم يسبنا ليل نهار وكاقلنا شيء جات على كلمة قالها مدني ..السيسي هو جاب الكلام لنفسه ومافي احد ما علق ع السيسي والعالم اخذوه مسخرة
مـ،ـاݛــےليه زعلو السيساوية من حديث الوزير السعودي الوقور واعتبروها اساءة وين الخطأ بحديث الوزير مدني يعني اعتبروه تكذيب لحديث مدري اسميه رئيس والله كبيره عليه كلمه ريس او هم منتضرين غلطة ماحد شتمهم ل يشتمون
سعوديتطاولون على الأستاذ أياد مدني. . ويدسون رؤسهم في الرمال عن أبواق ومرتزقة ** الذي يشتمون وطنهم ورموزهم الوطنية ليل نهار. . ابتلينا ياستاذ خالد بعيال المصريات الي ولائهم**😊
اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهمقلم الحقيقة حنا نعلم ونعرف سلوب الروافض وانت تعمل بالتقيه الرافضيه وقلبك حاقد على السعودية والله انك عدو للسعودية وشعبها واتمنا المباحث تقبض عليك
اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهملكن امن السعودية واجب علينا الحفاظ عليه وكشف سلوب الروافض
اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهمقلم الحقيقة تعليقاتك على الخلايا الارهابيه التابعه لخامئني يظهر بها من التقيه وانت بنفسك رافضي
سعودقلم الخرطي بدينا بالكذب. . منهم الي ماسكين مناصب في بلادي ☺
اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهمقلم الحقيقه قصده يزرع الفتنه بين مصر والسعودية وهاذي سلوب الروافض بالتقيه
اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهمسبق وحذرت من الروافض المجوس اتباع خامئني يحاولون انيل من علماء ومشايخ ووزراء السعودية
سعودليتك ياقلم الخرطي.. تتعلم من العلكمي و الإستاذ اياد مدني عزة النفس والكرامة
عدد التعليقات:14984
قلم الحقيقهمن أسميتمهم بالمرتزقة ماسكين مناصب في بلادك ** روح أخرجهم وأرجعهم الى بلادهم مصر .**
اقص يدي ان قلم الحقيقة ورحال متعاطفين مع الارهاب بالقطيف يجب االقبض عليهماياد مدني وزير سعودي محترم ورجل عاقل والعلكمي كاتب مميز
سعودلايقبل أن يرضخ لإعلام أبو ثلاجة وينبطح لهم. .
سعودخالد العلكمي. . رجل فيه شموخ العربي الأصيل و يرفض أن يبتز وطنه مجموعة من المرتزقة وابواق السيسي
عدد التعليقات:14984
قلم الحقيقهمصر العربية الأبية فوق مستوى الشبهات ولن يؤثر على علاقاتها مع بلادنا ** أخواني هنا أو هناك.
عدد التعليقات:14984
قلم الحقيقهأأأأأأأأنت واياد مدني نفس المنهج ونفس السلوك .