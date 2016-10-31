بالصور : مواطن يرصد سيارة تابعة لوزارة العمل مظللة .. و المرور يتفاعل

صحيفة المرصد:وثق مواطن سيارة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مظلله بدرجة ٠٣ في جميع نوافذاها بما فيها الواجهة الأمامية وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام .
وعلى الفور ، خاطب المواطن حساب المرور على تويتر مرفقا عدة صور للسيارة .
وتجاوب المرور مع بلاغ المواطن وطلب منه تزويده بتفاصيل الموقع لمباشرة الحالة وإجراء اللازم .
تعليقات ( 5 )
مجرد تعليقالسيارات المظلله التابعه لبعض الوزارات واضحه في بعض المدن وأعتقد أنها تستغل الأعمال اجراميه واتمنى من منسوبي الداخليه تكثيف المراقبه وعدم تمريرها الا بعد التأكد من إثبات السائق والمرافقين معه
عبدالرحمن بو كرشهاذا التاكسي تظلل والمرور مايقربهم كمثال وقفت علا سياره حكومية امر المرور عجيب !