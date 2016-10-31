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بالصور : مواطن يرصد سيارة تابعة لوزارة العمل مظللة .. و المرور يتفاعل

31 أكتوبر, 2016 , 3:11 ص
بالصور : مواطن يرصد سيارة تابعة لوزارة العمل مظللة .. و المرور يتفاعل
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صحيفة المرصد:وثق مواطن سيارة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مظلله بدرجة ٠٣ في جميع نوافذاها بما فيها الواجهة الأمامية وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام .

وعلى الفور ، خاطب المواطن حساب المرور على تويتر مرفقا عدة صور للسيارة .

وتجاوب المرور مع بلاغ المواطن وطلب منه تزويده بتفاصيل الموقع لمباشرة الحالة وإجراء اللازم .

0135856564

1294187706-36

06559565623



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 4:56 ص

    كتبت التعليق السابق وانا لست موظف بالمرور ولكن اشاهدهم ظهرا وانا راجع ومتكيف ومتبرد بسيارتي الحمد لله ولكن اشعر بما اشاهدهم فيه من عناء ومشقة نجلس في التكييف طول النهار ثم نخرج بسيارات مكيفة ونكلم الزوجات يشغلن المكيف بالغرفة ونصور المرور جهل وحقد للاسف .
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  2. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 4:53 ص

    ياليت اللي بلغ المرور يحجز في سيارة المرور ويلبس بذلة حارة زي المرور ويترك 3 ساعات من الساعة 11 ونص الى الساعة 2 ونص الظهر ويسال هل مع المرور حق بالتظليل والا لا ؟ كل من صور المفروض ما احد يتجاوب معه .
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  3. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 4:14 ص

    مجرد تعليق

    السيارات المظلله التابعه لبعض الوزارات واضحه في بعض المدن وأعتقد أنها تستغل الأعمال اجراميه واتمنى من منسوبي الداخليه تكثيف المراقبه وعدم تمريرها الا بعد التأكد من إثبات السائق والمرافقين معه
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  4. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 3:40 ص

    عبدالرحمن بو كرشه

    اذا التاكسي تظلل والمرور مايقربهم كمثال وقفت علا سياره حكومية امر المرور عجيب !
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  5. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 3:16 ص

    خل المرور يتفاعل على سيارات المواطنين اول وبعدها خير فكم جريمه ومصيبه حصلت بسبب التضليل والمرور في سبات عميييييييق
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