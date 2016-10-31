بالصور : مواطن يرصد سيارة تابعة لوزارة العمل مظللة .. و المرور يتفاعل

صحيفة المرصد:وثق مواطن سيارة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مظلله بدرجة ٠٣ في جميع نوافذاها بما فيها الواجهة الأمامية وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام .

وعلى الفور ، خاطب المواطن حساب المرور على تويتر مرفقا عدة صور للسيارة .

وتجاوب المرور مع بلاغ المواطن وطلب منه تزويده بتفاصيل الموقع لمباشرة الحالة وإجراء اللازم .