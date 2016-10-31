بالفيديو : لحظة إطلاق النار على مختل هاجم ضباط أمن مطار بساطور في أمريكا

صحيفة المرصد:أظهرت لقطات صورتها كاميرات المراقبة في مطار بولاية لويزيانا لحظة هجوم رجل مختل على المسافرين وضباط الأمن بالمطار بسيف ومبيد حشري.

وفي بداية الفيديو يظهر ضباط الأمن عند نقطة التفتيش في المطار وهم يقومون بإجراءات التفتيش الروتينية للركاب، قبل أن يُخرج ريتشارد وايت (63 عاماً) مبيداً حشرياً ويرشه على الركاب، ومن ثم راح يهاجمهم بالسيف.

وطارد وايت موظفة أمن في المطار، مما أجبر الملازم هيذر سلايف على إطلاق النار باتجاهه، وأصابته في صدره وساقه ووجهه، وتوفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه، في حين أصيبت موظفة الأمن بعيار ناري، لكن إصابتها لم تكن خطيرة.