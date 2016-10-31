بالفيديو .. مشاهد “تحبس الأنفاس” لحظة دخول الإنغماسيين قرية منيان غربي حلب

صحيفة المرصد – أورينت نت:نشر المكتب الإعلامي لـ ” جيش الفتح” مقطع فيديو، يظهر لحظة دخول الإنغماسيين قرية منيان غربي حلب وتحريرها من ميليشيات إيران.

وتظهر الصور الاشتباكات العنيفة واقتحام الثوار الأبنية داخل القرية وسيطرتهم عليها وسط انسحاب قوات الأسد من المنطقة تحت ضربات فصائل الثوار التي قامت بتمشيط القرية بالكامل.