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بالفيديو .. مشاهد “تحبس الأنفاس” لحظة دخول الإنغماسيين قرية منيان غربي حلب

31 أكتوبر, 2016 , 3:40 ص
بالفيديو .. مشاهد “تحبس الأنفاس” لحظة دخول الإنغماسيين قرية منيان غربي حلب
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صحيفة المرصد – أورينت نت:نشر المكتب الإعلامي لـ ” جيش الفتح” مقطع فيديو، يظهر لحظة دخول الإنغماسيين قرية منيان غربي حلب وتحريرها من ميليشيات إيران.

وتظهر الصور الاشتباكات العنيفة واقتحام الثوار الأبنية داخل القرية وسيطرتهم عليها وسط انسحاب قوات الأسد من المنطقة تحت ضربات فصائل الثوار التي قامت بتمشيط القرية بالكامل.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 4:30 ص

    كيف

    على الحكومات والشعوب أن يكونوا يداً واحده في تنظيف الدول العربية والاسلامية من الارهابيين الايرانيين واذنابهم من الصعاليك المأجورين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 4:19 ص

    ١٢٣

    اللهم انصر عبادك الموحدين على اذناب المجوس وعجل بالفرج على اخواننا ياقوي ياعزيز
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  3. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 3:56 ص

    يح يح

    نصر من الله وفتح قريب
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  4. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    عليوم

    اللهم لا ترفع لعباد القبور والطائفين عليها ومن هدم المساجد رايه واجعلهم عبره لمن بعدهم
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  5. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 3:52 ص

    عليوم

    طهروا بلاد العرب من اشياع الخميني **. ستخرج اقلامهم تتحدث عن افعالكم الجليله فلا يهمكم ادعسوهم ولا تتركوا منهم احد اللهم انصرهم
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  6. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 3:47 ص

    عليوم

    دكوا اوكار المجوس الروافض يا جيش الاسلام في الشام فجيش الحرمين يدك اذناب ايران في اليمن . اللهم انصر الاسلام والمسلمين وجيوشهم في ارض الشام والحرمين
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