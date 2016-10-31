مستفيد في الضمان الاجتماعي يملك عقارات بـ 100 مليون ريال

صحيفة المرصد: ذكرت مصادر بأن الربط الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع عدد من الجهات الحكومية كشف عن وجود مستفيدين من الإعانة المالية للضمان الاجتماعي، يملكون عقارات مختلفة في عدد من المناطق، وأن أحدهم يملك عقارات، تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون ريال!

وبحسب موقع سبق أن عدد الذين كانوا يتقاضون مبالغ إعانات الضمان الاجتماعي، واستُبعدوا منها نظرًا لتملكهم عقارات، وصل إلى 4770 مستفيدًا سابقًا من الضمان، مؤكدة أن الوزارة تُجري الترتيبات اللازمة وفقًا للأنظمة والتشريعات الصادرة بهذا الشأن لاستعادة تلك الإعانات المصروفة للمستفيدين بغير وجه حق، وتحويلها إلى مستفيدين مستحقين فعليين لإعانات الضمان الاجتماعي.

وكان استبعاد الأشخاص غير المستحقين قد جاء بعد عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”، من خلال قناة التكامل الحكومية GSB، وهي: وزارة العدل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار. موضحة أن عمليات الربط الإلكتروني أسهمت بشكل إيجابي في تحديث بيانات الأشخاص أيضًا لدى الجهات الحكومية، التي بدورها تفاعلت مع عمليات الربط حرصًا منها على تحديث بياناتها.