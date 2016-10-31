مستفيد في الضمان الاجتماعي يملك عقارات بـ 100 مليون ريال

صحيفة المرصد: ذكرت مصادر بأن الربط الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع عدد من الجهات الحكومية كشف عن وجود مستفيدين من الإعانة المالية للضمان الاجتماعي، يملكون عقارات مختلفة في عدد من المناطق، وأن أحدهم يملك عقارات، تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون ريال!
وبحسب موقع سبق أن عدد الذين كانوا يتقاضون مبالغ إعانات الضمان الاجتماعي، واستُبعدوا منها نظرًا لتملكهم عقارات، وصل إلى 4770 مستفيدًا سابقًا من الضمان، مؤكدة أن الوزارة تُجري الترتيبات اللازمة وفقًا للأنظمة والتشريعات الصادرة بهذا الشأن لاستعادة تلك الإعانات المصروفة للمستفيدين بغير وجه حق، وتحويلها إلى مستفيدين مستحقين فعليين لإعانات الضمان الاجتماعي.
وكان استبعاد الأشخاص غير المستحقين قد جاء بعد عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”، من خلال قناة التكامل الحكومية GSB، وهي: وزارة العدل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار. موضحة أن عمليات الربط الإلكتروني أسهمت بشكل إيجابي في تحديث بيانات الأشخاص أيضًا لدى الجهات الحكومية، التي بدورها تفاعلت مع عمليات الربط حرصًا منها على تحديث بياناتها.
تعليقات ( 15 )
الراصد١٠٠مليون جعله بالفقر فساد ولعب حسبي الله ونعم الوكيل عليه
كفى كذبفساد x فساد =دمارلن ينتهي للفقراءالحقيقين من ابناءهذاالوطن الحلول في استعادةماصرف لهم ومعاقبتهم والتشهير بهم ومن سهل واعانهم ع ذلك ليكونواعبره لغيرهم
الله يعلم بلحالانتم يا حقين ضمان قلتو جيبو ورقة من بنك ايبان عشان تحولو مبالغ قلنا اوك قلتو الي يقدم ع مساعده مقطوعه الي مايكون عنده دخل غير ضمان سوفه تصرف له كل بعد سنه ولحين ليه ثلاث سنوات ماشفت شي منكم غير تحديث
الزهرانيكله عشان الف ريال تتعبون ناس تحديث طيب والعجايز ذولي تبون تبوهم كل فتره تحديث تحديث صار حافز حسبي الله ونعم الوكيل
.لن .كثير يدعي الفقر وهو غير ذلك لكي يمنصب على الناس وياخذ شي ليس من حقه هذا مريض نسال الله العافية اكيد ما يزكي وهذا يطبق عليه الشرع وين الشرع هذا ممتنع ع
حسين السبيعيمثل هذا لشخص يجب ان تصادر نصف ثروته ليعتبر غيره من الطامعين في اموال المستحقين .
مثل هذا تجب مصادرة اموالههذا يسرق حقوق الآخرين ولم يخف من الله في ان هناك من يحتاج تلك المبالغ التي يستخصلها من الضمان الاجتماعي.
ولد بلاديمثل هذه النوعيات اللي ترضى تاكل اموال الضعفاء بالحرام فالواجب مسائلتهم من اين لك هذى فاتوقع ستنكشف امور اكبر بكثير بحصولهم على عقارات بمئات الملايين
وجهة نظرالله من دناءة النفس
سعودأكيد نفس نوعية رئيس الجمهورية** 😂
سعودهذا المفروض تسحب عقاراته وتوزع على الفقراء ويبقى هو على الضمان الاجتماعي
يح يح** اخذو اعانات ليس لهم فيها حق واعتدو على من لهم الحق في هذه الاعانات ويجب التحقيق على من سهل لهم بااخذ الاعانات
سعود** عقارات ب 100 مليون وتنافس الفقراء في الضمان. . اللهم عليك به أنه لايعحزك اللهم آرنا فيه عجائب قدرتك
زوارةماشبع وبعد ياخذ اموال المساكين