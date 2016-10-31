بعد ممارسته لكمال الأجسام .. شاب يحكي قصته : رسالة جوال أصابتني بالشلل – فيديو

صحيفة المرصد : كشف الشاب خالد العلي كيف تسببت رسالة جوال في إصابته بالشلل وإدخاله العناية المركزة .

جاء هذا في لقاء له في برنامج الثامنة على قناة “mbc” ، حيث أوضح العلي قائلاً أنه كان خارجاً من المركز الرياضي وقاد سيارته في طريق الملك فهد بالرياض، وأثناء إرساله رسالة لأحد أصدقائه عبر الجوال، اختل توازنه أثناء القيادة لتنقلب السيارة به عدة مرات ويفقد الوعي.

وبيَّن العلي أنه عندما أفاق وجد نفسه في العناية المركزة بمستشفى الشميسي ، ولا يستطيع الحركة وغير مدرك أنه تعرض لحادث مروري، مشيراً إلى أنه لم يشعر بقدميه ولم يستطع أن يراهما لأنه كان مستلقياً على ظهره وظن أنهما تعرضتا للبتر، وعلم بعدها أنه أصيب بشلل رباعي.