«التعليم» تتراجع عن إلزام كوادرها باختبار «قياس»

صحيفة المرصد: قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلغاء الاختبارات المهنية لجميع شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية، وذلك بعد تعميم وزاري صدر أخيرا يتضمن إلزام جميع المشرفين والمشرفات وقادة المدارس بأداء الاختبارات المهنية الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية (قياس)، إذ تضمن التعميم أن أداء الاختبارات المهنية للعام الدراسي الحالي سيكون إلزاميا، وذلك وفق خطة تعد من قبل لجان مشروع الاختبارات المهنية بعد تحليل نتائجها، غير أن الوزارة تراجعت عن إلزام جميع شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية بأداء الاختبارات المهنية، موضحة في تعميم لإدارات التعليم (وصمته بالعاجل) أنها قيد تشخيص واقع الاختبارات المهنية، وانعكاساتها على الممارسات الإشرافية والقيادية، ولذلك قررت عدم إلزام شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية ممن هم على رأس العمل بالاختبارات المهنية.

ووفقا لصحيفة عكاظ أكدت الوزارة عدم إدراج الاختبار ضمن نقاط المفاضلة حتى تنتهي من رصد ودراسة واقع الاختبارات بما ينعكس على تحسين وتطوير عمليات التعليم والتعلم في الميدان التربوي، وكذلك التنسيق مع المركز الوطني للقياس والتقويم لتأمين المكان والوقت المناسبين لأداء الاختبارات المهنية.