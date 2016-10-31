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«التعليم» تتراجع عن إلزام كوادرها باختبار «قياس»

31 أكتوبر, 2016 , 6:40 ص
«التعليم» تتراجع عن إلزام كوادرها باختبار «قياس»
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صحيفة المرصد: قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلغاء الاختبارات المهنية لجميع شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية، وذلك بعد تعميم وزاري صدر أخيرا يتضمن إلزام جميع المشرفين والمشرفات وقادة المدارس بأداء الاختبارات المهنية الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية (قياس)، إذ تضمن التعميم أن أداء الاختبارات المهنية للعام الدراسي الحالي سيكون إلزاميا، وذلك وفق خطة تعد من قبل لجان مشروع الاختبارات المهنية بعد تحليل نتائجها، غير أن الوزارة تراجعت عن إلزام جميع شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية بأداء الاختبارات المهنية، موضحة في تعميم لإدارات التعليم (وصمته بالعاجل) أنها قيد تشخيص واقع الاختبارات المهنية، وانعكاساتها على الممارسات الإشرافية والقيادية، ولذلك قررت عدم إلزام شاغلي التشكيلات الإشرافية والمدرسية ممن هم على رأس العمل بالاختبارات المهنية.

ووفقا لصحيفة عكاظ أكدت الوزارة عدم إدراج الاختبار ضمن نقاط المفاضلة حتى تنتهي من رصد ودراسة واقع الاختبارات بما ينعكس على تحسين وتطوير عمليات التعليم والتعلم في الميدان التربوي، وكذلك التنسيق مع المركز الوطني للقياس والتقويم لتأمين المكان والوقت المناسبين لأداء الاختبارات المهنية.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص

    بدوي

    والله أنكم ذكرتوني بالميكانيكي العليمي ، الذي يبدل أسلاك البواجي من موقع لآخر ليضبط صوت المحرك ، ولايزال يقطع .
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  2. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص
    عدد التعليقات:2

    سهم

    الله المستعان ، شوفوا فصول المطابخ ، وحسنوا بيئة الطالب من حوله والتي يتلقى العلم فيها ، بدل ماتشغلون المعلمين والمعلمات بالتعاميم كل يوم والثاني .
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  3. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 7:02 ص

    جنوبية..🌻🌻

    يابخت وزراة التعليم بهذا الوزير كل شوي يطلع بقرارت لصالح المعلمين أحسنت
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  4. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 7:02 ص

    تناقض عجيب يطبق على المعلمين والمعلمات ويعفى المدراء والمديرات

    اعفوهم جميعهم من اختبار قباس للمعلمين والمعلمات
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  5. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 7:00 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    فعلاً شيء مضحك .. فبعد اكتسابهم للخبرات يتم اختبارهم ! .. ولماذا لا يكون الاختبار مجاناً على اقل تقدير !! .. التخبط بالقرارات يؤدي الى كوارث
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  6. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 6:55 ص

    yasser

    هناك عزوف كبير من المعلمين للذهاب للإشراف والإدارة المدرسية...... تخبط جديد
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  7. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 6:50 ص

    جنوبيه *

    ياه ليته من زمان كم طلعت عيوني عليه
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  8. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 6:49 ص

    يالطيف

    لانكم عرفين انهم لن ينجحو في قياس قلتهم ليه الاحراج الان عرفو الطلاب ان قياس ليس له قياس سوى على الطالب المغلوب
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  9. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 6:44 ص

    عايض

    طيب كشف وفحص مخدرات
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