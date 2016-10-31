تكليف معلمات بمراكز محو الأمية يستفز الخريجات العاطلات بمكة

صحيفة المرصد: أثار قرار تعليم مكة المكرمة، بتكليف معلمات التعليم العام الصباحي بالعمل في مراكز محو الأمية المسائية بمكافآت إضافية والتخفيف عليهن من عبء العمل في التعليم الصباحي غضب وحفيظة عدد كبير من الخريجات الجامعيات التربويات المؤهلات للعمل في قطاع التعليم.

ووفقا لصحيفة الوطن تناولت وسائل التواصل الاجتماعي رسائل التندر، حيث طالبت الجامعيات العاطلات عن العمل بالأولوية في تلك الوظائف، وقالت الجامعيات العاطلات عن العمل: اتجهنا إلى كليات التربية والدبلوم التربوي بعد الدراسة الجامعية في استشراف للأمل لمستقبل مشرق للعمل في مهنة التدريس غير أننا وجدنا الأبواب موصدة لسنوات والمعوقات من اختبارات ومفاضلة جعلتنا عاطلات لسنوات، وكانت فكرة التعليم في مراكز محو الأمية المسائية بارقة أمل إلا أننا صدمنا بتخصيصها لمعلمات التعليم العام، وتساءلت الخريجات الجامعيات: لماذا لا تستثمر طاقات الجامعيات العاطلات عن العمل بدلا من استنفاد طاقات المعلمات صباحا ومساء.

وكانت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية في تعليم مكة المكرمة آمنة الغامدي، قد أصدرت قرارا يقضي بعدم إسناد حصص الانتظار والمناوبات نهاية الدوام الرسمي للمعلمات المكلفات بالعمل في مراكز محو الأمية المسائية، نظرا لحاجة مراكز تعليم الكبيرات “محو الأمية المسائي” لتكليف معلمات التعليم العام بنظام المكافأة للعمل صباحا ومساءً خلال العام الدراسي الجاري.