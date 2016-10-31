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إصدار هوية المطيري وشقيقته مرهونة بعدم الالتحاق بجيش الهند

31 أكتوبر, 2016 , 7:11 ص
إصدار هوية المطيري وشقيقته مرهونة بعدم الالتحاق بجيش الهند
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صحيفة المرصد: يعيش ناصر المطيري (38 عاما) وشقيقته بدون أوراق ثبوتية منذ 20 عاما، وباءت كل محاولاتهما للحصول على الهوية الوطنية بالفشل طيلة هذه السنوات، فيما أوضح المتحدث باسم وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية محمد الجاسر لـ”الوطن” أنه يجب عليهما جلب شهادة تثبت عدم التحاق الشاب بالجيش الهندي كشرط أساسي للحصول على الهوية، لأنه ولد وعاش مع شقيقته فترة طويلة في الهند.

يقول المطيري وفقا لصحيفة “الوطن” إنه يسكن حاليا مع شقيقته في مركز أوثيلان التابع لمحافظة الدوادمي، وإنهما بدون هوية وطنية حتى يومنا هذا، مشيرا إلى أن والده كان يعمل في مجال الاستقدام، وكان كثير السفر إلى الهند، حيث تزوج من والدته الهندية عام 1979، ورزق منها بولدين (ناصر وعائشة)، وأنهما عاشا في كنف والدتهما، إذ كان والدهما يزورهما باستمرار حتى عام 1990، وهي الفترة التي مرض فيها الأب ولم يعد قادرا على السفر.

يقول ناصر إنهما عادا بصحبة أمهما إلى السعودية عام 1998، وذهبا إلى والدهما في المنطقة الشرقية، حيث قررت الأم العودة إلى الهند بعد طلاقها، وفي ذلك الوقت ذهب الأب إلى فرع الأحوال بالشرقية لاستخراج الهوية الوطنية لهما، إلا أن ذلك لم يتم. وأضاف أن والده خاطب وزارة الداخلية التي طلبت منه إحضار ما يثبت أنه لم يلتحق بالجيش الهندي، وهنا بدأت المعاناة إذ لم يتمكن الشقيقان من الحصول على حقوق التعليم والعلاج والزواج، بالإضافة إلى أن ناصر لا يستطيع استخراج جواز سفر كي يعود بنفسه إلى الهند ويحضر تلك الشهادة.
وبين المطيري أنه راجع الأحوال المدنية لأكثر من مرة، إلا أن الرد يأتي كسابقه بخصوص تلك الشهادة التي تثبت عدم التحاقه بالجيش الهندي كخدمة عسكرية، مشيرا إلى أن رقم المعاملة الأخيرة في وزارة الداخلية كان 49/72/2506917 بتاريخ 20 محرم 1431، لكنه أيضا لم يتلق الرد على هذه المعاملة.
وطالب ناصر أن تتدخل الجهات ذات العلاقة بحل هذه المشكلة، لكي يتمكن من الحصول على حقوقه كمواطن سعودي.



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 41
    31 أكتوبر, 2016 , 9:30 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    هذا وشقيقته اولى بالتجنيس من الفنانين والممثلات
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  2. 40
    31 أكتوبر, 2016 , 9:25 ص

    طالما ان ابوه سعودي فله الحق بالحصول على الجنسية السعودية وهو احق من بعض لاعبين الكورة المولدين والهوساويه
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  3. 39
    31 أكتوبر, 2016 , 9:24 ص

    ريما...Rima

    بعضهم يتزوج ** وتجنب زوجته حتى لو تم فحصDNA
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  4. 38
    31 أكتوبر, 2016 , 9:22 ص

    📷 ريما...Rima📷

    ليه سفارتنا بالهند ماترفع اسمه وصورته للمسؤولين بالهند ويخبرونهم مايحتاج يسافر الشخص ليثبت
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  5. 37
    31 أكتوبر, 2016 , 9:21 ص

    ابو عسرة

    طيب ليش جنستو ماجد المهندس...؟
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  6. 36
    31 أكتوبر, 2016 , 9:17 ص

    الحقباني

    علم يجيب عدم ؟؟ عطي أي شخص ؟؟ الجنسيه سعوديه هل نحون ناقصين هنود علم
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  7. 35
    31 أكتوبر, 2016 , 9:13 ص

    نايف

    بسيطه فحص DNA من قبل ابيه واذا ثبت انه ابنه تستخرج له الهويه
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  8. 34
    31 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    المنتصر بالله

    فعلاً مطيري وخواله أبو هنود يعني الحذر الحذر
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  9. 33
    31 أكتوبر, 2016 , 9:03 ص

    المنتصر بالله

    نصيحه لهذا الهندي المتسعود أرجع إلى الهند وتعال في تأشيرة *******🌷⚘🌷⚘🌷⚘🌷🌷
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  10. 32
    31 أكتوبر, 2016 , 8:58 ص

    وخير ياطير

    مطيري وامه هندية الوفاء كيف بيصير
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  11. 31
    31 أكتوبر, 2016 , 8:58 ص

    المنتصر بالله

    لتوضيح لبنان المغرب مصر سوريا لعراق أوربا إندونيسيا الفلبين السودان مليانه مثل هذه الحالات لأن الشعب السعودي مستواه العقلي لايعمل غير ولا ينتج غير ساعه في اليوم ههههههههههههه
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  12. 30
    31 أكتوبر, 2016 , 8:55 ص

    nbras

    لو انه مطرب والا رقاصه والا لاعب عطيتوه
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  13. 29
    31 أكتوبر, 2016 , 8:51 ص

    المنتصر بالله

    عهود وش عندك على شاهر خبري فيه أنه مريض نفسي ولا يعطيك وجهه ليش تركض وراء المقفي مثل شيهانه تركض وراء بن عدووووووووس💞⚘🌷💞 راع الشاص والضبان ههههههههههههه
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  14. 28
    31 أكتوبر, 2016 , 8:48 ص

    محتار

    الى ***المطيري واخته ريتا ارجع الهند واسس لك عمل هناك وعيش عند خوالك الجنسيه منت ماخذها
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  15. 27
    31 أكتوبر, 2016 , 8:47 ص

    المنتصر بالله

    مخالف للنشر
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  16. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 8:45 ص

    المنتصر بالله

    صباح الخير عهود لا هذا ليس شاهر شاهر أمس جيته منوم في شهار جته الحاله وصار يضرب ابر وتعبان حيل ولا يعرف أحد فقد الذاكره من قو المرض عنده الله يشفيها شهوره.......?
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  17. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 8:33 ص

    زياد العمري

    الروتين يقتل حياة الكثيرين يعطى جواز مؤقت لاحظار الشهادة او تخاطب سفارتنا في الهند وزارة الخارجيه الهنديه مثل ماخاطبت سفارتنا في لبنان لتصديق شهادة مزوره لابنة مسؤول رفيع لاكن الضعيف يموت بحسرته
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  18. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 8:33 ص

    محامي مخضرم

    تحليل DNA وان ثبت صلة الدم فيمنحون الجنسية فوراً ولا علاقة بالالتحاق بالجيش من عدمه. نظام الجنسية السعودي واضح.
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  19. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص

    المقص

    مثله واجد في جميع اصقاع العالم يتزوجون في تلك البلاد ويتركوهم وتطفو مثل هذه المشكله معى كبر الأولاد ياليت تحل مشاكلهم
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  20. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 8:29 ص

    الهمداني

    نصيحة لناصر واخته ارجعوا للهند وخذوا الجنسية الهندية في الوقت الحالي فرص العيش في الهند افضل
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  21. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص

    وكيف يعقدونها

    علشان يطلع خارج البلد يحتاج جواز وان خرج لن يستطيع الدخول مرة اخرى.
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  22. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 8:24 ص

    kul

    هذه خدمة واجبة تقوم بها السفارة السعودية بالهند كأقل ما يجب عليها يلزم أن تخاطب كتابيا الجهات الرسمية بالهند .
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  23. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    بوفيصل

    وهل هناك شهادة لإثبات أنه لم يلتحق بالجيش الهندي!!! الحقيقة بعض المسئولين يطلب شروط تعجيزية، من أي جهة تصدر هذه الشهادة..؟؟؟
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  24. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    سمو

    ماله ذنب أين حقوق لإنسان يالاحوال المدنيه هذا ظلم له ولاخته ايش يعني يعيش بدون هوية بيمنع عنه أبسط حقوقه من العلاج والسكن والزواج والسفر فوق كذا بمر على جميع نقاط التفتيش وتعقيد
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  25. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 8:11 ص

    متهم

    بالخيانة بجريمة لم يرتكبها!
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  26. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص

    بوصفاء

    هذا خطاء الباء *** اللهم يسر معاملتهم وسهل لهم استخراج الهوية
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  27. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 7:49 ص

    سارونة

    المعلق (الخالدي) هذا سعودي أباً عن جد وفقط يطالب بهويته السعودية وستمنح له بعد رد الحكومة الهندية ولكن الجنسية لا تمتح الان لأحد ليس كما في السابق
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  28. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 7:45 ص

    💎⭐️عــهـــود⭐️💎

    صباح الخير .. 🌷🌷🐣🐣
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  29. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 7:37 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    لو كان لاعب كرة قدم لتسارعو في منحه الجنسية
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  30. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 7:37 ص

    زمان الضياع

    بعض المعلقين يفتقد الي ادنى معنى الانسانيه وكأن هذا الرجل اختار ان يكون ابن سعودي من ام هنديه يابشر اتقو الله فيما تقولون هذا نصيبه بالدنيا خافوالله
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  31. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 7:35 ص

    زائره

    المفروض مخاطبه رسميه بين السفارات مساكين يكفي الهم اللي هم فيه
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  32. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 7:34 ص

    💎⭐️عــهـــود⭐️💎

    هذا شاهر أخيراً لقيته وش موديه للهند منحاش مني🏃🏽🏃🏽 😢😂
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  33. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    ابو معاذ

    يراجع السفارة في الرياض ويقدم طلب اثبات عدم التحاقه بالخدمة العسكرية النظام واضح
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  34. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 7:31 ص

    حامد

    كل اشوي طالعين بسالفه مرة هندي مرة سوري مرة مصري شي مضحك كل واحد يروح بلده ويفكنا
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  35. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    عذر وإلا واش ذنب اخته واش علاقة انتسابه للجيش من عدمه بالجنسية ،
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  36. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    ذا مثل

    اللي يطلب منك بيضة دجاجة ابوه نسر وامها نعامة
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  37. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    جنوبيه *

    ي الله ان شاء الله تنتهي معاناتك انت واختك و المفروض على طول اوراق ثبوتيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص

    البجلي

    خذ خطاب من الجهه الطالبه باحضار شهاده بعدم التحاقك بالجيش الهندي للسفاره الهنديه او ان الجهه الطالبه تخاطب الجهات المختصه بالهند رسميا لاصدار تلك الشهاده
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  39. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 7:22 ص
    عدد التعليقات:2287

    سهم

    الله المستعان ، ( راجعنا بكره ) ،، نمزمز عليك ... الكلمة الشهيرة في عالمنا العربي .
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  40. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 7:18 ص
    عدد التعليقات:191

    1=1

    حتى لو اخطى الأب ماذنب الأبناء نرجو من الدولة احتضان ابناءها مهما كانوا ومهما كانت ولادتهم وعيشتهم بالهند او السند أو أي دولة اخرى تركهم هو ضياع لهم
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  41. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 7:18 ص

    النبأ

    الله يعينهم وتنتهي معاناتهم إن شاء الله
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