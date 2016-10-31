«المالية» تؤخر صرف رواتب «العقرب» لمنسوبي الصحة

صحيفة المرصد: أوضحت صحة الطائف أن تأخر نزول رواتب شهر «برج العقرب» (26 محرم) لم يكن لمنسوبي صحة الطائف فحسب، بل لجميع موظفي وزارة الصحة في مدن المملكة، واعتبرت أن هذا الأمر خارج عن الإرادة، وأن هناك إجراء مع وزارة المالية يجري العمل عليه.
ووفقا لصحيفة عكاظ أوضح المتحدث باسمها عبدالهادي الربيعي أن صحة الطائف منذ اللحظة الأولى لتأخر رواتب موظفي الصحة تواصلت مع وزارة المالية في هذا الشأن، لتسريع الصرف.
وأضاف أنه تم في وقت قياسي حل إشكال تأخر رواتب موظفي التشغيل الذاتي، وصرفت بنهاية يوم الخميس، وعلى مدى الأيام الماضية عملت الفرق التنفيذية بالتنسيق مع الوزارة لسرعة إجراء الإيداع من قبل وزارة المالية في حساب صحة الطائف، وهو ما تم عند الساعة الواحدة من ظهر أمس الأحد، ليصدر توجيه مدير صحة الطائف بالعمل فورا مع البنوك على إيداع الرواتب، وهو ما يجري العمل عليه، معتذرا عن تأخر نزول الرواتب لحسابات منسوبي صحة الطائف، واصفا ذلك بأنه خارج عن إرادة صحة الطائف.
تعليقات ( 13 )
زوارةاخاف من العقرب
عمريمنون على الناس برواتب طفسه وهم في أغنى دوله من ناحية الدخل السنوي
عليعقارب وحيتان وثعابين يكفينا شركم ......
جنوبية..🌻🌻لا في من الصحة استلمو الخميس أعرفهم شخصيا
سمران الحربيما شاء الله فكره ذكيه وين التاريخ الهجري اللي نفتخر فيه وين الميلادي الله يكفينا شر العقارب و الافاعي
الهمدانيمو راتب هذا منة
ههه بس متعقربيمقن خوفاً من التسمم (:-
القناص2عملت الفرقه/ يااخي الراتب لايحتاج الى عمل الفرقه مبرمج اصلا ويحتاج الى ضغطه زر هل يعلم سعادتكم او لا يجب ان يكون هناك مصداقيه وشفافيه لناس دون مبرر
مواطن في اغنى دوله بالنفطمنح راتبين اساسيين للمواطن .... هذا سداد لها المنح
مشعل الغامديانا من منسوبي صحة الباحة واستلمت راتبي في الصباح الباكر من يوم الخميس تحياتي
خالد عتناول موضوع الرواتب في الإعلام أصبح محرجا لدى كثير من السعوديين وكأنه ينقصنا حرج. رواتب العقرب. كأننا في فيلم فانتازيا تاريخية حقبة مابعد ذوبان الجليد
سميني بسمكالله يعطينا خير ها السنين الجايه باقي ما شفتو شي ؟
زائرحستونا وحستوا عيشتنا كلها علشان توفير راتب 10 ايام بالسنه .