«المالية» تؤخر صرف رواتب «العقرب» لمنسوبي الصحة

صحيفة المرصد: أوضحت صحة الطائف أن تأخر نزول رواتب شهر «برج العقرب» (26 محرم) لم يكن لمنسوبي صحة الطائف فحسب، بل لجميع موظفي وزارة الصحة في مدن المملكة، واعتبرت أن هذا الأمر خارج عن الإرادة، وأن هناك إجراء مع وزارة المالية يجري العمل عليه.

ووفقا لصحيفة عكاظ أوضح المتحدث باسمها عبدالهادي الربيعي أن صحة الطائف منذ اللحظة الأولى لتأخر رواتب موظفي الصحة تواصلت مع وزارة المالية في هذا الشأن، لتسريع الصرف.

وأضاف أنه تم في وقت قياسي حل إشكال تأخر رواتب موظفي التشغيل الذاتي، وصرفت بنهاية يوم الخميس، وعلى مدى الأيام الماضية عملت الفرق التنفيذية بالتنسيق مع الوزارة لسرعة إجراء الإيداع من قبل وزارة المالية في حساب صحة الطائف، وهو ما تم عند الساعة الواحدة من ظهر أمس الأحد، ليصدر توجيه مدير صحة الطائف بالعمل فورا مع البنوك على إيداع الرواتب، وهو ما يجري العمل عليه، معتذرا عن تأخر نزول الرواتب لحسابات منسوبي صحة الطائف، واصفا ذلك بأنه خارج عن إرادة صحة الطائف.