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«المالية» تؤخر صرف رواتب «العقرب» لمنسوبي الصحة

31 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص
«المالية» تؤخر صرف رواتب «العقرب» لمنسوبي الصحة
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صحيفة المرصد: أوضحت صحة الطائف أن تأخر نزول رواتب شهر «برج العقرب» (26 محرم) لم يكن لمنسوبي صحة الطائف فحسب، بل لجميع موظفي وزارة الصحة في مدن المملكة، واعتبرت أن هذا الأمر خارج عن الإرادة، وأن هناك إجراء مع وزارة المالية يجري العمل عليه.

ووفقا لصحيفة عكاظ أوضح المتحدث باسمها عبدالهادي الربيعي أن صحة الطائف منذ اللحظة الأولى لتأخر رواتب موظفي الصحة تواصلت مع وزارة المالية في هذا الشأن، لتسريع الصرف.

وأضاف أنه تم في وقت قياسي حل إشكال تأخر رواتب موظفي التشغيل الذاتي، وصرفت بنهاية يوم الخميس، وعلى مدى الأيام الماضية عملت الفرق التنفيذية بالتنسيق مع الوزارة لسرعة إجراء الإيداع من قبل وزارة المالية في حساب صحة الطائف، وهو ما تم عند الساعة الواحدة من ظهر أمس الأحد، ليصدر توجيه مدير صحة الطائف بالعمل فورا مع البنوك على إيداع الرواتب، وهو ما يجري العمل عليه، معتذرا عن تأخر نزول الرواتب لحسابات منسوبي صحة الطائف، واصفا ذلك بأنه خارج عن إرادة صحة الطائف.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 9:14 ص

    زوارة

    اخاف من العقرب
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  2. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 9:09 ص

    عمر

    يمنون على الناس برواتب طفسه وهم في أغنى دوله من ناحية الدخل السنوي
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  3. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 9:03 ص

    علي

    عقارب وحيتان وثعابين يكفينا شركم ......
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  4. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 8:38 ص

    جنوبية..🌻🌻

    لا في من الصحة استلمو الخميس أعرفهم شخصيا
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  5. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 8:27 ص

    سمران الحربي

    ما شاء الله فكره ذكيه وين التاريخ الهجري اللي نفتخر فيه وين الميلادي الله يكفينا شر العقارب و الافاعي
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  6. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 8:24 ص

    الهمداني

    مو راتب هذا منة
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  7. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص

    ههه بس متعقرب

    يمقن خوفاً من التسمم (:-
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  8. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 8:10 ص

    القناص2

    عملت الفرقه/ يااخي الراتب لايحتاج الى عمل الفرقه مبرمج اصلا ويحتاج الى ضغطه زر هل يعلم سعادتكم او لا يجب ان يكون هناك مصداقيه وشفافيه لناس دون مبرر
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  9. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    مواطن في اغنى دوله بالنفط

    منح راتبين اساسيين للمواطن .... هذا سداد لها المنح
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  10. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص

    مشعل الغامدي

    انا من منسوبي صحة الباحة واستلمت راتبي في الصباح الباكر من يوم الخميس تحياتي
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  11. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    خالد ع

    تناول موضوع الرواتب في الإعلام أصبح محرجا لدى كثير من السعوديين وكأنه ينقصنا حرج. رواتب العقرب. كأننا في فيلم فانتازيا تاريخية حقبة مابعد ذوبان الجليد
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  12. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    سميني بسمك

    الله يعطينا خير ها السنين الجايه باقي ما شفتو شي ؟
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  13. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 7:47 ص

    زائر

    حستونا وحستوا عيشتنا كلها علشان توفير راتب 10 ايام بالسنه .
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