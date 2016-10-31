البحرين تصدر بيانا حول المطلوب “البحريني” الذي أعلنت الداخلية السعودية عنه

صحيفة المرصد: قالت وزارة الداخلية البحرينية، الشخص المطلوب والذي يحمل جنسية بحرينية الذي أعلنت الداخلية السعودية عليه، ضمن إحباط عملية إرهابية كبرى اليوم، كان قد غادر البلاد عن طريق جسر الملك فهد منذ العام 2012.

وأوضحت الداخلية البحرينية في بيان وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أنه في إطار متابعة ما جاء في البيان الصادر اليوم عن وزارة الداخلية السعودية والمتعلق بإحباط عملية إرهابية كبرى وملاحقة مطلوبين، من بينهم بحريني الجنسية، صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن الإدارة تقوم بالتنسيق والمتابعة الدائمة مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية، منوها إلى أن المعلومات تشير إلى أن الشخص المطلوب والذي يحمل جنسية بحرينية، كان قد غادر البلاد عن طريق جسر الملك فهد منذ العام 2012.

وأشار إلى أنه وفور الإعلان عن المطلوبين من قبل السلطات الأمنية السعودية تم إصدار أمر ترقب وقبض بحقهم جميعا وتعميمه على جميع منافذ مملكة البحرين، وإخطار الجهات الأمنية السعودية بذلك، حيث يتم العمل في هذا الشأن بشكل تكاملي لمكافحة هذه الأعمال الإجرامية والعمل على حماية الأرواح والممتلكات بما يضمن حفظ الأمن والسلامة العامة.