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البحرين تصدر بيانا حول المطلوب “البحريني” الذي أعلنت الداخلية السعودية عنه

31 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص
البحرين تصدر بيانا حول المطلوب “البحريني” الذي أعلنت الداخلية السعودية عنه
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صحيفة المرصد: قالت وزارة الداخلية البحرينية، الشخص المطلوب والذي يحمل جنسية بحرينية الذي أعلنت الداخلية السعودية عليه، ضمن إحباط عملية إرهابية كبرى اليوم، كان قد غادر البلاد عن طريق جسر الملك فهد منذ العام 2012.

وأوضحت الداخلية البحرينية في بيان وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أنه في إطار متابعة ما جاء في البيان الصادر اليوم عن وزارة الداخلية السعودية والمتعلق بإحباط عملية إرهابية كبرى وملاحقة مطلوبين، من بينهم بحريني الجنسية، صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن الإدارة تقوم بالتنسيق والمتابعة الدائمة مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية، منوها إلى أن المعلومات تشير إلى أن الشخص المطلوب والذي يحمل جنسية بحرينية، كان قد غادر البلاد عن طريق جسر الملك فهد منذ العام 2012.

وأشار إلى أنه وفور الإعلان عن المطلوبين من قبل السلطات الأمنية السعودية تم إصدار أمر ترقب وقبض بحقهم جميعا وتعميمه على جميع منافذ مملكة البحرين، وإخطار الجهات الأمنية السعودية بذلك، حيث يتم العمل في هذا الشأن بشكل تكاملي لمكافحة هذه الأعمال الإجرامية والعمل على حماية الأرواح والممتلكات بما يضمن حفظ الأمن والسلامة العامة.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 9:32 ص

    المتفائل

    الواد باين عليه ولد نعمه من شكله
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  2. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 9:32 ص

    بلغ عنهم واستفد وفيد .....

    اولا : ريحت العباد منهم وكفيت العباد والبلاد شرهم .. ثانيا : استفد من هالمبالغ المليونيه وعيش ملك .. لانهم قسما بالله بذرة شر ... ( سواء شيعي او سني )
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  3. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 9:15 ص

    عاشق سراب

    ايش هذا ورع مرة ؟
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  4. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 9:00 ص

    جنوبيه *

    هذا. وش يبي جاي باذن الله مصيرهم السيف كل من يخالف الشريعه
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  5. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 8:54 ص

    يالطيف

    طيب ليش اعلنتو اسمائهن قبل القبض عليهم الان سيتخذون الحذر ولم تكشف اسمائهم لاتم عليهم القبض بسرعه غفله منهم
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  6. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 8:28 ص

    سالم

    نتفوه يارجال امننا اﻻبطال وامنعو هالغليم من الحليب اسبوع ويعطيكم الخيط والمخيط ويجيب من وراه من روافض بالداخل والخارج ..
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  7. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 8:22 ص

    زائر

    والله هزلت وش هالورع جاي عندنا بيسوي ؟ كان قعدعند امه برضاعته على باله!! ياورع تناطح جبل ماتشوف السيف بعلمنا اﻻخضر؟ اللهم عليك به وبمن غرر به ودعمه
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  8. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص

    ااببووححمموودد

    أي خطر على أحد البلدين هو خطر على الثاني .. المملكتين واحد⁉
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