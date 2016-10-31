الإيرانية مريم رجوي: صاروخ الحوثيين الذي استهدف مكة أطلق بأمر من خامنئي

صحيفة المرصد: قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، إن الصاروخ الذي قال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إنه اعترضه على بعد 65 كيلومترا من مكة، مساء الخميس الماضي، أُطلق بأمر من المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي.

وجاء في بيان لأمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: ” أدانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بقوة استهداف مكة المكرمة بالصاروخ بأمر من خامنئي وتحت إشراف قوة القدس من داخل الأراضي اليمنية، واعتبرت ذلك بمثابة إعلان حرب على عموم المسلمين في العالم. ودعت السيدة رجوي إلى طرد هذا النظام اللاإنساني اللا-إسلامي من منظمة التعاون الاسلامي وقطع الدول الاسلامية علاقاتها مع هذا النظام.”

وأضات رجوي: ” لم يتورع نظام ولاية الفقيه في أوقات سابقة من ارتكاب أية جريمة وهتك للحرمات في حق مكة المكرّمة وبيت الله الحرام، منها ارسال متفجرات في عام 1986 إلى المملكة العربية السعودية وإحداث اضطرابات وفوضى في مكة المكرّمة عام 1987 حيث أودى بحياة أكثر من 400 حاج لبيت الله الحرام. انه النظام نفسه الذي لم يتردد في تفجير مراقد أئمة الشيعة في مدينتي مشهد الإيرانية وسامراء العراقية لحفظ سلطته المشينة.”

كما شددت على أهمية “طرد نظام لا يحترم حتى حرمة مكة من منظمة التعاون الإسلامي وقطع الدول الاسلامية علاقاتها معه،” واعتبرت أن “الحل الوحيد للمنطقة هو طرد نظام الملالي وقوات الحرس و قوة القدس وعملاء النظام من المنطقة،” وذلك في سلسلة من التغريدات التي نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الحل الوحيد للمنطقة هو طرد نظام الملالي وقوات الحرس و قوة القدس وعملاء النظام من المنطقة#إیران#مكة — مریم رجوی (@Maryam_Rajavi_A) October 30, 2016