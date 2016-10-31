الإيرانية مريم رجوي: صاروخ الحوثيين الذي استهدف مكة أطلق بأمر من خامنئي

صحيفة المرصد: قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، إن الصاروخ الذي قال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إنه اعترضه على بعد 65 كيلومترا من مكة، مساء الخميس الماضي، أُطلق بأمر من المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي.
وجاء في بيان لأمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: ” أدانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بقوة استهداف مكة المكرمة بالصاروخ بأمر من خامنئي وتحت إشراف قوة القدس من داخل الأراضي اليمنية، واعتبرت ذلك بمثابة إعلان حرب على عموم المسلمين في العالم. ودعت السيدة رجوي إلى طرد هذا النظام اللاإنساني اللا-إسلامي من منظمة التعاون الاسلامي وقطع الدول الاسلامية علاقاتها مع هذا النظام.”
وأضات رجوي: ” لم يتورع نظام ولاية الفقيه في أوقات سابقة من ارتكاب أية جريمة وهتك للحرمات في حق مكة المكرّمة وبيت الله الحرام، منها ارسال متفجرات في عام 1986 إلى المملكة العربية السعودية وإحداث اضطرابات وفوضى في مكة المكرّمة عام 1987 حيث أودى بحياة أكثر من 400 حاج لبيت الله الحرام. انه النظام نفسه الذي لم يتردد في تفجير مراقد أئمة الشيعة في مدينتي مشهد الإيرانية وسامراء العراقية لحفظ سلطته المشينة.”
كما شددت على أهمية “طرد نظام لا يحترم حتى حرمة مكة من منظمة التعاون الإسلامي وقطع الدول الاسلامية علاقاتها معه،” واعتبرت أن “الحل الوحيد للمنطقة هو طرد نظام الملالي وقوات الحرس و قوة القدس وعملاء النظام من المنطقة،” وذلك في سلسلة من التغريدات التي نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
الحل الوحيد للمنطقة هو طرد نظام الملالي وقوات الحرس و قوة القدس وعملاء النظام من المنطقة#إیران#مكة
— مریم رجوی (@Maryam_Rajavi_A) October 30, 2016
طرد نظام لا يحترم حتى حرمة #مكة من منظمة التعاون الاسلامي وقطع الدول الاسلامية علاقاتها معه أمر ضروري أكثر من أي وقت آخر#إیران
— مریم رجوی (@Maryam_Rajavi_A) October 30, 2016
تعليقات ( 19 )
الجوفيعني بنو لهم مكه بأيران ولايحتاج مكه الاساس بعرف شي.مخهم الايرانيه هو تنك او بصل ابي اكسر جماجمهم بشوف هو فيه مخ مثل الاوادم.حفظ الله البيت الحرام.
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةاتمنا من كل يماني ومصري أن يذهبوا لبلدانهم لتطويرها وتعميرها لتصبح كالخليج - بدال هذا الحقد الدفين المتوارث عن طريق الاباء والاجداد - تجاه الخليج
منصورطرد نظام الملالي وقوات الحرس و قوة القدس وعملاء النظام من المنطقة،هوعين الصواب هؤلاءانجاس يريدوان يدنسوقبلةالمسلمين
واضحمخالف للنشر
منصورهؤلاءالمجوس عجزوعن توجيه الناس لقم ليطوفوبكعبتهم حاولوهدم الكعبةالمشرفةهيهات ان يدنسوقبلةالمسلمين وفي عروقناقطرةدم وبعون من الله سوف يندحروكمااسلافهم
عدد التعليقات:14526
هيفاء @حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. الله ينتقم منكم عاجلا
منصورطرد نظام الملالي وقوات الحرس و قوة القدس وعملاء النظام من المنطقة،
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةابومصلفح روح لليمن وحررها من انياب الحوثيين منها تنقذ اهلك وتحرر بلدك وترجع ماء وجهك بدال منت هنا ***وتلطم من حر يونس على السعوديين احفاد الصحابة
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةابومصلفح اليماني تارك بلده اليمن يعثوا فيها الايراني كيفما شاء وجالس هنا بحقده وللأسف للحم كتفه وكتف ابوه من خير السعوديين الى يكن لهم الحقد والكره
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةابومصلفح اليماني يقول الخليج متكهربة؟ اليمانيين والمصريين امانيهم واحلامهم تكون الخليج فيها فوضى ومشاكل الحقد الدفين والبغضاء ملات قلوبهم تجاه الخليج
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةصدق ضرسك يـ مريم رجوى فعلا ايران ومصر والعراق والحوثيين أذناب روسيا هدفهم افساد بلاد التوحيد ولا كن هيهات زعيم الامتين سلمان والسعوديين لهم بالمرصاد
كريمهلموا إلى خلع قبل الندم ، فعودوا إلى أرضكم بالحجاز ، لكل الضب و رعى الغنم
كريمانظرو ماذا يقول هذا الشاعر الفارسي الحاقد إبراهيم بن ممشاد الاصفهاني ( المتوكلي) إلى الخليفة العباسي أحمد المعتمد على الله : أنا ابن الأكارم من نسل جم ، و حائز إرث ملوك العجم ، فقل لبني هاشم أجمعين ،
أبو مصلفح الرياضلاحول ولاقوة إلا باالله المنطقة العربية الخليجية دايم متكهربة ومشاكلها واجدة معاول الهدم بيدنا حنا والتحريض من أمريكا الله يستر بيدي لابيد عمرو
ااببووححممووددسبحان الله .. التاريخ يعيد نفسه .. الصاروخ أتى من حيث أتى أبرهة الاشرم .. والأوامر أتت من بلاد فارس ⁉
ولد_الشايبماافهم في السياسة بس ارحم المعارضين الايرانيين للنظام الصفوي اعدامات وتعذيب في السجون وتصفية عوائل ولاجئين في دول ثانية الله لا يبلانا
مراقبظهرالحق وزهق الباطل انالباطل كان زهوقا
متكوشمالكم امان يالفرس كلن يدور مصلحته
راسم غلاكلا ياشيخة اقول تلفلفي بس