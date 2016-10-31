شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الرياض-المسيهيج
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
تعليقات ( 34 )
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّحين تمشي على حافة الجدار كلهم سيرفعون آبصارهم اليك يتسائلون متى سيسقط وكيف سيسقط لكن قلة منھم من سينظر اليك ليتعلم كيف يمشي هكذا ...
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّلا يغرّنك حديثُ الناس عنك ؛ ولا نظرتهم إليك ؛فقد أتيتَ من بطنِ أمّك دونَ أن تستعيرَ ضلعاً أو عظماً منّ أحد ، فكُن كما أنت وعِشّ كما تُريد .....
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّأحياناً لا بد ان تدير ظهرك للبعض ليس غرورا ًولا ضعفا ً، بل لأن " علاج الجاهل التجاهل " !
المزن🍁يارب أسعد كل قلب حزين' واجب دعوة كل داعٍ 'ويسر كل من تعسر أمره 'وأشف كل مريض يتألم'وبشرني وأحبتي ومن يقرأ ببشارة خير آمين يارب العالمين 🍁
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّأكرموا من حولكم بـ كلمات جميله وأفعال أجمل ، فلقد خٌلقنا لفترة من الزمن و سنرحل ...!
📒📙 ريما...Rima📙📒لاإله إلاالله__________خروج
📒📙 ريما...Rima📙📒قلة الطعام صحة للإنسان _ لكن من طبقها منا على نفسه😂🍝_يقال الوصول لقلب الرجل معدته امليء معدته يحبك😊
المزن🍁في حياتك لا بد من وجود أشخاص تستطيع أن تحتفظ بهم في قلبك 'بكل حفاوة ،رغم أوقات الغياب الطويلة ،لأن حضورهم الأول لم يكن عادياً!.🍁
📒📙 ريما...Rima📙📒القوانين احيانا تشبه نسيج العنكبوت تقع فيها الطيور الصغيرة وتعصف به الطيور الكبيرة 🌾
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّرسالة صباحية : ردد دائماً، ربي أختر لي ماتراه خيراً لي...
📒📙 ريما...Rima📙📒إذا أردت معرفة قيمة المال💸 حاول الاستدانة 💸💸
المزن🍁الدنيا جميلة " بتقربنا إلى الله وأداء عباداتنا ومعرفة مالنا وماعلينا القيام به " جميلة بوجود القلوب المحبة التي تبث فينا الأمل وتشعرنا بالود والمحبة والراحة فلماذا اليأس والشعور بالأسى؟! 🍁
📒📙 ريما...Rima📙📒إذا غاب القط🐈اول السعداء الفار🐭
📒📙 ريما...Rima📙📒الغضب😕 رياح قوية😡 تطفىء مصباح 🔦العقل 😴
المزن🍁الدنيا جميلة بذكرياتهابأيامها" بنسمات الخريف ليلاً "وبهواء الشتاء الباردصباحاً والسمر حول النار ليلاً "هي جميلة بأناسها الطيبين"🍁
📒📙 ريما...Rima📙📒😂الرجل يأخذ عقل المرأة إذا خطبها💍 ويأخذها اذا تزوجها 👰ويأخذ صحتها عند تربية أطفالها 👪ويأخذ راحتها عندما تفكر بتصرفاته السيئةويأخذ غيرها إذا ماتت😢
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد 🃏 شاهدنا عقال وشماغ المراقب ، ولم نشاهد طاقيته ، هل هو إحياء أن هذا المراقب ليس هلالي ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
عدد التعليقات:14526
هيفاء @أصبحنا وأصبح الملك الله رب العالمين ،،اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وأعوذ بك من شر مافي وشر مابعده،،،أسأل الله أن لا يحرمني ولايحرمكم في هذا اليوم رحمته
📒📙 ريما...Rima📙📒البعض يشبه الشتاء نحبه لكنه سبب امراضنا ✅
عدد التعليقات:14526
هيفاء @الصديق هو الشخص الذي يعرف أغنية قلبك ويستطيع أن يغنيها لك عندما تنسى كلماتها
📒📙 ريما...Rima📙📒الله ينتقم من كل من يتكلم ب الأعراض عاجلا غير آجلا إذا هو يدري وش جزاءه عند الله ومستمر _الله ينتقم من هذه الأشكال 👍
📒📙 ريما...Rima📙📒الشتاء ربيع المؤمن 🌾🌾🌾طال ليله فقامه.. ✋😑✋
عدد التعليقات:14526
هيفاء @نسايم البرد هبت وأحييت الذكريات اللي لها في الحشا صدري حنين ووفى لكن عسى هالشتاء تحقق الأمنيات والقى من احبابي الغياب وصل ودفى،،
📒📙 ريما...Rima📙📒بالشتاء لو لقيت بطانية ماشية بالبيت لاتخاف هذا أحد من الأهل رايح يشرب مويا🍸
عدد التعليقات:14526
هيفاء @يسعد صباح الي عن العين غاااااايب🕊
📒📙 ريما...Rima📙📒أيها الشتاء ⛅⛅⛅⛅⛅⛅⛄🌈امنحنا قليلا من برودك لأعصابنا😴
عدد التعليقات:14526
هيفاء @اللهم ارزقنا من العافيه أكملها ومن الدنيا خيرهااااااا ومن الآخرة نعيمهااااا
📒📙 ريما...Rima📙📒صار المعلم يخاف من الطالب💔😂
استغفر الله العظيمفاقترن الايمان بترك المؤذي من الكلام فو الله ﻻينفعك ان ضحك معك احد ع موضوع اتهمت به عرض احد وانما سيخشاك "فمن تكلم لك تكلم بك" اسأل الله ان يحصن السنتنا عن اعراض الناس
📒📙 ريما...Rima📙📒اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 🌹
استغفر الله العظيماحفظ لسانك عن اعراض الناس فكما تخاف ع عرضك ﻻبد ان تخاف ع اعراض الناس { ﻻيؤمن احدكم حتى يحب ﻻأخيه مايحب لنفسه }
عدد التعليقات:14526
هيفاء @اسعد الله صباح الجمييع. 💜💓
عدد التعليقات:14526
هيفاء @السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
📷 ريما...Rima📷صباح الخير