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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

31 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين
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1

الجزيرة-رشيد السليم

2

الجزيرة-سعود الماضي

3

الجزيرة-منال محمد

4

الجزيرة-عبد الله المرزوق

5

الجزيرة-مفرح الزيادي

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-محمود الهمزاني

8

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-المسيهيج

12

الوطن-خالد

13

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 34
    31 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    حين تمشي على حافة الجدار كلهم سيرفعون آبصارهم اليك يتسائلون متى سيسقط وكيف سيسقط لكن قلة منھم من سينظر اليك ليتعلم كيف يمشي هكذا ...
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  2. 33
    31 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    لا يغرّنك حديثُ الناس عنك ؛ ولا نظرتهم إليك ؛فقد أتيتَ من بطنِ أمّك دونَ أن تستعيرَ ضلعاً أو عظماً منّ أحد ، فكُن كما أنت وعِشّ كما تُريد .....
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  3. 32
    31 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    أحياناً لا بد ان تدير ظهرك للبعض ليس غرورا ًولا ضعفا ً، بل لأن " علاج الجاهل التجاهل " !
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  4. 31
    31 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    المزن

    🍁يارب أسعد كل قلب حزين' واجب دعوة كل داعٍ 'ويسر كل من تعسر أمره 'وأشف كل مريض يتألم'وبشرني وأحبتي ومن يقرأ ببشارة خير آمين يارب العالمين 🍁
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  5. 30
    31 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    أكرموا من حولكم بـ كلمات جميله وأفعال أجمل ، فلقد خٌلقنا لفترة من الزمن و سنرحل ...!
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  6. 29
    31 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    لاإله إلاالله__________خروج
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  7. 28
    31 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    قلة الطعام صحة للإنسان _ لكن من طبقها منا على نفسه😂🍝_يقال الوصول لقلب الرجل معدته امليء معدته يحبك😊
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  8. 27
    31 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    المزن

    🍁في حياتك لا بد من وجود أشخاص تستطيع أن تحتفظ بهم في قلبك 'بكل حفاوة ،رغم أوقات الغياب الطويلة ،لأن حضورهم الأول لم يكن عادياً!.🍁
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  9. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    القوانين احيانا تشبه نسيج العنكبوت تقع فيها الطيور الصغيرة وتعصف به الطيور الكبيرة 🌾
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  10. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    رسالة صباحية : ردد دائماً، ربي أختر لي ماتراه خيراً لي...
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  11. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    إذا أردت معرفة قيمة المال💸 حاول الاستدانة 💸💸
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  12. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    المزن

    🍁الدنيا جميلة " بتقربنا إلى الله وأداء عباداتنا ومعرفة مالنا وماعلينا القيام به " جميلة بوجود القلوب المحبة التي تبث فينا الأمل وتشعرنا بالود والمحبة والراحة فلماذا اليأس والشعور بالأسى؟! 🍁
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  13. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    إذا غاب القط🐈اول السعداء الفار🐭
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  14. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الغضب😕 رياح قوية😡 تطفىء مصباح 🔦العقل 😴
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  15. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    المزن

    🍁الدنيا جميلة بذكرياتهابأيامها" بنسمات الخريف ليلاً "وبهواء الشتاء الباردصباحاً والسمر حول النار ليلاً "هي جميلة بأناسها الطيبين"🍁
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  16. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    😂الرجل يأخذ عقل المرأة إذا خطبها💍 ويأخذها اذا تزوجها 👰ويأخذ صحتها عند تربية أطفالها 👪ويأخذ راحتها عندما تفكر بتصرفاته السيئةويأخذ غيرها إذا ماتت😢
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  17. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد 🃏 شاهدنا عقال وشماغ المراقب ، ولم نشاهد طاقيته ، هل هو إحياء أن هذا المراقب ليس هلالي ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:14526

    هيفاء @

    أصبحنا وأصبح الملك الله رب العالمين ،،اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وأعوذ بك من شر مافي وشر مابعده،،،أسأل الله أن لا يحرمني ولايحرمكم في هذا اليوم رحمته
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  19. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    البعض يشبه الشتاء نحبه لكنه سبب امراضنا ✅
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:14526

    هيفاء @

    الصديق هو الشخص الذي يعرف أغنية قلبك ويستطيع أن يغنيها لك عندما تنسى كلماتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الله ينتقم من كل من يتكلم ب الأعراض عاجلا غير آجلا إذا هو يدري وش جزاءه عند الله ومستمر _الله ينتقم من هذه الأشكال 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الشتاء ربيع المؤمن 🌾🌾🌾طال ليله فقامه.. ✋😑✋
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص
    عدد التعليقات:14526

    هيفاء @

    نسايم البرد هبت وأحييت الذكريات اللي لها في الحشا صدري حنين ووفى لكن عسى هالشتاء تحقق الأمنيات والقى من احبابي الغياب وصل ودفى،،
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  24. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    بالشتاء لو لقيت بطانية ماشية بالبيت لاتخاف هذا أحد من الأهل رايح يشرب مويا🍸
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  25. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص
    عدد التعليقات:14526

    هيفاء @

    يسعد صباح الي عن العين غاااااايب🕊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    أيها الشتاء ⛅⛅⛅⛅⛅⛅⛄🌈امنحنا قليلا من برودك لأعصابنا😴
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:14526

    هيفاء @

    اللهم ارزقنا من العافيه أكملها ومن الدنيا خيرهااااااا ومن الآخرة نعيمهااااا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    صار المعلم يخاف من الطالب💔😂
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  29. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    استغفر الله العظيم

    فاقترن الايمان بترك المؤذي من الكلام فو الله ﻻينفعك ان ضحك معك احد ع موضوع اتهمت به عرض احد وانما سيخشاك "فمن تكلم لك تكلم بك" اسأل الله ان يحصن السنتنا عن اعراض الناس
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  30. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 🌹
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  31. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    استغفر الله العظيم

    احفظ لسانك عن اعراض الناس فكما تخاف ع عرضك ﻻبد ان تخاف ع اعراض الناس { ﻻيؤمن احدكم حتى يحب ﻻأخيه مايحب لنفسه }
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  32. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص
    عدد التعليقات:14526

    هيفاء @

    اسعد الله صباح الجمييع. 💜💓
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  33. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:14526

    هيفاء @

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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  34. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص

    📷 ريما...Rima📷

    صباح الخير
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