فيديو: خالد السليمان يفتح النار على الوزراء الجدد.. ويصفهم بـ”المستفزين والفشلة وسوء الدبرة”!

صحيفة المرصد: هاجم الكاتب الصحفي خالد السليمان “جيل الوزراء الجدد”؛ متهمًا إياهم بـ”سوء الدبرة”، مستنكرًا تصريحاتهم التي وصفها بالمستفزة لدرجة كبيرة. قائلا: “إنهم يرون أن أسهل طريقة لتبرير الفشل وعدم الإنجاز هي الإلقاء على شماعة المواطن بكونه لا يفهم، لا يفكر ولا يلتزم بالنظام”.
وأضاف الكاتب خالد السليمان خلال حديثه لبرنامج ساعة حوار على شبكة المجد مع الدكتور فهد السنيدي: أن المسؤول أيًّا كان موقعه ما زال يمارس “الكذب”. “؛ إذ يقول لك إن كل شيء حسب النظام، ويسوق عليك هذا الكلام للتخلص منك، أو للقفز فوق البيروقراطية.
واستنكر الكاتب الصحفي أن تصريح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري الأخير حول إفلاس السعودية خلال ثلاث سنوات ما لم تقم بإجراءاتها التقشفية؛ قائلا إن ذلك تسبب في إحراج الوفد المفاوض لبيع السندات في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أبدى استيائه من قرارات إلغاء البدلات. وتساءل: “كيف تلغي بدل السكن مثلاً؟ وكيف أفي بالالتزامات تجاه العقود؟ لماذا لم يتكلموا عن القرارات قبل ستة أشهر؟”. مشددًاعلى أن “المواطن واعٍ، ومسالم، ويفهم تراجع الاقتصاد.
وعن تصريح وزير الخدمة المدنية قال إنه “تصريح لا مسؤول من مسؤول للأسف، وبدراسة لاأساس لها من الصحة، بينما في الحقيقة إذا قسنا إنتاجية الموظف السعودي سنجده ينتج بمعدل 23 دولارًا في الساعة، مقارنة بالنسبة التي نجدها لدى الغرب ما بين 22 دولارًا و40 دولارًا، ونحن في معدل ممتاز”.
تعليقات ( 21 )
معيضالله يعين المواطن المسكين الذي صار شماعة للافلاس وعدم الإنتاج وانخفاض سعر البترول وقانون جستا وغيرها
متى ترتقى وننتقد الأفعال بعيدا الأشخاص..؟!!الا يكفي ضحك الامم علينا، يا متنبئ..؟!!!
نجاخانشاقوووووووووول خالد تدري وش قالي الهندي امس؟ روه بوسااااه الترجمه روح يابو ساعه / كله بفضل العرج
فاقد الشيء لا يعطيهمخالف للنشر
ارز 👊 نجدكلمة يمارس الكذب قد يكون اصاب .. والله أعلم
زائرمخالف للنشر
منصورياخالدجزءمن كلامك فيه الصح وجزءاخراعتقدفيه المبالغة اذاانت تتهم الوزيرفكانك تته من عين الوزيروولاةالامرلايمكن ان يعينووزيرالا بعدالتاكدمن مقدرته على ال
همساتالله يستر وكل ما اصابنا من البعد عن كتاب الله ومقابل القنوات الفضائية ووضع الرجل العير مناسب في المناصب المهمه واصاب خالد السليمان وقال مالم يجروء على قوله من هم اعلى منه
أسماءاصلا الشعب للحين مصدوم من خفض الرواتب وفرض الضرائب والقادم لايبشر بخير مع هذه الاخبار
ابو رنيمملينا من كثر الكلام دام الحكومه ما قالت شي على انقاض حق المواطن والحكومة جزء من الوطن والمواطن .
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونالقران كله خير فلا تهجروا القران وتدبروا اياته
نار ياحبيب نارذيك يسمونها يطلق النار. واما النار فذكرت بالقرأن وبعدين نستخدمها يومياً إيس فيه
ارز 👊 نجدكلمة يمارس الكذب قد يكون اصاب والله اعلم
علي العمري.الامور. كله. سبه. جدا. اللهم اعن. الموطن. وبس.
انشر التعليقالمشكلة ان كلام الوزراء كان بمثابة المسكن للمواطن لاكن المصيبة ان كل كلام الكتاب والمحللين والاعلاميين الذي تلا كلامهم كان بمثابة المخدر
ارز 👊 نجدملاخظة : كلمات يفتح النار وغيرها على كلمات قد تفتح الباب لمثل هذه الكلمات التي تعلم العنف وتذكير الصغير قبل الكبير والله أعلم
هذا اللي يسمونهطفح الكيل والمكيال بمكيالين