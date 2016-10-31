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فيديو: خالد السليمان يفتح النار على الوزراء الجدد.. ويصفهم بـ”المستفزين والفشلة وسوء الدبرة”!

31 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص
فيديو: خالد السليمان يفتح النار على الوزراء الجدد.. ويصفهم بـ”المستفزين والفشلة وسوء الدبرة”!
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صحيفة المرصد: هاجم الكاتب الصحفي خالد السليمان “جيل الوزراء الجدد”؛ متهمًا إياهم بـ”سوء الدبرة”، مستنكرًا تصريحاتهم التي وصفها بالمستفزة لدرجة كبيرة. قائلا: “إنهم يرون أن أسهل طريقة لتبرير الفشل وعدم الإنجاز هي الإلقاء على شماعة المواطن بكونه لا يفهم، لا يفكر ولا يلتزم بالنظام”.

وأضاف الكاتب خالد السليمان خلال حديثه لبرنامج ساعة حوار على شبكة المجد مع الدكتور فهد السنيدي: أن المسؤول أيًّا كان موقعه ما زال يمارس “الكذب”. “؛ إذ يقول لك إن كل شيء حسب النظام، ويسوق عليك هذا الكلام للتخلص منك، أو للقفز فوق البيروقراطية.

واستنكر الكاتب الصحفي أن تصريح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري الأخير حول إفلاس السعودية خلال ثلاث سنوات ما لم تقم بإجراءاتها التقشفية؛ قائلا إن ذلك تسبب في إحراج الوفد المفاوض لبيع السندات في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أبدى استيائه من قرارات إلغاء البدلات. وتساءل: “كيف تلغي بدل السكن مثلاً؟ وكيف أفي بالالتزامات تجاه العقود؟ لماذا لم يتكلموا عن القرارات قبل ستة أشهر؟”. مشددًاعلى أن “المواطن واعٍ، ومسالم، ويفهم تراجع الاقتصاد.

وعن تصريح وزير الخدمة المدنية قال إنه “تصريح لا مسؤول من مسؤول للأسف، وبدراسة لاأساس لها من الصحة، بينما في الحقيقة إذا قسنا إنتاجية الموظف السعودي سنجده ينتج بمعدل 23 دولارًا في الساعة، مقارنة بالنسبة التي نجدها لدى الغرب ما بين 22 دولارًا و40 دولارًا، ونحن في معدل ممتاز”.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    معيض

    الله يعين المواطن المسكين الذي صار شماعة للافلاس وعدم الإنتاج وانخفاض سعر البترول وقانون جستا وغيرها
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  2. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    متى ترتقى وننتقد الأفعال بعيدا الأشخاص..؟!!

    الا يكفي ضحك الامم علينا، يا متنبئ..؟!!!
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  3. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    نجاخان

    شاقوووووووووول خالد تدري وش قالي الهندي امس؟ روه بوسااااه الترجمه روح يابو ساعه / كله بفضل العرج
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  4. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    فاقد الشيء لا يعطيه

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  5. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    هل سبق ان قيل على وجه الارض ان السكن فكر
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  6. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    ارز 👊 نجد

    كلمة يمارس الكذب قد يكون اصاب .. والله أعلم
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  7. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص

    زائر

    مخالف للنشر
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  8. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    منصور

    ياخالدجزءمن كلامك فيه الصح وجزءاخراعتقدفيه المبالغة اذاانت تتهم الوزيرفكانك تته من عين الوزيروولاةالامرلايمكن ان يعينووزيرالا بعدالتاكدمن مقدرته على ال
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  9. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    منذ ان قيل ان السكن فكر احسست ان الموضوع لعبة بلايستيشن
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  10. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    همسات

    الله يستر وكل ما اصابنا من البعد عن كتاب الله ومقابل القنوات الفضائية ووضع الرجل العير مناسب في المناصب المهمه واصاب خالد السليمان وقال مالم يجروء على قوله من هم اعلى منه
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  11. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    كثر الابر المسكنة قد تقل فعاليتها فهي ولله الحمد نعمة نسأل الله العافية
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  12. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    بداية السالفة السكن فكر
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  13. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص

    أسماء

    اصلا الشعب للحين مصدوم من خفض الرواتب وفرض الضرائب والقادم لايبشر بخير مع هذه الاخبار
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  14. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    ابو رنيم

    ملينا من كثر الكلام دام الحكومه ما قالت شي على انقاض حق المواطن والحكومة جزء من الوطن والمواطن .
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  15. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    القران كله خير فلا تهجروا القران وتدبروا اياته
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  16. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    نار ياحبيب نار

    ذيك يسمونها يطلق النار. واما النار فذكرت بالقرأن وبعدين نستخدمها يومياً إيس فيه
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  17. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص

    ارز 👊 نجد

    كلمة يمارس الكذب قد يكون اصاب والله اعلم
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  18. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    علي العمري.

    الامور. كله. سبه. جدا. اللهم اعن. الموطن. وبس.
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  19. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

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    المشكلة ان كلام الوزراء كان بمثابة المسكن للمواطن لاكن المصيبة ان كل كلام الكتاب والمحللين والاعلاميين الذي تلا كلامهم كان بمثابة المخدر
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  20. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص

    ارز 👊 نجد

    ملاخظة : كلمات يفتح النار وغيرها على كلمات قد تفتح الباب لمثل هذه الكلمات التي تعلم العنف وتذكير الصغير قبل الكبير والله أعلم
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  21. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    هذا اللي يسمونه

    طفح الكيل والمكيال بمكيالين
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