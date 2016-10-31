فيديو: خالد السليمان يفتح النار على الوزراء الجدد.. ويصفهم بـ”المستفزين والفشلة وسوء الدبرة”!

صحيفة المرصد: هاجم الكاتب الصحفي خالد السليمان “جيل الوزراء الجدد”؛ متهمًا إياهم بـ”سوء الدبرة”، مستنكرًا تصريحاتهم التي وصفها بالمستفزة لدرجة كبيرة. قائلا: “إنهم يرون أن أسهل طريقة لتبرير الفشل وعدم الإنجاز هي الإلقاء على شماعة المواطن بكونه لا يفهم، لا يفكر ولا يلتزم بالنظام”.

وأضاف الكاتب خالد السليمان خلال حديثه لبرنامج ساعة حوار على شبكة المجد مع الدكتور فهد السنيدي: أن المسؤول أيًّا كان موقعه ما زال يمارس “الكذب”. “؛ إذ يقول لك إن كل شيء حسب النظام، ويسوق عليك هذا الكلام للتخلص منك، أو للقفز فوق البيروقراطية.

واستنكر الكاتب الصحفي أن تصريح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري الأخير حول إفلاس السعودية خلال ثلاث سنوات ما لم تقم بإجراءاتها التقشفية؛ قائلا إن ذلك تسبب في إحراج الوفد المفاوض لبيع السندات في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أبدى استيائه من قرارات إلغاء البدلات. وتساءل: “كيف تلغي بدل السكن مثلاً؟ وكيف أفي بالالتزامات تجاه العقود؟ لماذا لم يتكلموا عن القرارات قبل ستة أشهر؟”. مشددًاعلى أن “المواطن واعٍ، ومسالم، ويفهم تراجع الاقتصاد.

وعن تصريح وزير الخدمة المدنية قال إنه “تصريح لا مسؤول من مسؤول للأسف، وبدراسة لاأساس لها من الصحة، بينما في الحقيقة إذا قسنا إنتاجية الموظف السعودي سنجده ينتج بمعدل 23 دولارًا في الساعة، مقارنة بالنسبة التي نجدها لدى الغرب ما بين 22 دولارًا و40 دولارًا، ونحن في معدل ممتاز”.

