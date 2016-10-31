الحكم بسجن خطيب مسجد 45 يوما كفر (ناصر القصبي) وشتمه بألفاظ غير لائقة!

صحيفة المرصد: صدر حكم ابتدائي يقضي بالسجن لمدة 45 يوماً لخطيب جمعة في إحدى محافظات منطقة عسير، هاجم الممثل ناصر القصبي وكفره، خلال خطبة شهيرة تم تداول على موقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت مصادر إدانت المدعى عليه بتلفّظه وسبّه والتشهير بالمدعي ناصر القصبي، بإطلاق كلمة “كافر” و”ديوث”، كما قرّر القاضي الحكم على المدعى عليه بسجنه لمدة 45 يوماً متتالية تعزيراً، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة إلى هذا العمل.
وتعود القضية إلى شهر رمضان ما قبل الماضي، بعد عرض حلقة سيلفي التي ظهر فيها الفنان بثياب قصيرة، منتقداً من يكسّرون الآلات الموسيقية.
تعليقات ( 27 )
سواق وايت مويةلا حول ولاقوة إلا بالله ... يسخرون ويستهزؤون بالدين والدعاة والمشايخ ولا أحد يحاسبهم .... ربنا لاتؤخذنا بما يفعل السفهاء منا
عدد التعليقات:4
ابن الوطنههههه تستاهل المفروض سنتين و سحب الجنسيه منه
زهوانوبعض الصحف هداها الله تعيد الفتنه من جديد ويش الفايدة من نبش المواضيع التي صدر فيها حكم وانتهت ؟؟؟؟؟؟
ااببووححممووددناصر له رب يحاسبه .. الخطيب يكون واعضاء مذكرا مرغبا .. وليس محاسبا لأحد .. والله وحده أعلم ☝
علي القحطانيالمهرج صار له قيمة ورأي ويثير الجدل !!! زمن ***
مراكشخنبوقي ***يامتعد المعرفات . التعليقات المسيئة التي هنا كلها لك .. لاتنطلي علينا الاعيبك ***
واقعيصح عليك يا القصبي علمهم حدودهم و ان الدين مو لعبة في ايدهم كل من يكفروه على كيفهم
جنوبياحسن خل من على شاكلته يرتتعون
ابوخالد الدماميستاهل ، بس التلفظ خطير جداً والمفروض السجن سنتين وجلده ألف جلده في السوق ، لاتتنازل ياناصر مهما كانت الظروف
عدد التعليقات:2
قلم الحقيقهطيب يتم سجنه ببشته أم بدونه ؟؟؟؟.
اسيرمصرقيمنا مايرد هذا الخطيب الالتزام به خلال عقود والنتيجة تطرف وتعقيدات طويلة و نغلاق وقطيعة بين الاسر وعنوسة وهروب لسياحتنا برا انفكاكا من هذه القيود المكبلة ع غير سنع
علي العمري.حكم قليل. جدا. بحقه. كان يجب طرده. من. الخطابه. لنه. فكره منحرف. ويكفر الناس. من. اللمسجد. وفيه. خطابه. مثله. كثير.
هاهالمنابر ليست مكانا لتصفية الحسابات
ابونوافمخالف للنشر
اسيرمصرالفنان كان قصدة تقويم وتهذيب بعض المناضر والسلوكيات التي تاخذ شكل التدين الخاطئ ويقلدها بعض الجهلة والبسطا معتقدين ان هذا هو التدين الصحيح.اؤيد هذا الحكم للتصحيح
الجوفوش تبون بالممثلين تكفرون بهم وتفشون غلكم اتركو شي لايفيدكم بشي وشوفو الشئ الاعظم والاهم جندو الشباب انشئو قواعد عسكريه اهتمو بالقوات البحريه والجويه
ابوالفيصلايجب ان يعزز السجن بالجلد ايضا لا تقل عن 1000 جلده والسجن لا يقل عن سنه , اجل على كيفه الدين يكفر المسلمين ,, استغفر الله واتوب اليه
أبو عبد الله الغامديإن كان الشيخ أساء للقصبي فإن القصبي ق*******
عدد التعليقات:2
قلم الحقيقه45 يوم سجن فقط ودون جلد وايقافه عن اعتلاء المنبر للخطبة من فوقه داخل الجامع الذي يصلي فيه ومنعه من امامة المصلين بداخله بعد كل هذا السب والشتم والتكفير لانسان مسلم.حكم مخفف جدآ يجب مراجعته لتشديده.
معيضاحسن يستاهل هذا وهو إمام وخطيب ماذا ترك للعامه. ابعدوا عن التشدد وتصنيف الناس ألم يعلم بأن هناك رب ادرى بالكل وهو من يحاسب
خالد القحطانيالدين يرجع غريب ويستهزء بأهله لذلك ليس بغريب هذا الحكم
فاقد الشيء لا يعطيهمخالف للنشر
أحمد العيادمخالف للنشر
الدوشانالله اكبر على العدل يارباااااااه فقد كفروا وشككوا وسبوا دون رقيب ولا حسيب ولكن زمان سلمان غيررررررررررررررر الف مبروك انتصار العداله
استغفر الله العظيمفاقترن الايمان بترك المؤذي من الكلام فو الله ﻻينفعك ان ضحك معك احد ع موضوع اتهمت به عرض احد وانما سيخشاك فمن تكلم لك تكلم بك اسأل الله ان يحصن السنتنا عن الناس واعراض الناس
استغفر الله العظيماحفظ لسانك عن اعراض الناس فكما تخاف ع عرضك ﻻبد ان تخاف ع اعراض الناس { ﻻيؤمن احدكم حتى يحب ﻻأخيه مايحب لنفسه }