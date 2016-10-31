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الحكم بسجن خطيب مسجد 45 يوما كفر (ناصر القصبي) وشتمه بألفاظ غير لائقة!

31 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص
الحكم بسجن خطيب مسجد 45 يوما كفر (ناصر القصبي) وشتمه بألفاظ غير لائقة!
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صحيفة المرصد: صدر حكم ابتدائي يقضي بالسجن لمدة 45 يوماً لخطيب جمعة في إحدى محافظات منطقة عسير، هاجم الممثل ناصر القصبي وكفره، خلال خطبة شهيرة تم تداول على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر إدانت المدعى عليه بتلفّظه وسبّه والتشهير بالمدعي ناصر القصبي، بإطلاق كلمة “كافر” و”ديوث”، كما قرّر القاضي الحكم على المدعى عليه بسجنه لمدة 45 يوماً متتالية تعزيراً، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة إلى هذا العمل.

وتعود القضية إلى شهر رمضان ما قبل الماضي، بعد عرض حلقة سيلفي التي ظهر فيها الفنان بثياب قصيرة، منتقداً من يكسّرون الآلات الموسيقية.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    31 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    سواق وايت موية

    لا حول ولاقوة إلا بالله ... يسخرون ويستهزؤون بالدين والدعاة والمشايخ ولا أحد يحاسبهم .... ربنا لاتؤخذنا بما يفعل السفهاء منا
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  2. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:4

    ابن الوطن

    ههههه تستاهل المفروض سنتين و سحب الجنسيه منه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  3. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    زهوان

    وبعض الصحف هداها الله تعيد الفتنه من جديد ويش الفايدة من نبش المواضيع التي صدر فيها حكم وانتهت ؟؟؟؟؟؟
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  4. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص

    ااببووححمموودد

    ناصر له رب يحاسبه .. الخطيب يكون واعضاء مذكرا مرغبا .. وليس محاسبا لأحد .. والله وحده أعلم ☝
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  5. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص

    علي القحطاني

    المهرج صار له قيمة ورأي ويثير الجدل !!! زمن ***
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  6. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    مراكش

    خنبوقي ***يامتعد المعرفات . التعليقات المسيئة التي هنا كلها لك .. لاتنطلي علينا الاعيبك ***
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  7. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    واقعي

    صح عليك يا القصبي علمهم حدودهم و ان الدين مو لعبة في ايدهم كل من يكفروه على كيفهم
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  8. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    جنوبي

    احسن خل من على شاكلته يرتتعون
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  9. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    ابوخالد الدمام

    يستاهل ، بس التلفظ خطير جداً والمفروض السجن سنتين وجلده ألف جلده في السوق ، لاتتنازل ياناصر مهما كانت الظروف
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  10. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:2

    قلم الحقيقه

    طيب يتم سجنه ببشته أم بدونه ؟؟؟؟.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  11. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    اسيرمصر

    قيمنا مايرد هذا الخطيب الالتزام به خلال عقود والنتيجة تطرف وتعقيدات طويلة و نغلاق وقطيعة بين الاسر وعنوسة وهروب لسياحتنا برا انفكاكا من هذه القيود المكبلة ع غير سنع
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  12. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    علي العمري.

    حكم قليل. جدا. بحقه. كان يجب طرده. من. الخطابه. لنه. فكره منحرف. ويكفر الناس. من. اللمسجد. وفيه. خطابه. مثله. كثير.
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  13. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    هاه

    المنابر ليست مكانا لتصفية الحسابات
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  14. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    ابونواف

    مخالف للنشر
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  15. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    اسيرمصر

    الفنان كان قصدة تقويم وتهذيب بعض المناضر والسلوكيات التي تاخذ شكل التدين الخاطئ ويقلدها بعض الجهلة والبسطا معتقدين ان هذا هو التدين الصحيح.اؤيد هذا الحكم للتصحيح
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  16. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    الجوف

    وش تبون بالممثلين تكفرون بهم وتفشون غلكم اتركو شي لايفيدكم بشي وشوفو الشئ الاعظم والاهم جندو الشباب انشئو قواعد عسكريه اهتمو بالقوات البحريه والجويه
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  17. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    ابوالفيصلا

    يجب ان يعزز السجن بالجلد ايضا لا تقل عن 1000 جلده والسجن لا يقل عن سنه , اجل على كيفه الدين يكفر المسلمين ,, استغفر الله واتوب اليه
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  18. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    أبو عبد الله الغامدي

    إن كان الشيخ أساء للقصبي فإن القصبي ق*******
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  19. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:2

    قلم الحقيقه

    45 يوم سجن فقط ودون جلد وايقافه عن اعتلاء المنبر للخطبة من فوقه داخل الجامع الذي يصلي فيه ومنعه من امامة المصلين بداخله بعد كل هذا السب والشتم والتكفير لانسان مسلم.حكم مخفف جدآ يجب مراجعته لتشديده.
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  20. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    معيض

    احسن يستاهل هذا وهو إمام وخطيب ماذا ترك للعامه. ابعدوا عن التشدد وتصنيف الناس ألم يعلم بأن هناك رب ادرى بالكل وهو من يحاسب
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  21. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    خالد القحطاني

    الدين يرجع غريب ويستهزء بأهله لذلك ليس بغريب هذا الحكم
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  22. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    فاقد الشيء لا يعطيه

    مخالف للنشر
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  23. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    صاير شغلتنا هالقصبي
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  24. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    أحمد العياد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    الدوشان

    الله اكبر على العدل يارباااااااه فقد كفروا وشككوا وسبوا دون رقيب ولا حسيب ولكن زمان سلمان غيررررررررررررررر الف مبروك انتصار العداله
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  26. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    استغفر الله العظيم

    فاقترن الايمان بترك المؤذي من الكلام فو الله ﻻينفعك ان ضحك معك احد ع موضوع اتهمت به عرض احد وانما سيخشاك فمن تكلم لك تكلم بك اسأل الله ان يحصن السنتنا عن الناس واعراض الناس
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  27. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    استغفر الله العظيم

    احفظ لسانك عن اعراض الناس فكما تخاف ع عرضك ﻻبد ان تخاف ع اعراض الناس { ﻻيؤمن احدكم حتى يحب ﻻأخيه مايحب لنفسه }
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