الحكم بسجن خطيب مسجد 45 يوما كفر (ناصر القصبي) وشتمه بألفاظ غير لائقة!

صحيفة المرصد: صدر حكم ابتدائي يقضي بالسجن لمدة 45 يوماً لخطيب جمعة في إحدى محافظات منطقة عسير، هاجم الممثل ناصر القصبي وكفره، خلال خطبة شهيرة تم تداول على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر إدانت المدعى عليه بتلفّظه وسبّه والتشهير بالمدعي ناصر القصبي، بإطلاق كلمة “كافر” و”ديوث”، كما قرّر القاضي الحكم على المدعى عليه بسجنه لمدة 45 يوماً متتالية تعزيراً، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة إلى هذا العمل.

وتعود القضية إلى شهر رمضان ما قبل الماضي، بعد عرض حلقة سيلفي التي ظهر فيها الفنان بثياب قصيرة، منتقداً من يكسّرون الآلات الموسيقية.