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“المرور” يوضح حقيقة سحب لوحات السيارات المخالفة للقوانين

31 أكتوبر, 2016 , 12:08 م
“المرور” يوضح حقيقة سحب لوحات السيارات المخالفة للقوانين
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صحيفة المرصد:أوضح  المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد” طارق الربيعان” حقيقة الصور المتداولة عن سحب لوحات السيارات المخالفة  لقوانين المرور حيث نفى” الربيعان”ذلك الأمر .

و أكد المرور السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الصور المتداولة، ليست في مكة المكرمة، كما تردد؛ ولكنها في محافظة العاصمة بدولة خليجية أخرى.

وتداول خليجيون صورا لملصق على إحدى السيارات تضمن إبلاغ سائق السيارة بأنه تم سحب اللوحات لمخالفة المادة 42 من قانون المرور، وأنه يجب مراجعة إدارة مرور محافظة العاصمة.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    الحقباني

    علم الاسف تجد ه في الاحساء من الاجنبي من عكس السير بدراجه ناريه او هويه امام رجال مرور وهذه يتسيب بحوادث علم
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  2. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    واقعي

    رجال المرور لا يعرفون القانون و يطبقون الي يعجبهم لابد من ادخالهم دورات تعليمية
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  3. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    واقعي

    هذي بدولة الكويت
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  4. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    هذه المخالفة تم تطبيقها في الكويت

    سحب لوحات السيارة المخالفة وتوقفها في اماكن ممنوعة.
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