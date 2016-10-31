“المرور” يوضح حقيقة سحب لوحات السيارات المخالفة للقوانين

صحيفة المرصد:أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد” طارق الربيعان” حقيقة الصور المتداولة عن سحب لوحات السيارات المخالفة لقوانين المرور حيث نفى” الربيعان”ذلك الأمر .

و أكد المرور السعودي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الصور المتداولة، ليست في مكة المكرمة، كما تردد؛ ولكنها في محافظة العاصمة بدولة خليجية أخرى.

وتداول خليجيون صورا لملصق على إحدى السيارات تضمن إبلاغ سائق السيارة بأنه تم سحب اللوحات لمخالفة المادة 42 من قانون المرور، وأنه يجب مراجعة إدارة مرور محافظة العاصمة.