إخراج عضو هيئة من السجن ومنحه مهلة لسداد شيكات بدون رصيد بأكثر من 60 مليون ريال

صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة الجزائية في تبوك ببراءة عضو في هيئة لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قضية نصب واحتيال بعد تحريره عدة شيكات بدون رصيد تصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليون ريال.
وجاءت اعترافات المدعى عليه بأن التهمة الموجهة إليه باطلة جملة وتفصيلا، موضحا أن لديه مؤسسة مقاولات يوجد بها أكثر من 100 عامل ولديه سجل استيراد وتصدير لمواد غذائية وسباكة وكهرباء وقد قام باستيراد مواد للسباكة من شرق آسيا وقام ببيعها ولاقت رواجا كبيرا ولكنه سجن وأوقفت خدماته قبل أن يتمكن من سداد الشيكات.
فقام عدد ممن حرر لهم الشيكات بالتوكيل والمطالبة لإخراجه من السجن، بعد علمهم بأن المدعى عليه لديه شيك مصدق من بنك في لندن موجه إلى أحد بنوك دولة خليجية بمبلغ خمسين مليون يورو وهو عبارة عن ضمان بنكي.
وبعد إطلاع قاضي المحكمة على أوراق المؤسسة وسجلات الاستيراد وما يتعلق بشيك الضمان المصدق وعقد الشركة الوسيطة وعدم وجود أي سوابق عليه واستعداده لسداد الشيكات، قرر القاضي إخراجه بالكفالة لبراءته من قضية النصب والاحتيال وأعطي مهلة “عام” لسداد كامل الشيكات.
تعليقات ( 26 )
ابن الوغيدهكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف ,والله هذا تناقظ كبير جدا جدا جدا يعمل بهيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر,,,؟ ويدير هذه المؤسسات وبرأس مال كبير جدا, هل من توضيح، شىء غريب غريب
الى سعد بن فهديعني الخبر واضح وجالس تقول باي حق هل تفهم اللعه العربيه او تبربر *****
سعد بن فهد بن قعدعلى اي أساس خرج هذا العضو بكفالة والادلة جميعها تدينه بعملية مشبوهه
ياماتحت السواهي دواهيالحين عرفت معنى المثل اللي يقول يحلل لنفسه مايحل لغيره والله جلة قدرته ماقال لايدخل جنتي سوا القليل من عبادي عبث الله يرحمنا برحمته في ناس بها الزمن لوتبي يحلف على القرأن ماعنده مشكله اهم شي الفلوس
كارهه الهيئة🍀🌼🌸ما تترقع يا قاضي🌸🌼🍀
ياما تحت السواهي دواهيالناس اصبحت تعي مالهاوماعليها من اموردينها ودنيها والحلال بين والحرام بين وموسسة مقاولات ومدري شنو من اجل التمويه لايعفيه من المسأله ستين مليون والله لوعندي عشر شركات مادخلت هاالمبلغ كلام فاضي
كاانهل الاحكام تختلف مجرد انه عضو هئية المفروض يزداد الحكم ولا يخفف
محمدالحمرانيسعودي وعضو في الهيئة وتاجر وضمان بنكي بشيك صادر في لندن وبريطانيا لاتتعامل باليورو وهذا الشيك بخمسين مليون يورو جاي مشي على شان سنة مهلة وهل هذا نظام
واقعييا هلا برجال الهيئة و حملة الدين عجل شيكات بدون رصيد و فرك منها الظاهر دين محمد يمشي على الناس مو على رجال الهيئة
الروقيلاوموظف في هيئة الأمر بالمعروف فيه حلقه ضائعه ،، من اين 50 مليون يورو ؟؟؟؟ يكون غسل اموال ام ارقيبه مافي غيرها
الروقي50 مليون يورو ضمان بنكي يعني فوق 200 مليون ريال سعودي ؟؟؟؟؟؟؟
عضو هيئة ويمارس التجارة بالملايينكيف يسمح له النظام بممارسة العمل في الهيئة ومزاولة التحارة والغريب شيك الخمسون مليون يورو نضع تحتها عشرة خطوط حمراء.
مواطناللهم فرج عن كل مسلم كربه وارزقنا واياه بالحلال
منصورت 3اثبت انه نصاب وحرامي والا المحكمةتنتظرك(وهذا النصاب الحرامي من أين له مبلغ الـــــ 50 مليون يورو )
منصورماشاءالله عليه الله يرزقناواياه المال الحلال اذاعنده خمسين مليون يوروليه يتدين ويصدرشيكات بدون رصيد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
شابورةفي المشمش
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
أبو مصلفح الرياض******* الله يسهل الأمور يارب يحز في نفسي وجود مواطن سعودي في غياهب السجن لابد نتكاتف
الهاشميكان الله في عونه ت 1 احذر تكتب شيء يكون ضدك يوم لاينفع الندم
أبو مصلفح الرياضالله يازين تبوك ويازين جادة الامير فهد بن سلطان وحالة عمار ذكريات والله عندنا مثل نقول تبوك تنسيك أمك وأبوك وشخصيا أزيد أقول السعودية تنسيك اليمن
عمورينصاب ويأخذ براءة يصدر شيكات بدون رصيد
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قلم الحقيقهوهذا النصاب الحرامي من أين له مبلغ الـــــ 50 مليون يورو بشيك مصدق.ألا اذا كان فاتح له معرض سيارات وارد جمس يبيع ويشتري فيها فهذا شأن آخر يجب التحري عنه من خلالها.
عاجلهذأ ما يسمى التجارة الدينيه استغفال الناس بالدقن الضمان البنكي الخارجي غسيل أموال وكذلك ربا يحللون ويحرمون ما يناسبهم