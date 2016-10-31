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إخراج عضو هيئة من السجن ومنحه مهلة لسداد شيكات بدون رصيد بأكثر من 60 مليون ريال

31 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص
إخراج عضو هيئة من السجن ومنحه مهلة لسداد شيكات بدون رصيد بأكثر من 60 مليون ريال
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صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة الجزائية في تبوك ببراءة عضو في هيئة لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قضية نصب واحتيال بعد تحريره عدة شيكات بدون رصيد تصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليون ريال.

وجاءت اعترافات المدعى عليه بأن التهمة الموجهة إليه باطلة جملة وتفصيلا، موضحا أن لديه مؤسسة مقاولات يوجد بها أكثر من 100 عامل ولديه سجل استيراد وتصدير لمواد غذائية وسباكة وكهرباء وقد قام باستيراد مواد للسباكة من شرق آسيا وقام ببيعها ولاقت رواجا كبيرا ولكنه سجن وأوقفت خدماته قبل أن يتمكن من سداد الشيكات.

فقام عدد ممن حرر لهم الشيكات بالتوكيل والمطالبة لإخراجه من السجن، بعد علمهم بأن المدعى عليه لديه شيك مصدق من بنك في لندن موجه إلى أحد بنوك دولة خليجية بمبلغ خمسين مليون يورو وهو عبارة عن ضمان بنكي.

وبعد إطلاع قاضي المحكمة على أوراق المؤسسة وسجلات الاستيراد وما يتعلق بشيك الضمان المصدق وعقد الشركة الوسيطة وعدم وجود أي سوابق عليه واستعداده لسداد الشيكات، قرر القاضي إخراجه بالكفالة لبراءته من قضية النصب والاحتيال وأعطي مهلة “عام” لسداد كامل الشيكات.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    ابن الوغيده

    كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف ,والله هذا تناقظ كبير جدا جدا جدا يعمل بهيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر,,,؟ ويدير هذه المؤسسات وبرأس مال كبير جدا, هل من توضيح، شىء غريب غريب
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  2. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    الى سعد بن فهد

    يعني الخبر واضح وجالس تقول باي حق هل تفهم اللعه العربيه او تبربر *****
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  3. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    سعد بن فهد بن قعد

    على اي أساس خرج هذا العضو بكفالة والادلة جميعها تدينه بعملية مشبوهه
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  4. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    ياماتحت السواهي دواهي

    الحين عرفت معنى المثل اللي يقول يحلل لنفسه مايحل لغيره والله جلة قدرته ماقال لايدخل جنتي سوا القليل من عبادي عبث الله يرحمنا برحمته في ناس بها الزمن لوتبي يحلف على القرأن ماعنده مشكله اهم شي الفلوس
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  5. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    كارهه الهيئة

    🍀🌼🌸ما تترقع يا قاضي🌸🌼🍀
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  6. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    ياما تحت السواهي دواهي

    الناس اصبحت تعي مالهاوماعليها من اموردينها ودنيها والحلال بين والحرام بين وموسسة مقاولات ومدري شنو من اجل التمويه لايعفيه من المسأله ستين مليون والله لوعندي عشر شركات مادخلت هاالمبلغ كلام فاضي
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  7. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    كاان

    هل الاحكام تختلف مجرد انه عضو هئية المفروض يزداد الحكم ولا يخفف
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  8. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    محمدالحمراني

    سعودي وعضو في الهيئة وتاجر وضمان بنكي بشيك صادر في لندن وبريطانيا لاتتعامل باليورو وهذا الشيك بخمسين مليون يورو جاي مشي على شان سنة مهلة وهل هذا نظام
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  9. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    واقعي

    يا هلا برجال الهيئة و حملة الدين عجل شيكات بدون رصيد و فرك منها الظاهر دين محمد يمشي على الناس مو على رجال الهيئة
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  10. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    الروقي

    لاوموظف في هيئة الأمر بالمعروف فيه حلقه ضائعه ،، من اين 50 مليون يورو ؟؟؟؟ يكون غسل اموال ام ارقيبه مافي غيرها
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  11. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    الروقي

    50 مليون يورو ضمان بنكي يعني فوق 200 مليون ريال سعودي ؟؟؟؟؟؟؟
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  12. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    عضو هيئة ويمارس التجارة بالملايين

    كيف يسمح له النظام بممارسة العمل في الهيئة ومزاولة التحارة والغريب شيك الخمسون مليون يورو نضع تحتها عشرة خطوط حمراء.
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  13. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    مواطن

    اللهم فرج عن كل مسلم كربه وارزقنا واياه بالحلال
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  14. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    منصور

    ت 3اثبت انه نصاب وحرامي والا المحكمةتنتظرك(وهذا النصاب الحرامي من أين له مبلغ الـــــ 50 مليون يورو )
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  15. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    منصور

    ماشاءالله عليه الله يرزقناواياه المال الحلال اذاعنده خمسين مليون يوروليه يتدين ويصدرشيكات بدون رصيد
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  16. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 12:05 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  17. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    قد تستانس قناة ام بي سي عشانه عضو
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  18. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    شابورة

    في المشمش
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  19. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 12:01 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  20. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ******* الله يسهل الأمور يارب يحز في نفسي وجود مواطن سعودي في غياهب السجن لابد نتكاتف
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  21. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    الهاشمي

    كان الله في عونه ت 1 احذر تكتب شيء يكون ضدك يوم لاينفع الندم
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  22. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    أبو مصلفح الرياض

    الله يازين تبوك ويازين جادة الامير فهد بن سلطان وحالة عمار ذكريات والله عندنا مثل نقول تبوك تنسيك أمك وأبوك وشخصيا أزيد أقول السعودية تنسيك اليمن
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  23. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    عموري

    نصاب ويأخذ براءة يصدر شيكات بدون رصيد
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  24. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص
    عدد التعليقات:15004

    قلم الحقيقه

    وهذا النصاب الحرامي من أين له مبلغ الـــــ 50 مليون يورو بشيك مصدق.ألا اذا كان فاتح له معرض سيارات وارد جمس يبيع ويشتري فيها فهذا شأن آخر يجب التحري عنه من خلالها.
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  25. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    وما دخل عمله بالهيئة بالقضيه الموقوف عليها ؟؟ العمل في الهيئة شرف يتمناه كل مسلم
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  26. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    عاجل

    هذأ ما يسمى التجارة الدينيه استغفال الناس بالدقن الضمان البنكي الخارجي غسيل أموال وكذلك ربا يحللون ويحرمون ما يناسبهم
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