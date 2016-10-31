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تعرف على الهدية التي قدمها زوج معلمة تبرعت بكليتها لابن ضرتها؟

31 أكتوبر, 2016 , 12:12 م
تعرف على الهدية التي قدمها زوج معلمة تبرعت بكليتها لابن ضرتها؟
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صحيفة المرصد: أهدى زوج المعلمة التي تبرعت أمس بكُلْيتها لابن زوجته الثانية؛ قطعة أرض بمدينة تبوك تساوي قيمتها السوقية نصف مليون ريال.

ووفقا لـ”سبق” قال الزوج سالم الفاضلي: إن الهدية قدّمناها على سبيل الشكر والعرفان؛ تقديراً لما قدمت من مبادرة، مبيناً أن المتبرعة لم تكن تعلم عنها.

وبالأمس أنتشر خبر تبرّع الزوجة الأولى، وهي تعمل معلمة في تبوك لابن ضرّتها المعلمة أيضاً، بكليتها لتزرعها بجسده بعد معاناة مع المرض استمرت ما يقارب 11 عاماً، وقد تكللت عملية الزراعة التي أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بالنجاح. وأكد الفريق الطبي للأسرة أن المتبرعة والابن المتبرع له البالغ من العمر 11 عاماً بصحة جيدة.



تعليقات ( 40 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 40
    31 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    ٣٢ رد ليه عايشين آش ذَا احس كأنكم ***
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  2. 39
    31 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    ملكي

    الله يجزاها خير الجزاء وان يكون هذا الطفل بار بوالديه وبارك بخالته المتبرعه له وأن يسبغ عليهم الصحة والعافية وعلى المسلمين اجمعين.
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  3. 38
    31 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    بولا

    من*** الي فيكي اثبتي انك ***بس ناقص الاذاني عقول مادري كيف
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  4. 37
    31 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    عبدالله الجربوع

    حتى وان كان ابن ضرتها فهو كابنها اسأل الله ان يجزيها خير الجزاء ويجعل ماقدمت في ميزان عملها الصالح وان يرد الابن المعروف(لامه) الثانيه وان يبر بها وبوالديه مثل هذه الاخبار تثلج الصدر
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  5. 36
    31 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    الخبر الصحيح

    هل جزاء الاحسانِ الا الاحسان
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  6. 35
    31 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    الناقد

    تستاهل ،،
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  7. 34
    31 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    زمن الذكريات

    الله يجزاها الخير ويرزقها الجنه ونعيمها
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  8. 33
    31 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    الـقيــ♛ــصر

    أذا سمعت بأن هنالك زوجة عظيمه وبارعة في أرضاء زوجها وبالتعامل معه. فتأكد بأن أمها عظيمه وتربت في بيئه تشبه تماماً طريقة تعاملها مع زوجها
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  9. 32
    31 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    نوره

    ي القيصر لو اقولك ماابالغ عدد خواتي 12 من عدة امهات وكل اخواتي وعماتي وبنات اعمامي وخالاتي وبنات خالاتي حنونات وكريمات وشايلات رجالهن من على الارض شيل
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  10. 31
    31 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    هزاع

    جزاها الله خير.. ياخي هذي وينها قليل جداً بالوقت هذا نلقى ناس طيبين مثل كذا ,, الله لا يحرمها الاجر ويرزقها على قد نيتها
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  11. 30
    31 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    الحقباني

    علم كلام ؟؟؟ الـقيــ♛ــصر؟؟؟هذا النوع من النساء شبه منقرض بهذا الزمن. صحيح يقيصر تحيه لك كلام حلو يحلوه علم بس ممكن المرا الذي عمره 25 سنه تكون كذلك علم
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  12. 29
    31 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    شجاع

    جزاها الله خير نتمنى ان يحتفظ الابن بالمعروف وانها اهدتة اعز ماتملك بارك الله لها واغناها بفضله . وعوضها بمافعلت خيرامن احياهافكأنما احيا الناس جميعا
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  13. 28
    31 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    الـقيــ♛ــصر

    الرجال هذي الأيام بحاجه الى المرأة الأنثى الحقيقيه الحنونه والطيبه اللي تهتم بالرجل وتصونه وتحافظ عليه. وصار هذا النوع من النساء شبه منقرض بهذا الزمن.
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  14. 27
    31 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    الصابر

    الحمد لله..هن بنات بلادي.. هذه.السعوديه. ربي يحفظها..ويجعل الفردوس الأعلى منزلتها ووالدينا .جراء عملها النبيل..تستاهل كل مايقدم لها..من خير..
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  15. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    سمراء.

    هذي بنت حلال الله يجزاها كل خير.
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  16. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    برلين

    تعليق الجنوبي ماهي الا انثى تتلون بين انثى جنوبيه ومرة الجنووبي وهي انثى بالاصل بس الله يرد كيدكن بنحوركم امثال هولاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    منصور

    ربي يرزقهاارض بالجنةوهي لاتريدارض بالدنيا ربي يعوضهاخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    باسم رد على واقع

    ماشاء الله هذه ام ثانية له الله يجزاها الجنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    منصور

    الله يجزاهاخيرالجزاءفي الدارين ويجعل عيالهايبرون فيها
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  20. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    خالد بن شباب الزهراني

    جزاها الله خير وجعله في ميزان حسناتها
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  21. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 12:45 م

    دخول سريع

    جعلها صدقة جارية عنها
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  22. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    الدوشان

    مخالف للنشر
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  23. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    همسات

    ماجزاء الاحسان الا الاحسان وربي لايحرمها الاجر
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  24. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 12:41 م
    عدد التعليقات:14531

    هيفاء @

    هههههه القيصر. مو كلهم نفس الي تبرعت
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  25. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    ت 13 الجنوووووووبي : نقول ثور قال احلبوه . برضه مصمم على دلاختك . الا الحماقة اعيت من يداويها .هذي الاشكال المدرعمه هي اللي تنقز الارصفة وتدق بواري..
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  26. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    ابوشيخه

    هاهي اخلاق أبناء هذه البلاد تجاه بعضهم هناك الاحترام والتقدير التي زرعها رسول الله (ص) في هذه الامة هنياَ لكم هذه المحبه يـ أبناء هذه البلاد المباركة
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  27. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    الـقيــ♛ــصر

    الخبر يشجع النساء على قبول شرع الله بالتعدد لمساعدة أخواتهن البنات على الزواج وترك طبع الغيرة. نحن بحاجه لهذي النوعيه من النساء اللأتي يقبلن بالتعدد
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  28. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    الجنوووووووووووووبي

    كيدهن عظيم بكرة يتزوجها وتخليه يطلق مرته الثانية وهكذا فعلا تخطيط بعيد الرؤية *** بس هذي رؤية نسائية
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  29. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    ت 2 الجنوبي : انت تفهم والا جاي مدرعم ومطفي النور .وش كيدهن عظيم وبيتزوجها؟ هذي المتبرعة زوجته تبرعت لولد زوجته الثانية . جهل بقعا تصوعك يا نغافان.
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  30. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    ابو احمد الحربي

    الله يكتب أجرها ويجزاها خير ويعطيها على قدر نيتها تعليق 2 تراك من جنبها يالجنوبي
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  31. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    جنوبية..

    هي تعرف أن الزوج ماهو كفو يمكن يأخذ الثالثة عليها بس تتدور الأجر الله يعطيها على قد نيتها ويبارك لها بحياة أولادها
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  32. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    جنوبيه *

    الله يجزاها الجنه ماقصرت شتان بين الي قتلت بنت ضرتها وذي اعطته كليتها يارب اجزها خير الجزاء وسمعنا خير يارب
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  33. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    الهاشمي

    كتب الله لها الاجر وشافاهم ومرضى المسلمين
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  34. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    ابو ريان

    تعليق رقم 2 الجنوووووبي انت خبل ما تفهم ايش اللي مكتوب
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  35. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 12:21 م
    عدد التعليقات:14531

    هيفاء @

    جزاها الله خير الله يعطيها على قد نيتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    العامري

    جزاها الله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    ابوطويل

    تستاهل اكثر من الارض جزاها الله الف خير
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  38. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    الله يجعلها في موازين حسناتها اللي انقذت هذا الطفل بالرغم من انه ابن ضرتها هذا خير من الله حصلتيه في الدنيا واللي عند الله اكبر وافضل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    الجنوووووووووووووبي

    كيدهن عظيم بكرة يتزوجها وتخليه يطلق مرته الثانية وهكذا فعلا تخطيط بعيد الرؤية
    لا يعجبني(13) اعجبني(0)
  40. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    ابوعابد

    بيض الله وجهها .. هذي هي المرأه التي نقول عنها : عمله نادره في هذا الزمن ... الله يعوضها بالجنه
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