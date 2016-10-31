تعرف على الهدية التي قدمها زوج معلمة تبرعت بكليتها لابن ضرتها؟

صحيفة المرصد: أهدى زوج المعلمة التي تبرعت أمس بكُلْيتها لابن زوجته الثانية؛ قطعة أرض بمدينة تبوك تساوي قيمتها السوقية نصف مليون ريال.

ووفقا لـ”سبق” قال الزوج سالم الفاضلي: إن الهدية قدّمناها على سبيل الشكر والعرفان؛ تقديراً لما قدمت من مبادرة، مبيناً أن المتبرعة لم تكن تعلم عنها.

وبالأمس أنتشر خبر تبرّع الزوجة الأولى، وهي تعمل معلمة في تبوك لابن ضرّتها المعلمة أيضاً، بكليتها لتزرعها بجسده بعد معاناة مع المرض استمرت ما يقارب 11 عاماً، وقد تكللت عملية الزراعة التي أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بالنجاح. وأكد الفريق الطبي للأسرة أن المتبرعة والابن المتبرع له البالغ من العمر 11 عاماً بصحة جيدة.