تعرف على الهدية التي قدمها زوج معلمة تبرعت بكليتها لابن ضرتها؟

صحيفة المرصد: أهدى زوج المعلمة التي تبرعت أمس بكُلْيتها لابن زوجته الثانية؛ قطعة أرض بمدينة تبوك تساوي قيمتها السوقية نصف مليون ريال.
ووفقا لـ”سبق” قال الزوج سالم الفاضلي: إن الهدية قدّمناها على سبيل الشكر والعرفان؛ تقديراً لما قدمت من مبادرة، مبيناً أن المتبرعة لم تكن تعلم عنها.
وبالأمس أنتشر خبر تبرّع الزوجة الأولى، وهي تعمل معلمة في تبوك لابن ضرّتها المعلمة أيضاً، بكليتها لتزرعها بجسده بعد معاناة مع المرض استمرت ما يقارب 11 عاماً، وقد تكللت عملية الزراعة التي أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بالنجاح. وأكد الفريق الطبي للأسرة أن المتبرعة والابن المتبرع له البالغ من العمر 11 عاماً بصحة جيدة.
تعليقات ( 40 )
ملكيالله يجزاها خير الجزاء وان يكون هذا الطفل بار بوالديه وبارك بخالته المتبرعه له وأن يسبغ عليهم الصحة والعافية وعلى المسلمين اجمعين.
بولامن*** الي فيكي اثبتي انك ***بس ناقص الاذاني عقول مادري كيف
عبدالله الجربوعحتى وان كان ابن ضرتها فهو كابنها اسأل الله ان يجزيها خير الجزاء ويجعل ماقدمت في ميزان عملها الصالح وان يرد الابن المعروف(لامه) الثانيه وان يبر بها وبوالديه مثل هذه الاخبار تثلج الصدر
الخبر الصحيحهل جزاء الاحسانِ الا الاحسان
الناقدتستاهل ،،
زمن الذكرياتالله يجزاها الخير ويرزقها الجنه ونعيمها
الـقيــ♛ــصرأذا سمعت بأن هنالك زوجة عظيمه وبارعة في أرضاء زوجها وبالتعامل معه. فتأكد بأن أمها عظيمه وتربت في بيئه تشبه تماماً طريقة تعاملها مع زوجها
نورهي القيصر لو اقولك ماابالغ عدد خواتي 12 من عدة امهات وكل اخواتي وعماتي وبنات اعمامي وخالاتي وبنات خالاتي حنونات وكريمات وشايلات رجالهن من على الارض شيل
هزاعجزاها الله خير.. ياخي هذي وينها قليل جداً بالوقت هذا نلقى ناس طيبين مثل كذا ,, الله لا يحرمها الاجر ويرزقها على قد نيتها
الحقبانيعلم كلام ؟؟؟ الـقيــ♛ــصر؟؟؟هذا النوع من النساء شبه منقرض بهذا الزمن. صحيح يقيصر تحيه لك كلام حلو يحلوه علم بس ممكن المرا الذي عمره 25 سنه تكون كذلك علم
شجاعجزاها الله خير نتمنى ان يحتفظ الابن بالمعروف وانها اهدتة اعز ماتملك بارك الله لها واغناها بفضله . وعوضها بمافعلت خيرامن احياهافكأنما احيا الناس جميعا
الـقيــ♛ــصرالرجال هذي الأيام بحاجه الى المرأة الأنثى الحقيقيه الحنونه والطيبه اللي تهتم بالرجل وتصونه وتحافظ عليه. وصار هذا النوع من النساء شبه منقرض بهذا الزمن.
الصابرالحمد لله..هن بنات بلادي.. هذه.السعوديه. ربي يحفظها..ويجعل الفردوس الأعلى منزلتها ووالدينا .جراء عملها النبيل..تستاهل كل مايقدم لها..من خير..
سمراء.هذي بنت حلال الله يجزاها كل خير.
برلينتعليق الجنوبي ماهي الا انثى تتلون بين انثى جنوبيه ومرة الجنووبي وهي انثى بالاصل بس الله يرد كيدكن بنحوركم امثال هولاء
منصورربي يرزقهاارض بالجنةوهي لاتريدارض بالدنيا ربي يعوضهاخير
باسم رد على واقعماشاء الله هذه ام ثانية له الله يجزاها الجنه
منصورالله يجزاهاخيرالجزاءفي الدارين ويجعل عيالهايبرون فيها
خالد بن شباب الزهرانيجزاها الله خير وجعله في ميزان حسناتها
دخول سريعجعلها صدقة جارية عنها
الدوشانمخالف للنشر
همساتماجزاء الاحسان الا الاحسان وربي لايحرمها الاجر
عدد التعليقات:14531
هيفاء @هههههه القيصر. مو كلهم نفس الي تبرعت
ابوشيخههاهي اخلاق أبناء هذه البلاد تجاه بعضهم هناك الاحترام والتقدير التي زرعها رسول الله (ص) في هذه الامة هنياَ لكم هذه المحبه يـ أبناء هذه البلاد المباركة
الـقيــ♛ــصرالخبر يشجع النساء على قبول شرع الله بالتعدد لمساعدة أخواتهن البنات على الزواج وترك طبع الغيرة. نحن بحاجه لهذي النوعيه من النساء اللأتي يقبلن بالتعدد
الجنوووووووووووووبيكيدهن عظيم بكرة يتزوجها وتخليه يطلق مرته الثانية وهكذا فعلا تخطيط بعيد الرؤية *** بس هذي رؤية نسائية
ابو احمد الحربيالله يكتب أجرها ويجزاها خير ويعطيها على قدر نيتها تعليق 2 تراك من جنبها يالجنوبي
جنوبية..هي تعرف أن الزوج ماهو كفو يمكن يأخذ الثالثة عليها بس تتدور الأجر الله يعطيها على قد نيتها ويبارك لها بحياة أولادها
جنوبيه *الله يجزاها الجنه ماقصرت شتان بين الي قتلت بنت ضرتها وذي اعطته كليتها يارب اجزها خير الجزاء وسمعنا خير يارب
الهاشميكتب الله لها الاجر وشافاهم ومرضى المسلمين
ابو ريانتعليق رقم 2 الجنوووووبي انت خبل ما تفهم ايش اللي مكتوب
عدد التعليقات:14531
هيفاء @جزاها الله خير الله يعطيها على قد نيتها
العامريجزاها الله خير
ابوطويلتستاهل اكثر من الارض جزاها الله الف خير
الجنوووووووووووووبيكيدهن عظيم بكرة يتزوجها وتخليه يطلق مرته الثانية وهكذا فعلا تخطيط بعيد الرؤية
ابوعابدبيض الله وجهها .. هذي هي المرأه التي نقول عنها : عمله نادره في هذا الزمن ... الله يعوضها بالجنه