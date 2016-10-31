بالفيديو.. الفراج : حضورنا للملاعب في الجولة القادمة رسالة للإرهابيين!

صحيفة المرصد: دعا الإعلامي وليد الفراج الجماهير السعودية إلى الحضور والتواجد بكثرة في الملاعب والمدرجات خلال الجولات القادمة من مباريات دوري جميل ، سواء كان الحضور من المهتمين بالرياضة أو غيره.

وقال الفراج عبر برنامجه الشهير “أكشن يا دوري” المذاع عبر قناة “mbc Action”، أن حضور الجماهير في مدرجات خلال الجولة المقبلة رسالة إلى الإرهابيين بأن السعوديين شعب لا يخاف وليس جبان ولن تؤثر فيه أي تهديدات.

كما أكد أنه سيكون حاضراً بنفسه في مباراة الاتحاد أمام الباطن الخميس المقبل في ملعب الجوهرة، موجهاً التحية لولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ولكل جهاز وزارة الداخلية.

وجاءت دعوة الفراج عقب إعلان وزارة الداخلية أمس (الأحد)، أنها أحبطت مؤخراً عملية إرهابية كانت تستهدف ملعب الجوهرة بجدة خلال مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي، حيث تم القبض على المشتبه بهم قبل المباراة بيوم واحد.

