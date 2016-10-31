مصدر مطلع وشهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة عن استهداف الدورية الأمنية بالقطيف

صحيفة المرصد:كشف مصدر مطلع وشهود عيان تفاصيل جديدة حول استهداف دورية أمنية أثناء خروجها من مبنى هيئة التحقيق والادعاء العام في حي المجيدية بالقطيف صباح أمس الأحد مما أدى إلى استشهاد رجل أمن وإصابة مرفقه.
ووفقاً لصحيفة”الوطن” قال المصدر: إن المسلحين أطلقوا سيلاً من الرصاص على الدورية أثناء قيامها بواجبها اليومي عند الساعة 9:30 صباحاً،مما أسفر عن استشهاد” سلطان المطيري” وإصابة مرافقه وذلك قبل أن يلوذ الجناة بالفرار.
ورجح المصدر أن الجناة كانوا يراقبون الحركة بالمنطقة ويترصدون الدوريات الأمنية، مشيراً إلى أنهم ربما كانوا يعتزمون استهداف مبنى هيئة التحقيق والادعاء العام بالقطيف، ولكن لتحصينه وصعوبة استهدافه، عمدوا إلى إطلاق النار بشكل مباشر على الدورية الخارجة من المبنى.
وكشف الشهود أن الرصاص الكثيف الذي استهدف الدورية وصل إلى المحال التجارية في الطريق المقابل، حيث اخترقت طلقات نارية العديد من تلك المحال، وألحقت بها تلفيات وأضرار، وتسببت في إصابة عدد من العاملين بالمحل، فيما ذكر أحدهم أن إطلاق النار استمر لمدة دقيقتين.
تعليقات ( 11 )
عبدالعزيز//ادخلوا الحرس الوطني والقوت الخاصة واجعلوهم يعرفون قيمة هذا البلد لابارك الله فيهم
وطن لانحميه لا نستحق ان نعيش فيهتعليق رقم 9 ليش تعمم يعني الاٍرهاب بس في القطيف والعصابه الثلاثيه الي أعلنوا عنهم أمس يجوز التعميم على كل اهلهم او مدينتهم يجب على الجميع التعاون
سابقيا أهل لقطيف مايحدث لديكم لايمكن يحدث مثله في اي مدينة من المملكة أنتم اكثر من سيتضرر من هذا الارهاب الذي لم يكن لو لم يجد من يوفر له الملاذ الامن
جنتلارهاب ما بعده ارهاب اخذلهم الله واخذل داعش معهم بترويعهم الامنين
سابقفي رابعة النهار وفي الشارع العام امام المارة واصحاب المحلات الم يوجد رجل او امراه لديه احساس وطني قدم معلومة عن الجناة في الامر تستر وجريمة
عبدالعزيزبنو ليبرال بيجونك ويقولون هذا من الكبت الذي حصل لهم وادى الى اطلاق
باسم رد على واقعالخونة اتباع الولي الفقيه !!
ابو سحاباللهم عليك ***اذناب الفرس
أهل السنةالانجاس أذناب إيران تمادوا كثيرا في زعزعة أمن الوطن ...قاتلهم الله .
منصورحسبناالله عليهم هذااعتداءصارخ على انظمةالدولةورجالهافيجب اجتثاثهم من جذورهم هؤلاءالمجوس واذناب الطواغيت
غرم اللهصادرات دولةالفرس المجوس النجوس القتل والفتن هم اهل شر حتى تقوم الساعه ابادهم الله