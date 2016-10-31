مصدر مطلع وشهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة عن استهداف الدورية الأمنية بالقطيف

صحيفة المرصد:كشف مصدر مطلع وشهود عيان تفاصيل جديدة حول استهداف دورية أمنية أثناء خروجها من مبنى هيئة التحقيق والادعاء العام في حي المجيدية بالقطيف صباح أمس الأحد مما أدى إلى استشهاد رجل أمن وإصابة مرفقه.

ووفقاً لصحيفة”الوطن” قال المصدر: إن المسلحين أطلقوا سيلاً من الرصاص على الدورية أثناء قيامها بواجبها اليومي عند الساعة 9:30 صباحاً،مما أسفر عن استشهاد” سلطان المطيري” وإصابة مرافقه وذلك قبل أن يلوذ الجناة بالفرار.

ورجح المصدر أن الجناة كانوا يراقبون الحركة بالمنطقة ويترصدون الدوريات الأمنية، مشيراً إلى أنهم ربما كانوا يعتزمون استهداف مبنى هيئة التحقيق والادعاء العام بالقطيف، ولكن لتحصينه وصعوبة استهدافه، عمدوا إلى إطلاق النار بشكل مباشر على الدورية الخارجة من المبنى.

وكشف الشهود أن الرصاص الكثيف الذي استهدف الدورية وصل إلى المحال التجارية في الطريق المقابل، حيث اخترقت طلقات نارية العديد من تلك المحال، وألحقت بها تلفيات وأضرار، وتسببت في إصابة عدد من العاملين بالمحل، فيما ذكر أحدهم أن إطلاق النار استمر لمدة دقيقتين.