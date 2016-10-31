  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

ابنة قيادي فلسطيني ترتد عن الإسلام وتعتنق المسيحية وتدافع عن إسرائيل-صور

31 أكتوبر, 2016 , 12:43 م
ابنة قيادي فلسطيني ترتد عن الإسلام وتعتنق المسيحية وتدافع عن إسرائيل-صور
  • 2٬302
  • 27
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-وكالات:أعلنت عائلة القيادي الفلسطيني الراحل صخر حبش أنها تبرأت من ابنتها ساندرا سولومون “لتخليها عن الإسلام واعتناقها المسيحية وتغنيها بحب إسرائيل وبولائها للدولة الإسرائيلية”.

وقالت العائلة في بيان لها إن”ساندرا لم تبحث عن الحقيقة بل عن المال والشهرة عبر تحولها من الإسلام للمسيحية لكنها لم تحصل على الشهرة التي حلمت بها فلجأت إلى إسرائيل حيث وجدت عندهم طلبها ووجدوا فيها مادة زخمة للإعلام”.

وأكد البيان أن “إسرائيل وجدت في ساندرا وسيلة لتحقيق أهدافها باستخدام اسم صخر حبش الرجل الذي حارب من أجل فلسطين وكتب فيها أجمل الأشعار وألف فيها العديد من الكتب السياسية كان قلمه هو سلاحه وسمعته الوطنية هي تركته”.

وكانت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت في تقرير مصور أن ساندرا سولومون (38 عاما) ولدت في رام الله لعائلة مسلمة تحت اسم مختلف لكنها نشأت في السعودية قبل الانتقال إلى كندا حيث اعتنقت المسيحية هناك.

وأوضح التقرير الذي بث باللغتين العبرية والعربية أن “ساندرا وهي ابنة شقيقة المناضل المعروف الراحل صخر حبش القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وكان من المقربين من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات سافرت إلى كندا حيث تخلت عنها عائلتها وتبرأت منها تماما”.

وكانت ساندرا قالت في مقابلة مع القناة المذكورة “إنها نشأت في بيت تربى على كره اليهود وتمجيد هتلر ولذلك طلبت الصفح من كل يهودي قامت بسبه في يوم من الأيام”.

وظهرت ساندرا وهي ترتدي قلادة بالعلم الإسرائيلي في رقبتها، إضافة لرسمها وشما (تاتو) أعلى ظهرها يحمل اسم إسرائيل باللغة العبرية.

وختمت ساندرا حديثها بالقول: “لا أخشى أن أقتل في سبيل قول الحق وأتمنى في يوم من الأيام أن أزور إسرائيل وأحمل علمها وأضرب له التحية لأن إسرائيل وجدت لا لأن تمحى”.

02

03



تعليقات ( 27 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    31 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    العابر

    لا غرابة في الموضوع حركة فتح لبرالية علمانية بحته فكل شئ عندهم مباح و ما نكبة الفلسطينيين إلا من مثل هؤلاء اكلي تبرعات المسلمين مثل ريال فلسطين من قبل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    زمن الذكريات

    جهنم اولى فيك يامرتدة عن دينك الاسلام اللهم دمر اعداء الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    الصاعد

    الله سبحانه الغني عن العالمين لكن نحن البشر محتاجين لله نحن الفقراء والله الغني نسأل الله حسن الخاتمة العمر محدود والاجل قادم والناس تختار الطريق اما الي جنة اما الي النار أنت تحدد و الله الهادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    الله فوووق

    لاحول ولا قوة الا بالله ضيعت نفسها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    رأي اخر

    للآسف شئ محزن انه فتاه مسلمه اعتنقت الديانه المسيحيه ،نسأل الله لها الهدايه ولكن في تقديري من اهم الأسباب ان الحكومه الفلسطينيه المسلمة لم توفر للمسلمين الحياه الكريمه والأمن والإستقرار...حقيقه مؤلمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    كلمة حق

    اعتبروها بؤرة فاسده نبتت في الجسد وتخلص الجسد منها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    أحسنت عزيزي ابوأسامة فعلا هناك خونه مثل مصر والعراق خونه وأذناب ليران - مصر والعراق مجرد مطيه ليران - هل تعلم عزيزي ابوأسامة أن هؤلاء عار على العرب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    عدو داعش

    لدينا عينات مثلها كالروافض واذنابهم من شيعة العرب واتباع الدواعش الارهابيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    إسرائيل و ايران يعرضون المال على مصر والعراق والحوثيين لمحاربت الاسلام هؤلاء لا يهمهم اسلام الى يهمهم المال فقط هؤلاء يعرضون اهلهم عشان حفنه من المال
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    أبو أسامة

    ما يهمنى في فلس طين هو القدس فقط فقط فقط .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  11. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    وراء كل رئيس عظيم ثلاجة

    أحسنت عزيزي برلين فعلا المصريين والعراقيين والحوثيين وهذه الفتاة مجرد مرتزقة باعوا دينهم ووطنهم عشان حفنه من المال ماذا ترجي منهم عبدت الدينار ودرهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    أبو أسامة

    انا لا اثق بعربي ابدا ، الثلاجة فاضه كلهم عرب وبالنهايه خيانه وقلة وفاء .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  13. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    معلم متقاعد

    من حفرة لدحديرة لا فرق .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    شيعي برونزي

    ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    برلين

    شعوب ترتد لاجل الماده
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  17. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    نزلت قبائل من غرب البحر الأبيض المتوسط، من منطقة بحر (إيجة) ومن جزيرة (كريت) اليونانية على وجه التحديد، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تسمى (فلستينا)
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  18. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    أجامل أيامي

    وهل أبناء منظمة فتح فلسطينيون؟ ماكسرظهرالمقاومة إلافتح ولاأدل على ذلك من بكاء عباس قبل أيام في جنازة بيريز لذلك هي غيرمحسوبة على الفلسطينيين الشرفاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  19. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    رد بكلمة

    بسم الله الرحمن الرحيم ((رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    عفواً تعليق 5
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    تعليق 1 نعم احسنت على ذكر الآية الكريمة ، لكن قلعتها ، الله يحشرها مع من تحب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    متابع بصمت

    أسأل الله لها الهداية وأن يردها إلى الإسلام ردآ جميلآ .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  23. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    خاقا باقا

    ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  24. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    متابع بصمت

    أسأل الله لها الهداية وأن يردها إلى الإسلام ردآ جميلآ .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  25. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 12:47 م
    عدد التعليقات:2913

    ابن الوطن

    غصب من اللي تشوفه من جرائم الأخونجيه بزعامة الخميني عدو الاسلام و العرب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    همسات

    الله يمحيها ويمحي اثرها من الدنيا هي واسرائيل عاجلا غير آجل يا الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    الدوشان

    وبكره الشعب السعودي يتبرع لهم ههههههههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم