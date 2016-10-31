ابنة قيادي فلسطيني ترتد عن الإسلام وتعتنق المسيحية وتدافع عن إسرائيل-صور

صحيفة المرصد-وكالات:أعلنت عائلة القيادي الفلسطيني الراحل صخر حبش أنها تبرأت من ابنتها ساندرا سولومون “لتخليها عن الإسلام واعتناقها المسيحية وتغنيها بحب إسرائيل وبولائها للدولة الإسرائيلية”.
وقالت العائلة في بيان لها إن”ساندرا لم تبحث عن الحقيقة بل عن المال والشهرة عبر تحولها من الإسلام للمسيحية لكنها لم تحصل على الشهرة التي حلمت بها فلجأت إلى إسرائيل حيث وجدت عندهم طلبها ووجدوا فيها مادة زخمة للإعلام”.
وأكد البيان أن “إسرائيل وجدت في ساندرا وسيلة لتحقيق أهدافها باستخدام اسم صخر حبش الرجل الذي حارب من أجل فلسطين وكتب فيها أجمل الأشعار وألف فيها العديد من الكتب السياسية كان قلمه هو سلاحه وسمعته الوطنية هي تركته”.
وكانت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت في تقرير مصور أن ساندرا سولومون (38 عاما) ولدت في رام الله لعائلة مسلمة تحت اسم مختلف لكنها نشأت في السعودية قبل الانتقال إلى كندا حيث اعتنقت المسيحية هناك.
وأوضح التقرير الذي بث باللغتين العبرية والعربية أن “ساندرا وهي ابنة شقيقة المناضل المعروف الراحل صخر حبش القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وكان من المقربين من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات سافرت إلى كندا حيث تخلت عنها عائلتها وتبرأت منها تماما”.
وكانت ساندرا قالت في مقابلة مع القناة المذكورة “إنها نشأت في بيت تربى على كره اليهود وتمجيد هتلر ولذلك طلبت الصفح من كل يهودي قامت بسبه في يوم من الأيام”.
وظهرت ساندرا وهي ترتدي قلادة بالعلم الإسرائيلي في رقبتها، إضافة لرسمها وشما (تاتو) أعلى ظهرها يحمل اسم إسرائيل باللغة العبرية.
وختمت ساندرا حديثها بالقول: “لا أخشى أن أقتل في سبيل قول الحق وأتمنى في يوم من الأيام أن أزور إسرائيل وأحمل علمها وأضرب له التحية لأن إسرائيل وجدت لا لأن تمحى”.
تعليقات ( 27 )
العابرلا غرابة في الموضوع حركة فتح لبرالية علمانية بحته فكل شئ عندهم مباح و ما نكبة الفلسطينيين إلا من مثل هؤلاء اكلي تبرعات المسلمين مثل ريال فلسطين من قبل
زمن الذكرياتجهنم اولى فيك يامرتدة عن دينك الاسلام اللهم دمر اعداء الاسلام
الصاعدالله سبحانه الغني عن العالمين لكن نحن البشر محتاجين لله نحن الفقراء والله الغني نسأل الله حسن الخاتمة العمر محدود والاجل قادم والناس تختار الطريق اما الي جنة اما الي النار أنت تحدد و الله الهادي
الله فوووقلاحول ولا قوة الا بالله ضيعت نفسها
رأي اخرللآسف شئ محزن انه فتاه مسلمه اعتنقت الديانه المسيحيه ،نسأل الله لها الهدايه ولكن في تقديري من اهم الأسباب ان الحكومه الفلسطينيه المسلمة لم توفر للمسلمين الحياه الكريمه والأمن والإستقرار...حقيقه مؤلمه
كلمة حقاعتبروها بؤرة فاسده نبتت في الجسد وتخلص الجسد منها .
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةأحسنت عزيزي ابوأسامة فعلا هناك خونه مثل مصر والعراق خونه وأذناب ليران - مصر والعراق مجرد مطيه ليران - هل تعلم عزيزي ابوأسامة أن هؤلاء عار على العرب
عدو داعشلدينا عينات مثلها كالروافض واذنابهم من شيعة العرب واتباع الدواعش الارهابيين
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةإسرائيل و ايران يعرضون المال على مصر والعراق والحوثيين لمحاربت الاسلام هؤلاء لا يهمهم اسلام الى يهمهم المال فقط هؤلاء يعرضون اهلهم عشان حفنه من المال
أبو أسامةما يهمنى في فلس طين هو القدس فقط فقط فقط .
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةأحسنت عزيزي برلين فعلا المصريين والعراقيين والحوثيين وهذه الفتاة مجرد مرتزقة باعوا دينهم ووطنهم عشان حفنه من المال ماذا ترجي منهم عبدت الدينار ودرهم
أبو أسامةانا لا اثق بعربي ابدا ، الثلاجة فاضه كلهم عرب وبالنهايه خيانه وقلة وفاء .
معلم متقاعدمن حفرة لدحديرة لا فرق .
شيعي برونزيههههههه
برلينشعوب ترتد لاجل الماده
أجامل أياميوهل أبناء منظمة فتح فلسطينيون؟ ماكسرظهرالمقاومة إلافتح ولاأدل على ذلك من بكاء عباس قبل أيام في جنازة بيريز لذلك هي غيرمحسوبة على الفلسطينيين الشرفاء
رد بكلمةبسم الله الرحمن الرحيم ((رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ))
❤️ محب صدام حسين ❤️عفواً تعليق 5
❤️ محب صدام حسين ❤️تعليق 1 نعم احسنت على ذكر الآية الكريمة ، لكن قلعتها ، الله يحشرها مع من تحب
متابع بصمتأسأل الله لها الهداية وأن يردها إلى الإسلام ردآ جميلآ .
خاقا باقاومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم
متابع بصمتأسأل الله لها الهداية وأن يردها إلى الإسلام ردآ جميلآ .
عدد التعليقات:2913
ابن الوطنغصب من اللي تشوفه من جرائم الأخونجيه بزعامة الخميني عدو الاسلام و العرب
همساتالله يمحيها ويمحي اثرها من الدنيا هي واسرائيل عاجلا غير آجل يا الله
الدوشانوبكره الشعب السعودي يتبرع لهم ههههههههههه