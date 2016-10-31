مقذوفات حوثية تصيب مواطنة في نجران-صور

صحيفة المرصد:باشر رجال الدفاع المدني صباح اليوم الإثنين بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على حي الحضن بمدينة نجران.وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أنه “نتج عن سقوط تلك المقذوفات إصابة امرأة جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وباشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات”.
تعليقات ( 4 )
....يعني هدول والدواعش والحوثين مافين عقل مابفكرو كيف بيقتلو ناس بريئة
الترشيحيهذاالروافض في الموصل قصف ورمي بدون تفريق ولاحد تكلم بالعكس اعتبروهم كلهم حتى اهلها دواعش ولكن ياتي اليوم يعود فيه المسلمين هم القاده ان شاء الله
سار888أنا لحتى الان غير مقتنع أن ألجيش ألسعودي عاجز عن ألقظاء على هاولاء ألشرذمه ألفاسده نهائي لماذا الله أعلم ثم أصحاب القرار لايك أذا معي احد
الترشيحيوين الامم المتحده يقولوا لاتصيبوا المدنيين وينهم من هذي الحادثه اصابة مدنيين عزل رمي عشوائي على المملكه دك صعده وصنعاء عن بكرة ابيها والي مدني يطلع منها