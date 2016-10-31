مقذوفات حوثية تصيب مواطنة في نجران-صور

صحيفة المرصد:باشر رجال الدفاع المدني صباح اليوم الإثنين بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على حي الحضن بمدينة نجران.وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أنه “نتج عن سقوط تلك المقذوفات إصابة امرأة جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وباشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات”.