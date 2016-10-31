  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور: بعد قصة حب بينهما..روسي يعتنق الإسلام للزواج من فنانة مصرية

31 أكتوبر, 2016 , 13:05 م
بالصور: بعد قصة حب بينهما..روسي يعتنق الإسلام للزواج من فنانة مصرية
  • 1٬685
  • 12
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أشهر الطبيب الروسي آرتيوم كوشرجيان إسلامه كي يتمكن من الزواج من الفنانة المصرية ياسمين كساب بعد قصة حب جمعتهما وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وشهد فندق الفورسيزون في القاهرة الخميس الماضي حفل زفاف العروسين، بعد أن أنهى العريس إجراءات اعتناق الإسلام، واختار اسم “عمر”.

وسيقيم العروسان في العاصمة الروسية موسكو حفلًا ثانيًا لزفافهما.وينوي العروسان قضاء شهر العسل ما بين موسكو وتايلاند وأمستردام.

ولعبت ياسمين 3 أدوار في عالم الدراما التلفزيونية، هذا العام، فقدمت الفتاة الشريرة في “الأسطورة” والطماعة التي تبيع كل شيء من أجل مصلحتها الشخصية في “رأس الغول”، والرقيقة اللطيفة في “وعد”.

30

31

32



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    رقصة سلو داون الرجل ينظر الي الأسفل والزوجة ايضا الي الأسفل او الي الصدر بس القدعة قلبت الآية عاوزة تتباس عظيمة يا مصر يا ارض اللواء يا ارض الحضارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    شمس

    صلفح ومن قالك أن في وحده تبي توافق عليك !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    الله يثبته واسم عمر يقهر ويغيض الرافضه امثال النباح قلم ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 13:16 م
    عدد التعليقات:14

    سلمان البقمي

    مثل هذه الزيجات اللتي أسبابها مصلحة أو شهرة أو إعجاب أو نزوة عابرة.. في الغالب لا تدوم طويلاً.. وتنتهي في المحاكم للطلاق واحتساب النفقة والمؤخر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  5. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    عدو داعش

    يعني اعلن اسلامه ليتزوج فقط ﻻغير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    أبو مصلفح الرياض

    تنازل عن دينه لجل يتزوج مصرية جيد باالنسبة له ماعندي شيء أتنازل عنه لجل أتزوج سعودية لأني ماأملك شيء عليه قيمة ممكن أتبرع بدم مثلا خاصة إنه نادر
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  7. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    شيعي برونزي

    اجل الروسي افضل *** صدق اللي قال ان العرب***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر ثورة أمل لمصر في 11*11

    الحمد لله اليوم الدولار كسر حاجز 20 جنية لمدة ساعة جمهورية العسكر الى الزوال الموعد فجر ////11*11///////---11*11------------11*11 ثورة الغلابة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    زائر

    الله لايبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    متكوش

    مبروووك زواج الاطخم الروسي واهم شي اسمة عمر *_*
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 13:09 م
    عدد التعليقات:2288

    سهم

    90 مليون مصري ،،،؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولالقت منهم عريس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عجبي ؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    شيعي برونزي

    مبروك ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم