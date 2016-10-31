بالصور: بعد قصة حب بينهما..روسي يعتنق الإسلام للزواج من فنانة مصرية

صحيفة المرصد:أشهر الطبيب الروسي آرتيوم كوشرجيان إسلامه كي يتمكن من الزواج من الفنانة المصرية ياسمين كساب بعد قصة حب جمعتهما وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وشهد فندق الفورسيزون في القاهرة الخميس الماضي حفل زفاف العروسين، بعد أن أنهى العريس إجراءات اعتناق الإسلام، واختار اسم “عمر”.
وسيقيم العروسان في العاصمة الروسية موسكو حفلًا ثانيًا لزفافهما.وينوي العروسان قضاء شهر العسل ما بين موسكو وتايلاند وأمستردام.
ولعبت ياسمين 3 أدوار في عالم الدراما التلفزيونية، هذا العام، فقدمت الفتاة الشريرة في “الأسطورة” والطماعة التي تبيع كل شيء من أجل مصلحتها الشخصية في “رأس الغول”، والرقيقة اللطيفة في “وعد”.
تعليقات ( 12 )
محمد الفقراوي يعني مُعدمرقصة سلو داون الرجل ينظر الي الأسفل والزوجة ايضا الي الأسفل او الي الصدر بس القدعة قلبت الآية عاوزة تتباس عظيمة يا مصر يا ارض اللواء يا ارض الحضارة
شمسصلفح ومن قالك أن في وحده تبي توافق عليك !
عدد التعليقات:14
سلمان البقميمثل هذه الزيجات اللتي أسبابها مصلحة أو شهرة أو إعجاب أو نزوة عابرة.. في الغالب لا تدوم طويلاً.. وتنتهي في المحاكم للطلاق واحتساب النفقة والمؤخر
عدو داعشيعني اعلن اسلامه ليتزوج فقط ﻻغير
أبو مصلفح الرياضتنازل عن دينه لجل يتزوج مصرية جيد باالنسبة له ماعندي شيء أتنازل عنه لجل أتزوج سعودية لأني ماأملك شيء عليه قيمة ممكن أتبرع بدم مثلا خاصة إنه نادر
شيعي برونزياجل الروسي افضل *** صدق اللي قال ان العرب***
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر ثورة أمل لمصر في 11*11الحمد لله اليوم الدولار كسر حاجز 20 جنية لمدة ساعة جمهورية العسكر الى الزوال الموعد فجر ////11*11///////---11*11------------11*11 ثورة الغلابة
زائرالله لايبلانا
متكوشمبروووك زواج الاطخم الروسي واهم شي اسمة عمر *_*
عدد التعليقات:2288
سهم90 مليون مصري ،،،؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولالقت منهم عريس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عجبي ؟؟؟؟
شيعي برونزيمبروك ههههه