فيديو: مسافرون يرقصون “الدحة” داخل مطار الكويت

صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو لرقصة “الدحة” داخل مطار الكويت الدولي، استياء قطاع واسع من المسافرين ، نتيجة غياب التواجد الأمني وعدم التدخل لفض الاحتفال، خصوصاً وأن الأشهر الماضية شهدت وقف الرحلات المباشرة بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية، بسبب المخاوف الأمنية والتشكيك فى التدابير الأمنية والاحترازية المتخذة لمنع حدوث خروقات إرهابية.

وتعتبر “الدحة “من رقصات الحرب التي تهدف الى بث الرعب في قلوب الاعداء، أو للاحتفال بالنصر بعد المعركة، وهي عبارة عن أهازيج واصوات تشبه الى حد كبير زئير الأسود أو هدير الجمال، وتنتشر تلك اللعبة في شمال السعودية وبادية كل من الكويت وسوريا والاردن، وما يميزها هو انفرادها بأكثر من فن كالشعر واللعب ورقصات الحرب مجتمعة.