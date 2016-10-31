فيديو: مسافرون يرقصون “الدحة” داخل مطار الكويت

صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو لرقصة “الدحة” داخل مطار الكويت الدولي، استياء قطاع واسع من المسافرين ، نتيجة غياب التواجد الأمني وعدم التدخل لفض الاحتفال، خصوصاً وأن الأشهر الماضية شهدت وقف الرحلات المباشرة بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية، بسبب المخاوف الأمنية والتشكيك فى التدابير الأمنية والاحترازية المتخذة لمنع حدوث خروقات إرهابية.
وتعتبر “الدحة “من رقصات الحرب التي تهدف الى بث الرعب في قلوب الاعداء، أو للاحتفال بالنصر بعد المعركة، وهي عبارة عن أهازيج واصوات تشبه الى حد كبير زئير الأسود أو هدير الجمال، وتنتشر تلك اللعبة في شمال السعودية وبادية كل من الكويت وسوريا والاردن، وما يميزها هو انفرادها بأكثر من فن كالشعر واللعب ورقصات الحرب مجتمعة.
تعليقات ( 51 )
عدد التعليقات:4264
العنيد42// مقهورين من أيش أنت تكلم عن نفسك انت ،، ونعم في كل القبايل كلهم شيوخ من شمال وجنوب وشرق وغرب ،، لاتجلس اتسوي انك الاصيل ابن الاصيل ،، اترك الهياط عنك الله يصلحك ،، كل قبيله أخذه حقها من طيب وردئ
الشماليرد على الروقي ماهو بس المطار كل الخليج أرضهم ويدحون وين ما يبون لو على رأسك دحو
ارقصة لاتحرم نفسك الفرحة والبهجة الدنيا جميلة وحلوة لاتحرم نفسك اللحظات الجميلةالرقص يعالج الاكتأب ويبعث على النفس الفرح والبهجة ويفتح مدارك العقل ويصبح الأنسان لديه نوع من الأنتعاش الفرائحي ومن خلاله يكون الأنسان محب للحياة ولطيور والطبيعة ويعشق الوان الطيف والفراشات والحمامات
الشماليرد على الروقي ماهو بس المطار كل الخليج أرضهم ويدحون وين ما يبون لو على رأسك دحو
عوال الشايبوالله ونعم بعنزه ودحتهم ، الصراحة لو أنا في نفس المطار ابي أجي ادح معهم حتى لو ما اعرف ،، عادي وين المشكلة يلعبون الدحة ،،
الوائليالهز عندك يا الروقي
الروقيالى الشمالي :: اركد الله يصلحك لكل مقام مقال وهذا مطار وليس قاعة افراح للهز والدح مطار افهم معنى مطار يعني مرفق حساس للغايه يجب ان لايكون هناك شيئ يشتت انتباه العاملين فيه
شقرانكفوو ياعيال وائل لاتعبتوو
الروقيضربوا من المستورد بالسوق الحره وقاموا يهزون
فيصلتشبه بواري السطحات تحت قيادة ابو شكيب
عمرفي مطار ؟! تتراقصون ؟! هل هو خاص بكم ؟ ام انكم لاتراعون مشاعر الناس ولايهمكم الاطفال والشياب ؟
جداويوالله ثم والله لو تمسكهم واحد واحد وتشوف ايش مؤهلاتهم الجامعيه وايش تخصصاتهم ؟ وماذا قدموا للبشريه ستجد الاجابه صفر ... لذا هذا العمل اكمال للنقص
أبو مصلفح الرياضالتراث السعودي الأصيل البدوي الجميل خلوووها ترعى في مراعيها
نجوىطيب ليش في مكان عام ؟! هل اثبات للنقص ام هو اعاده للتخلف والجاهليه ؟ ام ماذا ؟! ماذا قدمتم للمجتمع ماءا قدمت للانسانيه هل اخترعتم شيئا لتحتفلوا ؟
زائرانا كنت حاضر في المطار والله ازعجونا وكان فيه شياب وناس مرضانين للاسف لم يراعوا مشاعرهم وفيه رجال كبير بالسن قام يدعي عليهم .... والله عيب العمل هذا
طير شلوىهههههههه قمة التخلف يعني مالقيت تسوي الدحه الا بالمطار وهذول مو كويتيين أكثرهم بدون
منىتخلف
بدروليش ما يكتب الكاتب انها تخص قبيلة *** وليش هاللفه كلها علشان ما يذكره أسم القبيله ولا تهون باقي القبايل
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر ثورة أمل لمصر في 11*11الحمد لله الدولار كسر حاجز 20 جنية والسد الواطي خارج الخدمة وسد النهضة العظيم سيبدء التشغيل 2017 وثلاجتكم لن تجدوا فيها حتى الماء الموعد 11*11/ 11*11
حساويكليب بن وائل دوسري واذا ماتعرف التاريخ فهذه مشكلتك
فهد العنزيهل تعلمون أن كُليب بن وائِل جد قبيلة عنزه هو أول ملك على العرب حين إنتصر على التبع اليماني بمعركة خزاز بعالية نجد ، ويقال بالأمثال ،، أعز من كليب وائل !!!!!!!!!
فهد العنزيسبب تسمية قبيلة عنزه بهذا الإسم ، عندما عنّزت نفسها وإستجارة / هند بنت النعمان بن منذر بقبيلة عنزه من كسرى ملك الفرس الذي أراد أن يتزوجها عِنوه وهي بنت ملك الحيرة النعمان بن منذر
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر ثورة أمل لمصر في 11*11الحمد لله الدولار كسر حاجز 20 جنية والسد الواطي خارج الخدمة وسد النهضة العظيم سيبدء التشغيل 2017 وثلاجتكم لن تجدوا فيها حتى الماء الموعد 11*11/ 11*11
فهد العنزيمن يشكك بالنصر على الفرس بمعركة ذي قار الشهيرة ، لهُ أن يتأكد وأن يفتخر بقبيلة أبعدت الفرس عن العرب وكسرتهم ،
فهد العنزيالتاريخ لايغطى بغربال ولايمكن حجبه الأدله موجودة والكتب مطبوعه وكاتبوها ليسوا عرب ولامن قبيلة عنزه ، ولكن كتبوها إحقاقاً للحق ، والشعرموجود ومدون ومنه قصائد الأعشى البكري وعمرو بن كلثوم التغلبي العنزي
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر ثورة أمل لمصر في 11*11هذا احتفال بشراء ثلاجة جديدة مثل ثلاجة العسكري الموعد فجر /////////11*11//////////////11*11//////////////11*11//////////////11*11//////////////11*11//////////////11*11//////////////11*11//////////////
حساويتعليق 19 كثر منها ههههههه
سعدكفووو ألاد وائل ارعبوا المجوس واذنابهم ...
البرنسماش علم
اش هذاحركات مجانين تقول عندهم حاله نفسيه اش هذا
فهد العنزيرقصة الحرب ، عندما أتقنتها قبيلة بني وائل ( عنزه ) وبفضل الله ثم شجاعتهم وحماسهم وغيرتهم العربية الأصيلة قبل الف وخمسمائة سنه ، إنتصرت على الفرس بمعركة ذي قار الشهيرة
مبتعثعشت بين الاوربيون 10 سنوات ... واستنتجت انهم ينظرون لنا نظرت ازراء واحتقار ، كما ننظر نحن للبنقالي
فواز المهناهذي احتفال في مقدم طفل مريض يعالج لسنوات بالخارج ومن المعروف بمطار الكويت تحدث مثل هذه المراسم عند استقبال اما مريض او متخرج او حتى نجم
عدد التعليقات:15007
قلم الحقيقهوشـــــــ قومهم ينابحون . يمكن ينتظرون جنازة لخويهم على متن احد الطائرات القادمة وهم هنا لاستقباله بعادات حزينة يتبعونها.
الهمدانيوالله كل ماشوف تخلف العرب وخاصة مترفيهم اتمنى اني لم اكن عربي
مثقفصوره توضح مدى التخلف الذي وصلنا له نحن العرب حتى اصبحنا لا نفرق بين الاماكن العامه والاماكن الخاصه
اردني اصيلخخخخخخ تخلف بامتياز شوهاظ يازلمات مثل حيدر صدقت
مشعل الرياضعلى الأقل الدحة رقصة شعبية شمالية تبث الحماس والبهجة في النفس .. عكس اللطم اللي مثل المجنون إللي يضرب نفسة بنفسة
نادرتخلف
عدد التعليقات:174
فاااااهممسافرين ويرفهون عن نفسهم وين المشكله
اوربيلا غرابه فهذا طموحكم ايه*****
شيعي برونزيهمج
الساريالى حيدر اسمك يدل على انك من الرافضه المجوس والدحه هي شعار قبيلة عنزه عندما هزمت الفرس والنباح لايخرج إلا من فمك
المقصاخرطي في اخرطي يعني ليش في المطار بذات
هدى نجدالمشكلة أنهم كلهم بدون
زمن الذكرياتخلهم يفرحوا وينبسطوا ويفرفشوا عاااادي والستات تزغرط وانا اعيط
حيدرماشاء الله وان كنت ارى انها اقرب لنباح من الزئير لكن شكلها حماسية
حساويالحمدلله والشكر بس
ام فارسكفووووووو والله ياعيال وايل