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فيديو: مسافرون يرقصون “الدحة” داخل مطار الكويت

31 أكتوبر, 2016 , 13:20 م
فيديو: مسافرون يرقصون “الدحة” داخل مطار الكويت
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صحيفة المرصد: أثار مقطع فيديو لرقصة “الدحة” داخل مطار الكويت الدولي، استياء قطاع واسع من المسافرين ، نتيجة غياب التواجد الأمني وعدم التدخل لفض الاحتفال، خصوصاً وأن الأشهر الماضية شهدت وقف الرحلات المباشرة بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية، بسبب المخاوف الأمنية والتشكيك فى التدابير الأمنية والاحترازية المتخذة لمنع حدوث خروقات إرهابية.

وتعتبر “الدحة “من رقصات الحرب التي تهدف الى بث الرعب في قلوب الاعداء، أو للاحتفال بالنصر بعد المعركة، وهي عبارة عن أهازيج واصوات تشبه الى حد كبير زئير الأسود أو هدير الجمال، وتنتشر تلك اللعبة في شمال السعودية وبادية كل من الكويت وسوريا والاردن، وما يميزها هو انفرادها بأكثر من فن كالشعر واللعب ورقصات الحرب مجتمعة.



تعليقات ( 51 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 51
    31 أكتوبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:4264

    العنيد

    42// مقهورين من أيش أنت تكلم عن نفسك انت ،، ونعم في كل القبايل كلهم شيوخ من شمال وجنوب وشرق وغرب ،، لاتجلس اتسوي انك الاصيل ابن الاصيل ،، اترك الهياط عنك الله يصلحك ،، كل قبيله أخذه حقها من طيب وردئ
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  2. 50
    31 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    الشمالي

    رد على الروقي ماهو بس المطار كل الخليج أرضهم ويدحون وين ما يبون لو على رأسك دحو
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  3. 49
    31 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    ارقصة لاتحرم نفسك الفرحة والبهجة الدنيا جميلة وحلوة لاتحرم نفسك اللحظات الجميلة

    الرقص يعالج الاكتأب ويبعث على النفس الفرح والبهجة ويفتح مدارك العقل ويصبح الأنسان لديه نوع من الأنتعاش الفرائحي ومن خلاله يكون الأنسان محب للحياة ولطيور والطبيعة ويعشق الوان الطيف والفراشات والحمامات
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  4. 48
    31 أكتوبر, 2016 , 15:30 م

    الشمالي

    رد على الروقي ماهو بس المطار كل الخليج أرضهم ويدحون وين ما يبون لو على رأسك دحو
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  5. 47
    31 أكتوبر, 2016 , 15:29 م

    عوال الشايب

    والله ونعم بعنزه ودحتهم ، الصراحة لو أنا في نفس المطار ابي أجي ادح معهم حتى لو ما اعرف ،، عادي وين المشكلة يلعبون الدحة ،،
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  6. 46
    31 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    الوائلي

    الهز عندك يا الروقي
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  7. 45
    31 أكتوبر, 2016 , 15:24 م

    الروقي

    الى الشمالي :: اركد الله يصلحك لكل مقام مقال وهذا مطار وليس قاعة افراح للهز والدح مطار افهم معنى مطار يعني مرفق حساس للغايه يجب ان لايكون هناك شيئ يشتت انتباه العاملين فيه
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  8. 44
    31 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    شقران

    كفوو ياعيال وائل لاتعبتوو
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  9. 43
    31 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    الروقي

    ضربوا من المستورد بالسوق الحره وقاموا يهزون
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  10. 42
    31 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    ابو مصلفح اذلف ديرتك بس
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  11. 41
    31 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    فيصل

    تشبه بواري السطحات تحت قيادة ابو شكيب
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  12. 40
    31 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    عمر

    في مطار ؟! تتراقصون ؟! هل هو خاص بكم ؟ ام انكم لاتراعون مشاعر الناس ولايهمكم الاطفال والشياب ؟
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  13. 39
    31 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    جداوي

    والله ثم والله لو تمسكهم واحد واحد وتشوف ايش مؤهلاتهم الجامعيه وايش تخصصاتهم ؟ وماذا قدموا للبشريه ستجد الاجابه صفر ... لذا هذا العمل اكمال للنقص
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  14. 38
    31 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    أبو مصلفح الرياض

    التراث السعودي الأصيل البدوي الجميل خلوووها ترعى في مراعيها
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  15. 37
    31 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    نجوى

    طيب ليش في مكان عام ؟! هل اثبات للنقص ام هو اعاده للتخلف والجاهليه ؟ ام ماذا ؟! ماذا قدمتم للمجتمع ماءا قدمت للانسانيه هل اخترعتم شيئا لتحتفلوا ؟
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  16. 36
    31 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    زائر

    انا كنت حاضر في المطار والله ازعجونا وكان فيه شياب وناس مرضانين للاسف لم يراعوا مشاعرهم وفيه رجال كبير بالسن قام يدعي عليهم .... والله عيب العمل هذا
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  17. 35
    31 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    طير شلوى

    هههههههه قمة التخلف يعني مالقيت تسوي الدحه الا بالمطار وهذول مو كويتيين أكثرهم بدون
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  18. 34
    31 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    منى

    تخلف
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  19. 33
    31 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    بدر

    وليش ما يكتب الكاتب انها تخص قبيلة *** وليش هاللفه كلها علشان ما يذكره أسم القبيله ولا تهون باقي القبايل
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  20. 32
    31 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر ثورة أمل لمصر في 11*11

    الحمد لله الدولار كسر حاجز 20 جنية والسد الواطي خارج الخدمة وسد النهضة العظيم سيبدء التشغيل 2017 وثلاجتكم لن تجدوا فيها حتى الماء الموعد 11*11/ 11*11
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  21. 31
    31 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    حساوي

    كليب بن وائل دوسري واذا ماتعرف التاريخ فهذه مشكلتك
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  22. 30
    31 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    فهد العنزي

    هل تعلمون أن كُليب بن وائِل جد قبيلة عنزه هو أول ملك على العرب حين إنتصر على التبع اليماني بمعركة خزاز بعالية نجد ، ويقال بالأمثال ،، أعز من كليب وائل !!!!!!!!!
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  23. 29
    31 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    فهد العنزي

    سبب تسمية قبيلة عنزه بهذا الإسم ، عندما عنّزت نفسها وإستجارة / هند بنت النعمان بن منذر بقبيلة عنزه من كسرى ملك الفرس الذي أراد أن يتزوجها عِنوه وهي بنت ملك الحيرة النعمان بن منذر
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  24. 28
    31 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر ثورة أمل لمصر في 11*11

    الحمد لله الدولار كسر حاجز 20 جنية والسد الواطي خارج الخدمة وسد النهضة العظيم سيبدء التشغيل 2017 وثلاجتكم لن تجدوا فيها حتى الماء الموعد 11*11/ 11*11
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  25. 27
    31 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    فن او رقصه ماتطربك مامنها الا الاخرطي
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  26. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    فهد العنزي

    من يشكك بالنصر على الفرس بمعركة ذي قار الشهيرة ، لهُ أن يتأكد وأن يفتخر بقبيلة أبعدت الفرس عن العرب وكسرتهم ،
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  27. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    فهد العنزي

    التاريخ لايغطى بغربال ولايمكن حجبه الأدله موجودة والكتب مطبوعه وكاتبوها ليسوا عرب ولامن قبيلة عنزه ، ولكن كتبوها إحقاقاً للحق ، والشعرموجود ومدون ومنه قصائد الأعشى البكري وعمرو بن كلثوم التغلبي العنزي
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  28. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر ثورة أمل لمصر في 11*11

    هذا احتفال بشراء ثلاجة جديدة مثل ثلاجة العسكري الموعد فجر /////////11*11//////////////11*11//////////////11*11//////////////11*11//////////////11*11//////////////11*11//////////////11*11//////////////
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    حساوي

    تعليق 19 كثر منها ههههههه
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  30. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    سعد

    كفووو ألاد وائل ارعبوا المجوس واذنابهم ...
    لا يعجبني(4) اعجبني(10)
  31. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    البرنس

    ماش علم
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  32. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    اش هذا

    حركات مجانين تقول عندهم حاله نفسيه اش هذا
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  33. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    فهد العنزي

    رقصة الحرب ، عندما أتقنتها قبيلة بني وائل ( عنزه ) وبفضل الله ثم شجاعتهم وحماسهم وغيرتهم العربية الأصيلة قبل الف وخمسمائة سنه ، إنتصرت على الفرس بمعركة ذي قار الشهيرة
    لا يعجبني(6) اعجبني(13)
  34. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    مبتعث

    عشت بين الاوربيون 10 سنوات ... واستنتجت انهم ينظرون لنا نظرت ازراء واحتقار ، كما ننظر نحن للبنقالي
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  35. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    فواز المهنا

    هذي احتفال في مقدم طفل مريض يعالج لسنوات بالخارج ومن المعروف بمطار الكويت تحدث مثل هذه المراسم عند استقبال اما مريض او متخرج او حتى نجم
    لا يعجبني(1) اعجبني(10)
  36. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 13:51 م
    عدد التعليقات:15007

    قلم الحقيقه

    وشـــــــ قومهم ينابحون . يمكن ينتظرون جنازة لخويهم على متن احد الطائرات القادمة وهم هنا لاستقباله بعادات حزينة يتبعونها.
    لا يعجبني(13) اعجبني(1)
  37. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    الهمداني

    والله كل ماشوف تخلف العرب وخاصة مترفيهم اتمنى اني لم اكن عربي
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  38. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    مثقف

    صوره توضح مدى التخلف الذي وصلنا له نحن العرب حتى اصبحنا لا نفرق بين الاماكن العامه والاماكن الخاصه
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  39. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    اردني اصيل

    خخخخخخ تخلف بامتياز شوهاظ يازلمات مثل حيدر صدقت
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  40. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    مشعل الرياض

    على الأقل الدحة رقصة شعبية شمالية تبث الحماس والبهجة في النفس .. عكس اللطم اللي مثل المجنون إللي يضرب نفسة بنفسة
    لا يعجبني(2) اعجبني(9)
  41. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    نادر

    تخلف
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  42. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 13:45 م
    عدد التعليقات:174

    فاااااهم

    مسافرين ويرفهون عن نفسهم وين المشكله
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  43. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    اوربي

    لا غرابه فهذا طموحكم ايه*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    شيعي برونزي

    همج
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  45. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    الساري

    الى حيدر اسمك يدل على انك من الرافضه المجوس والدحه هي شعار قبيلة عنزه عندما هزمت الفرس والنباح لايخرج إلا من فمك
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  46. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    المقص

    اخرطي في اخرطي يعني ليش في المطار بذات
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  47. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    هدى نجد

    المشكلة أنهم كلهم بدون
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  48. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    زمن الذكريات

    خلهم يفرحوا وينبسطوا ويفرفشوا عاااادي والستات تزغرط وانا اعيط
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  49. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    حيدر

    ماشاء الله وان كنت ارى انها اقرب لنباح من الزئير لكن شكلها حماسية
    لا يعجبني(7) اعجبني(4)
  50. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    حساوي

    الحمدلله والشكر بس
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  51. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    ام فارس

    كفووووووو والله ياعيال وايل
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