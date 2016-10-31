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مقتل قائد كتيبة الكوماندوز الإيرانية في سوريا ‏

31 أكتوبر, 2016 , 13:11 م
مقتل قائد كتيبة الكوماندوز الإيرانية في سوريا ‏
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صحيفة المرصد:أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، عن مصرع العميد محمد علي حسيني 57 عاماً “قائد كتيبة الكوماندوز في الحرس الثوري” في أحد مستشفيات محافظة شيراز جنوب البلاد بعدما أصيب الأسبوع الماضي بجروح خطيرة نتيجة المعارك الدائرة بين قوات بشار الأسد والمعارضة المسلحة.

وقال قائد فيلق “فجر” التابع للحرس الثوري بمحافظة شيراز الجنرال أبو الفضل كزني، في تصريحات للصحفيين، إن “العميد محمد علي حسيني قائد كتيبة الإمام السجاد (الكوماندوز) في الحرس الثوري توفي اليوم نتيجة إصابته الأسبوع الماضي بجروح خطيرة في سوريا”.

وبين الجنرال كزني إن “الإصابة البالغة في جسد العميد محمد علي حسيني تسببت له بأزمة قلبية الأمر الذي أدى إلى وفاته”.

وفي سياق متصل، قال موقع “بارسينه” الإيراني، إن مجموعة من مقاتلي فيلق فاطميون التابع للمليشيات الشيعية الأفغانية قتلوا السبت في معارك مدينة حلب بين قوات الأسد والمعارضة، من دون أن يفصح عن عدد القتلى الأفغان.

وقُتل الأربعاء الماضي جنرال من قوات الحرس الثوري يدعى غلام رضا سمايي، خلال مواجهات عسكرية بين قوات بشار الأسد والمعارضة في مدينة حلب شمال سوريا.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، لقي الجنرال داريوش درستي من قوات الحرس مصرعه في معارك مدينة في حماة شمال سوريا.

ويتواجد المئات من القادة العسكريين التابعين للحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى أعداد هائلة من المقاتلين الإيرانيين والأفغان والشيعة العراقيين لدعم قوات الأسد ضد المعارضة.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    محب آل البيت

    قلم ايران والرخلة وعناد وبقية اذنابها يلطمون ويطبرون
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  2. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    عبدالعزيز//

    اللهم انك تعلم انهم يحاربون الاسلام ويقتلون المسلمين فعليك بهم واكثر من قتلاهم يالله فانهم لايعجزونك
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  3. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    ....

    انشالله عقبال اخر محوسي بسوريا وبشار الاسد
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  4. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    محب آل البيت

    الحمد لله لقد فطس من خنازير الروافض واذنابهم الكثير في سوريا اللهم أنصر المجاهدين المسلمين على الرافضة والملحدين
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  5. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    ابو فرج البحتري

    اللهم احصهم عددا وأقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم عليك بالمجوس النجوس وأذنباهم
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  6. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    الي جهنم قاتلهم الله عباد القبور والحسينيات كما قتلو الشعب السوري ربي ينتقم منهم
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  7. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    الي جهنم قاتلهم الله عباد القبور والحسينيات كما قتلو الشعب السوري ربي ينتقم منهم
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  8. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    احمد عسيري

    الحق الله به من خلفه وسار على دربه وجمعهم في نار جهنم عاجلا غير اجل
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  9. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    سابق

    الى جهنم وبيئس المصير والى المزيد من العملاء المرتزقة لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب اليم
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  10. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    الناقد

    اللهم أجعل بلاد الشام مقبرة لغزاة إيران وحزب الشيطان وأتباعهم ومن والاهم ،،
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  11. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر ثورة أمل لمصر في 11*11

    الروافض=المجوس=داعش=الصهاينة=اعسكر الثلاجة= عملة واحدة *** من دعم الروافض وبشار النعجة في مجلس الامن الا عصابة العسكر
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  12. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    الى جهنم باْذن الله وكل رافضي
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  13. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    الحمدلله

    الى جهنم و بئس المصير.
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  14. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    الله اكبر ,, الحين قلم ايران ومعرفاته مثل الرحااال وعدو الوطن يلطمون مع انفسهم
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  15. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    تبوك الورد

    الى جهنم وبئس المصير
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  16. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    شمالي

    كلب ومات الى جهنم ان شاء الله
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  17. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    ابو عبد الله

    الى جهنم وبئس المصير ويلحقه بقية الكلاب الرافضيه واولهم خامنئي
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  18. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    زمن الذكريات

    جهنم تاكل عظامه الكلب المجوسي
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  19. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    محب آل البيت

    الحمد لله هذه هي البشارة وهذا الخبر المفرح اللهم انتقنهم جميعاً وانصر المجاهدين
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  20. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    متكوش

    ابركها من ساعة جعله مايبقى منهم احد
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