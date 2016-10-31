على غرار السيسي..نقيب الصحفيين الأسبق:ثلاجتي ظلت 10 سنوات فارغة !

صحيفة المرصد:قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يكذب حينما قال إن ثلاجته ظلت فارغة طوال 10 سنوات في مقتبل عمره، وليس بها سوى المياه.
وأضاف مكرم، خلال لقائه ببرنامج “على هوى مصر”، المذاع على قناة “النهار 1″، “أنا عشت في هذه الفترة التي يتحدث عنها الرئيس، وكنت أتقاضى 16 جنيهًا في الشهر، وكانت غير كافية ولم أكن أدخر شيئًا”.
وتابع “السيسى لم يكن كاذبًا، ده رجل مؤمن ويعرف ربنا كويس، لا يمكن لمن قدم روحه على يده أمام الإخوان أن يكذب على الشعب المصري”.
تعليقات ( 34 )
مواطنبدأت الافلام المصريه بالتحول من التلفزيون والتطبيق على ارض الواقع هههههههه
سليمان حمدانغدر وخاينه والايام حبلي للخائن ........
مع الخيلمصر والله فيها خير كثير وغنية باهلها وارضها والحمد لله بس المشكلة في بعض اهلها يحب ياخذ كل شي لنفسه ومايرحمون بعض
دحوم1هي الثلاجه موديلها كم
صفخهدي وصفه قديده خد الروشته وعلى الاكزخانه يعطيك جالون ميه والووه دنا لي كم يوم مادقتش طعم الميه خخخخخخ
ام الدنياكلنا مع السيد الرئيس البطل السيسي وتحيا مصر
مصدر الكلمهمالنا ومالهم حابين يشغلوا شعبهم بالكذاب والاعلام يعتمد على الاثاره وامتهم مابين مصدق ومكذب وتكثر الخلافات وينسونهم الهم وحياتهم المعيشيه
مخالف للنشر 1دقى يامزيكه ياكثر هرجكم وياقل بركتكم اهل الهذره
عدد التعليقات:14
ana wbasالله اكبر عمار يامصر كثر الصادقين والمتعاطفين مع سيادة الرئيس ولو بالمجاراه بالكلام الغير منطقى حدث العاقل بمالايعقل فان صدق لاعقل له
ابو تالاليه شاري ثلاجة يا عم مكرم بيعها وانفع بقيمتها يمكن تحصل ثلاجة اصغر وتعبيها الي تبي
عمرمعلومه ترى المصريين كلهم او أغلبهم الثلاجه للمويه والخضار البائع تحت العماره والاكل من عرببه الفول والكشري في الشارع مايحبوا اﻻكل البايت
مرصداوي قديمازعجونا هالمصارية ..خلاص بنرسل لكم جركل لبن وثلاثة بيبسي وبخمسة ريال بيض حطوها في الثلاجة جنب المويه
صفخــهوصفه قديده خد الروشته وعلى الاكزخانه وقل عندك قالون ميه ... دنا بقالي كم يوم مادقتش طعم الميه
زمن الذكرياتطيب شغاله وهيا فارغه ليه حرام اسراف في الكهربه بصراحه شهر اكتوبر شهر الثلاجات الفارغه تدوينه 1ثلاجه السيسي فيها قارورة وحده ميه 2-نقيب الصحفيين تلاجته فارغه بس شغاله 3-يتبع بكره يجي واحد غيرهم
زمن الذكرياتطيب شغاله وهيا فارغه ليه حرام اسراف في الكهربه بصراحه شهر اكتوبر شهر الثلاجات الفارغه تدوينه 1ثلاجه السيسي فيها قارورة وحده ميه 2-نقيب الصحفيين تلاجته فارغه بس شغاله 3-يتبع بكره يجي واحد غيرهم
عمرترى انا في مقتبل العمر ماكان عندي ثلاجه اصلا مع العلم اني ولد ناس
عادتهمالثلاجة عندهم للماء فقط اما الاكل فيشوف اقرب عربة فول و طعمية و كشري يمسك معاهم لليوم الثاني.
النايفاكذب ثم اكذب حتى يصدقك الشعب الرجاء بدون الحلف بالله
النايفكل المؤيدين للرئيس السيسي ثلاجاتهم لها عشر سنوات مافيها غير الماء
ابو رنيمكلكم ثلاجاتكم فاضيه مدري وين عايشين قدرت تشتري ثلاجه ولا قدرت تحط فيها مويه زي السيسي هههههههههههههههههههههه طيب حط فيها حتة جبنه
حمدلايتكلم ولايعرف الفقر إلا من جربه!لقد تعوذالرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر!الكل هنا شعر بالغلاء في السلع في السنوات العشر الماضيه! تعوذوا من الفقر !
سعد زرعهقوية والله ما تنبلع مهما كان لا تنبلع
ساكن البجريمن شاهد لك ياابوحصين قال ذنبي
مشعل العتيبيموسيقى حزيييييينه لو سمحتوو
حساويودي اصدق بس قويه قويه ههههههههههههه