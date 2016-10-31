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على غرار السيسي..نقيب الصحفيين الأسبق:ثلاجتي ظلت 10 سنوات فارغة !

31 أكتوبر, 2016 , 14:07 م
على غرار السيسي..نقيب الصحفيين الأسبق:ثلاجتي ظلت 10 سنوات فارغة !
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صحيفة المرصد:قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يكذب حينما قال إن ثلاجته ظلت فارغة طوال 10 سنوات في مقتبل عمره، وليس بها سوى المياه.

وأضاف مكرم، خلال لقائه ببرنامج “على هوى مصر”، المذاع على قناة “النهار 1″، “أنا عشت في هذه الفترة التي يتحدث عنها الرئيس، وكنت أتقاضى 16 جنيهًا في الشهر، وكانت غير كافية ولم أكن أدخر شيئًا”.

وتابع “السيسى لم يكن كاذبًا، ده رجل مؤمن ويعرف ربنا كويس، لا يمكن لمن قدم روحه على يده أمام الإخوان أن يكذب على الشعب المصري”.



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 34
    31 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    مواطن

    بدأت الافلام المصريه بالتحول من التلفزيون والتطبيق على ارض الواقع هههههههه
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  2. 33
    31 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    سليمان حمدان

    غدر وخاينه والايام حبلي للخائن ........
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  3. 32
    31 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    مع الخيل

    مصر والله فيها خير كثير وغنية باهلها وارضها والحمد لله بس المشكلة في بعض اهلها يحب ياخذ كل شي لنفسه ومايرحمون بعض
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  4. 31
    31 أكتوبر, 2016 , 15:11 م

    دحوم1

    هي الثلاجه موديلها كم
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  5. 30
    31 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    صفخه

    دي وصفه قديده خد الروشته وعلى الاكزخانه يعطيك جالون ميه والووه دنا لي كم يوم مادقتش طعم الميه خخخخخخ
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  6. 29
    31 أكتوبر, 2016 , 15:06 م

    ام الدنيا

    كلنا مع السيد الرئيس البطل السيسي وتحيا مصر
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  7. 28
    31 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    مانبغاءلمصرالاكل خيرعرب ومسلمين مناوفينا لكن يظهربالصحف والقنوات المصريه الفضاءيه كثيرمنهم يتكلمو عن الدولاوالمعيشه ((من لم يهتم بامرالمسلمين فليس ،،،
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  8. 27
    31 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    الموشرالعالمي فيه هبوط حادللجنيه المصري امام الدولارنقيب الصحفيين منصب كبير تلقاه حاط بكل مكان صحفي بالماليه بالتجاره الخ نقيب الصحفيين هو عارف كلشششش
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  9. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    مصدر الكلمه

    مالنا ومالهم حابين يشغلوا شعبهم بالكذاب والاعلام يعتمد على الاثاره وامتهم مابين مصدق ومكذب وتكثر الخلافات وينسونهم الهم وحياتهم المعيشيه
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  10. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    مخالف للنشر 1

    دقى يامزيكه ياكثر هرجكم وياقل بركتكم اهل الهذره
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  11. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    الزراعه بعهديوسف والي الوزيرميه الميه كله متوفرمصركلهاخيرمياه زراعه صناعه سياحه الان مشكلتكم فلوس عملات صعبه جاوب يانقيب الصحفيين ايه المشكله انت ادرى
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  12. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 14:49 م
    عدد التعليقات:14

    ana wbas

    الله اكبر عمار يامصر كثر الصادقين والمتعاطفين مع سيادة الرئيس ولو بالمجاراه بالكلام الغير منطقى حدث العاقل بمالايعقل فان صدق لاعقل له
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  13. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 14:43 م

    ابو تالا

    ليه شاري ثلاجة يا عم مكرم بيعها وانفع بقيمتها يمكن تحصل ثلاجة اصغر وتعبيها الي تبي
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  14. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    عمر

    معلومه ترى المصريين كلهم او أغلبهم الثلاجه للمويه والخضار البائع تحت العماره والاكل من عرببه الفول والكشري في الشارع مايحبوا اﻻكل البايت
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  15. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    مرصداوي قديم

    ازعجونا هالمصارية ..خلاص بنرسل لكم جركل لبن وثلاثة بيبسي وبخمسة ريال بيض حطوها في الثلاجة جنب المويه
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  16. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    يانقيب الصحفيين فارغه طيب ومصروف الكهرباءطوال هل المده طيب زمايلك المقتدرين وانت نقيب الصحفيين مشبيعزموك بالمطعم 5نجوم عموماالله يعينكم السكان110مليون
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  17. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    صفخــه

    وصفه قديده خد الروشته وعلى الاكزخانه وقل عندك قالون ميه ... دنا بقالي كم يوم مادقتش طعم الميه
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  18. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    يانقيب الصحفيين فارغه طيب ومصروف الكهرباءطوال هل المده طيب زمايلك المقتدرين وانت نقيب الصحفيين مشبيعزموك بالمطعم 5نجوم عموماالله يعينكم السكان110مليون
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    احذروياناس دخول بالنيات ان كان صادق ثلاجة فارغه الخ للصحفي احسنو النيه حسابه على الله موعلى البشرواللي يبغاء يمزح مع الصحفي يقول ماكلتش شيش طاووق كباب
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  20. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    زمن الذكريات

    طيب شغاله وهيا فارغه ليه حرام اسراف في الكهربه بصراحه شهر اكتوبر شهر الثلاجات الفارغه تدوينه 1ثلاجه السيسي فيها قارورة وحده ميه 2-نقيب الصحفيين تلاجته فارغه بس شغاله 3-يتبع بكره يجي واحد غيرهم
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  21. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    زمن الذكريات

    طيب شغاله وهيا فارغه ليه حرام اسراف في الكهربه بصراحه شهر اكتوبر شهر الثلاجات الفارغه تدوينه 1ثلاجه السيسي فيها قارورة وحده ميه 2-نقيب الصحفيين تلاجته فارغه بس شغاله 3-يتبع بكره يجي واحد غيرهم
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  22. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 14:29 م

    عمر

    ترى انا في مقتبل العمر ماكان عندي ثلاجه اصلا مع العلم اني ولد ناس
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  23. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 14:28 م

    عادتهم

    الثلاجة عندهم للماء فقط اما الاكل فيشوف اقرب عربة فول و طعمية و كشري يمسك معاهم لليوم الثاني.
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  24. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 14:27 م

    النايف

    اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الشعب الرجاء بدون الحلف بالله
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  25. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    لاشك أن الفقرعقولة المصاريه وحش الله يررقناويرزق جميع أمة محمد ممن قالوأشهدوأن لااله إلاالله وأشهدأن محمدرسول الله (فيه فجوه بالتخطيط السليم عامه بس)
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  26. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    لاشك أن الفقرعقولة المصاريه وحش الله يررقناويرزق جميع أمة محمد ممن قالوأشهدوأن لااله إلاالله وأشهدأن محمدرسول الله (فيه فجوه بالتخطيط السليم عامه بس)
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  27. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    النايف

    كل المؤيدين للرئيس السيسي ثلاجاتهم لها عشر سنوات مافيها غير الماء
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  28. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 14:23 م

    لاشك أن الفقرعقولة المصاريه وحش الله يررقناويرزق جميع أمة محمد ممن قالوأشهدوأن لااله إلاالله وأشهدأن محمدرسول الله (فيه فجوه بالتخطيط السليم عامه بس)
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    ابو رنيم

    كلكم ثلاجاتكم فاضيه مدري وين عايشين قدرت تشتري ثلاجه ولا قدرت تحط فيها مويه زي السيسي هههههههههههههههههههههه طيب حط فيها حتة جبنه
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  30. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    حمد

    لايتكلم ولايعرف الفقر إلا من جربه!لقد تعوذالرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر!الكل هنا شعر بالغلاء في السلع في السنوات العشر الماضيه! تعوذوا من الفقر !
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  31. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    سعد زرعه

    قوية والله ما تنبلع مهما كان لا تنبلع
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  32. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    ساكن البجري

    من شاهد لك ياابوحصين قال ذنبي
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  33. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    مشعل العتيبي

    موسيقى حزيييييينه لو سمحتوو
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  34. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    حساوي

    ودي اصدق بس قويه قويه ههههههههههههه
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