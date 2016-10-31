على غرار السيسي..نقيب الصحفيين الأسبق:ثلاجتي ظلت 10 سنوات فارغة !

صحيفة المرصد:قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يكذب حينما قال إن ثلاجته ظلت فارغة طوال 10 سنوات في مقتبل عمره، وليس بها سوى المياه.

وأضاف مكرم، خلال لقائه ببرنامج “على هوى مصر”، المذاع على قناة “النهار 1″، “أنا عشت في هذه الفترة التي يتحدث عنها الرئيس، وكنت أتقاضى 16 جنيهًا في الشهر، وكانت غير كافية ولم أكن أدخر شيئًا”.

وتابع “السيسى لم يكن كاذبًا، ده رجل مؤمن ويعرف ربنا كويس، لا يمكن لمن قدم روحه على يده أمام الإخوان أن يكذب على الشعب المصري”.