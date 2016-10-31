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مصرفي مصري: الدولار في السوق السوداء وصل سعره إلى أكثر من 17 جنيه

31 أكتوبر, 2016 , 14:08 م
مصرفي مصري: الدولار في السوق السوداء وصل سعره إلى أكثر من 17 جنيه
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صحيفة المرصد: قال عضو غرفة شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد نيازي إن السبب الرئيسي للارتفاع الجنوني في سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء يرجع إلى الحديث الدائم للمسؤولين في الحكومة عن “تعويم الجنيه” بوسائل الإعلام.

وأضاف أحمد نيازي وفقا لموقع المصراوي أن الحديث الدائم عن تعويم الجنيه أدى إلى تكالب العديد من الأفراد على تخزين الدولار، “بعد أن ساءت الحالة النفسية لمعظم المصريين بسبب تآكل مدخراتهم بالجنيه إلى النصف تقريبًا”.

وأكد أن سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء إلى ما بين 17.20 و17.30 جنيهًا.

وأشار إلى أن الاستمرار في استيراد السلع الاستفزازية مثل “الشامبوهات والمكياچ والكبريت وآلاف أنواع الجبن وأكل الكلاب وإبر الخياطة” يعمل على تآكل موارد الدولار في مصر وارتفاع سعره، مؤكدًا أنه تم استيراد نحو 6 سلع استفزازية بما يعادل 75 مليون دولار خلال 3 أشهر فقط.

وطالب عضو شعبة الصرافة، محافظ البنك المركزي باتخاذ قرارات سريعة لمعالجة الوضع الحالي قبل “انفجار الدولار ووصوله إلى 20 جنيهًا” بالسوق السوداء.



تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    حبيبتي يا مصر

    ان بعد العسر يسر الله معك يا مصر الحبيبة ياللي خيرك على الكل
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  2. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    ازمه وتعدي

    ان شاء الله ازمه وتعدي
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  3. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر ثورة أمل لمصر في 11*11

    الحمد لله الدولار كسر حاجز 20 جنية والسد الواطي خارج الخدمة وسد النهضة العظيم سيبدء التشغيل 2017 وثلاجتكم لن تجدوا فيها حتى الماء الموعد 11*11/ 11*11
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