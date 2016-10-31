بنوك مصرية للبيع

صحيفة المرصد:كشف مسؤول حكومى مصري رفيع المستوى، أن هناك جدلا داخل الحكومة والبنك المركزى، حول توقيت طرح البنوك سواء بالبورصة في إطار زيادة رأس المال”لبنكى القاهرة، العربى الإفريقى الدولى”، أوالبيع لمستثمر إستراتيجى”المصرف المتحد”.
ووفقاً لموقع”المصري اليوم”أضاف المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن عدم وضوح واستقرار السوق سواء المحلى أو العالمى، هو سبب الجدل، لكنه تابع أن ما يجرى حاليا مجرد دراسة فقط، لكن ليس هناك تفاصيل بشأن الطروحات والآجال الزمنية.
وكشف أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والتطوير المؤسسى، عن اختيار المجموعة المالية “هيرميس”، وبنك اتش.اس.بي.سي كمستشارطرح حصة من بنك القاهرة “ثالث أكبربنك حكومي بالسوق المحلى”.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن في مارس، أن المركزي سيطرح في بورصة مصرأواخرهذا العام حصة من أسهم البنك العربي الأفريقي كما سيطرح 20 % من أسهم بنك القاهرة من خلال زيادة رأس المال في البورصة.
تعليقات ( 11 )
نسريلو باعو س ي سي بيه بنفسه منعصا حكامنا يصبر علي مايجيه وتئكدو القادم اعظم بإذن الله تعالي اما ايران والروس فهم علي نار هاديه يطبخون
مواطنالناس الي كانو مؤيدي السيسي والي عاملين نفسهم ميتون ! الان يقولو مصر ام الدنيا ونسو السيسي بتعهم !؟!
دحوم1الريس بيول والله لو انفع اتباع لبيع نفسي ربنا يحرسك يريس البنوك عيازه تتباع والدولار وصل 17 جنيه
حنفيئال باعوها ئال
تحيا مصر بشعبها وجيشها وشرطتها وكل مؤسستهامصر تمرض ولا تموت فهي ام الدنيا المحروسة ارض الكنانة ارض الحضارات غصبا عن الكارهين والحاسدين والحاقدين والصغار
ريس للبيعريسكم عرض نفسه للبيع .. وماحد شراه ههههههههههه
جنوبية..🌻🌻لاحول ولا قوة الا بالله وصلو لخط الفقر كان الله بعونهم أتمنى لهم كل خير ولا يجعلنا مثلهم اللهم صب علينا خيرك وبارك لنا في رزقنا
ع الغامديمن أراد شراء البنوك المصرية يتواصل معي لاني شريتها
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر ثورة أمل لمصر في 11*11عصابة العسكر تطبق نظرية فيلم عايز حقي فيلم مصري كوميدي من إنتاج عام 2003 كل شي للبيع من اجل العصابة تعيش
متأملوقال السيسي لو أنا أتباع بعت نفسي .. بيعوووووووه
حساويقالها السيسي كل واحد يكون عنده عزة نفس ههههههه