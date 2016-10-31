بنوك مصرية للبيع

صحيفة المرصد:كشف مسؤول حكومى مصري رفيع المستوى، أن هناك جدلا داخل الحكومة والبنك المركزى، حول توقيت طرح البنوك سواء بالبورصة في إطار زيادة رأس المال”لبنكى القاهرة، العربى الإفريقى الدولى”، أوالبيع لمستثمر إستراتيجى”المصرف المتحد”.

ووفقاً لموقع”المصري اليوم”أضاف المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن عدم وضوح واستقرار السوق سواء المحلى أو العالمى، هو سبب الجدل، لكنه تابع أن ما يجرى حاليا مجرد دراسة فقط، لكن ليس هناك تفاصيل بشأن الطروحات والآجال الزمنية.

وكشف أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والتطوير المؤسسى، عن اختيار المجموعة المالية “هيرميس”، وبنك اتش.اس.بي.سي كمستشارطرح حصة من بنك القاهرة “ثالث أكبربنك حكومي بالسوق المحلى”.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن في مارس، أن المركزي سيطرح في بورصة مصرأواخرهذا العام حصة من أسهم البنك العربي الأفريقي كما سيطرح 20 % من أسهم بنك القاهرة من خلال زيادة رأس المال في البورصة.