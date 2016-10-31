انتخاب (ميشال عون) حليف حزب الله رئيسا للبنان

صحيفة المرصد: اختار مجلس النواب اللبناني، الاثنين، زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون، رئيسا للجمهورية، خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في مايو 2014.
وكان عون قائدا للجيش اللبناني من 1984 إلى 1989، قبل أن يشغل منصب رئيس وزراء لبنان ما بين 1988 و1990، حيث كلفه الرئيس أمين الجميل بتشكيل حكومة عسكرية بعد تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد يخلفه.
وقام الرئيس الجميل بتسليمه السلطة بعد أن شكل الحكومة العسكرية التي أصبحت في مواجهة الحكومة المدنية التي يرأسها بالنيابة الرئيس سليم الحص.
وبالإضافة إلى كونه رئيسا للحكومة، عين نفسه وزيرا للدفاع الوطني والإعلام، كما كلف بمهام وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزارة الداخلية بالوكالة.
وبعد تدهور الوضع الداخلي وانهيار السلطات، غادر عون من القصر في 13 أكتوبر 1990 إلى السفارة الفرنسية ولم يعد إلى البلاد منذ ذلك الحين، قبل أن تتفق لبنان وفرنسا على نفيه.
وعاد ميشال عون، 83 عاما، في 7 مايو 2005 من منفاه في فرنسا التي قضى فيها 15 عاما، وخاض بعدها الانتخابات النيابية التي أجريت في شهري مايو ويونيو 2005، مما جعله يدخل البرلمان اللبناني.
يشار إلى أن البرلمان فشل منذ عام 2014 في تأمين تصويت ثلثي الأعضاء، أي 86 عضوا من أصل 128 نائبا، وهو النصاب القانوني لانتخاب الرئيس.
تعليقات ( 45 )
لبنانيهمخالف للنشر
📒📙 ريما...Rima📙📒زهايمر ههههههه الله يسعدك يا أرزة 🌲 □خروج
📒📙 ريما...Rima📙📒يالرخال وقلم ليه ماتكلمتوا عن الصاروخ اللي أطلقه الحوثي على مكة رد⁉
📒📙 ريما...Rima📙📒الغرب لو يبون يقبضون على نصر الآت كان قبضوا عليه بجحره اليوم قبل بكرى لكن تاركينه لأنه يقتل الأطفال بسوريا وحارس إسرائيل
📒📙 ريما...Rima📙📒حياك الله يا أرزة 🌲 لبنان كم مرة اقسمت بأنها لبنانية ماتبون تصدقون❗
📒📙 ريما...Rima📙📒يعني الكافر مايظلم 😂
📒📙 ريما...Rima📙📒اصلا برئيس وبدونه النتيجة وحده اللي يحكم لبنان نصر الآت مايصلح نجاملكم ونمدح عون
أرزة 🌲 لبناننصيحتي إلك 36 إنت ماتتعب نفسك بالتفكير ﻷنو أنا عارفي حالي شو أنا
📒📙 ريما...Rima📙📒يعني ميشال عون اللي مع نصر الآت مو ظالم 😂 جالس يقتل اطفال سوريا
المصلح اللهلا تتعبين نفسك ياأرزة لبنان ترى عارفين انك مو لبنانية والله العالم إنتي رجال ولى إمرأة
أرزة 🌲 لبنانعمرو 83 سنة إن شاءالله بيصير عندك زهايمر وتنسى إنك رئيس
عدد التعليقات:5750
الرحااالان يكون كافر رئيسا لدوله ما..اخير و ابرك من ان يكون رئيسا مسلما ظالم..*******
أرزة 🌲 لبنانسعد الحريري انجبر ينتخبو كرئيس ﻷنو شاف لبنان سنتين صراعات بلا رئيس فتنازل ﻷجل لبنان وعيب ينئال عنو خاين وباع لبنان ومن هالكلام
عمر عبداللهأتوقع ان ضعف الوازع الديني عند سعد الحريري هو اللي خلاه ماتفرق معاه من يكون رئيسا للجمهورية
📒📙 ريما...Rima📙📒قتلوا أبوه للأسف ويؤيد ميشال اللي مع نصرالات ايران بشار وإلا الرز على قولتك اصلا اهون
📒📙 ريما...Rima📙📒أعوذ بالله الغيرة لأن أرضنا أرض خير ازعجونا بكلمة السبب تقولون طالع ب رز □
📒📙 ريما...Rima📙📒لاحول ولاقوة إلا بالله من اللي اسمها توووووووووووونسية 😡
سبحان اللهقبل امس السبهان يقول نحن مع من يختاره اللبنانيين سوا عون او غيره . والحين تقولون انتخاب حليف حزب الله . سبحان الله حنا حتى الان نتناقض حتى مع انفسنا
الطرشينتمى للبنان الامن والامان وترجع لبنان افضل مما مضى ...ايا كان توجهه في النهاية من يخدم لبنان بعيد عن الصراعات الاقليميه والطائفيه
معلمإن شاء الله يكون فيها خيرة والصلح خير
ملحق الصحافهرجعوا فلوسنا ههههههههه وش بلاهم كلهم قلبوا علينا
فتى الجبل 1ايه المره هذي جميع دول الخليج مااعطوهم وجه ههه كانوا يصطنعون ازمة الرئيس لمئاربهم الخاصه مع شوية تسول وتوسل منا لسد افواههم الجائعه خلقا واقثصادا !!
عدد التعليقات:2351
توووووونسيةعلى العقلاء أن يمدو أياديهم مرة أخرى لسعد الحريري حاول سعد يصلح ما أفسده الزميرة لكن لقى بالمقابل من يتهمه بأنه طامع في الرز وللأسف اتجه سعد لغيركم
فايزلا علاقة لنا بهم ملنا و مالهم
عدد التعليقات:2351
توووووونسيةمش هذا الي علاقته قوية مع نصر آلات ؟ يعني لبنان سيبقى عليه الف علامة استفهام ياريت يصفي النية ويبجل مصلحة لبنان العربي على مطامع إيران وحزب الشيطان
.لن .بس صراحة تعبروني عم توظبوا ارقيلة تهوس العقل مفش منا .. كيف ما نتقارب لك لو الهوز قصير نطوله .....!
قرميشنتمنى ياريس ان تقبض على حسن نصرالله وسعد الحريري وتودعهم بالسجن مشان تقضي على الفتنة
أبجد هوزوما الجديد؟لبنان يدور في حلقة مفرغة ويرزح تحت تجار الحروب منذ 1975 ومن المؤسف أن يكافأ هؤلاء "الزعماء" الفاسدين بالسيطرة على لبنان وشئونه رغم عمالتهم!
.لن .ي.يبغون تقارب معهم ومصرين رغم اما ما عمرنا حصلنا على اي فايدة من لبنان بس البلا من محبين لبنان يطلع لنا مسؤل اول ما تعين قال نبغى تقارب لا ومسؤل شي ثا
.لن .سنتين ونص وبدون ريس ماشي البلد مافرق مين يكون الريئس هذا كله منصب شكلي لا يحل ولا يربط يعني بس يختم الحاكم معروف بس اللي يبط الكبد ربعنا اللي لسا يبغون
احمد ال محيانتمنى له التوفيق والسداد وان يكون شخص قادر على مواجهة التحديات والا يقبل ان يكون تحت امرة احد ايا كان والا ستكون لبنان مثل العراق وسوريا
فلفل حاراقول عبي البانيوم باللبن وتروش
نسريسريع ياريس عون نبغا سعدالحريري بترئس حتا يبدء مشروع تطهير الاراضي الأسلاميه من الوسخ
📒📙 ريما...Rima📙📒احسن شيء نتركهم وخلوا إيران تنفعكم نحاول نبعدكم عن إيران ومافيه فائدة لحد ما يصيرون مثل سوريا والعراق واليمن وبعدين يحسون ويقولون وينكم انقذونا ياعرب
📒📙 ريما...Rima📙📒اللي مع اعداءنا هذا خائن
راي عامرئيس قوي وسينهض في لبنان
فيصلضاعت لبنان
عدد التعليقات:4265
العنيدراح يكن رئيس صوري تديره ايران دميه لا اكثر صليبي مسيحي لا راح ولا وجاء عدو للأسلام وللمسلمين ,,,,,
بعبدامبروك للمشيل عون ونتمنى ان يعلن حظر التجول واعلان حالة الطواري حتى يقضي على الارهابيين المجودين بلبنان
سعد بن فهد بن قعدقلب علينا الحريري
📒📙 ريما...Rima📙📒نصر الآت هو اللي يأمر وينهي ولأن ميشال مثل نصر الآت يحبون بعضهم وفكرهم واحد مع إيران المجوسية والغرب
وحنا مالنا ؟وإحنا مالنا ؟؟؟؟؟؟ بلدهم وهم حرين فيه ... إن شاء الله يختارون شمبانزي يحكمهم
📒📙 ريما...Rima📙📒اي رئيس شكليا رئيس 😂الرئيس نصر الآت هذا الصدق