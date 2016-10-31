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انتخاب (ميشال عون) حليف حزب الله رئيسا للبنان

31 أكتوبر, 2016 , 15:25 م
انتخاب (ميشال عون) حليف حزب الله رئيسا للبنان
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صحيفة المرصد: اختار مجلس النواب اللبناني، الاثنين، زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون، رئيسا للجمهورية، خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في مايو 2014.

وكان عون قائدا للجيش اللبناني من 1984 إلى 1989، قبل أن يشغل منصب رئيس وزراء لبنان ما بين 1988 و1990، حيث كلفه الرئيس أمين الجميل بتشكيل حكومة عسكرية بعد تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد يخلفه.

وقام الرئيس الجميل بتسليمه السلطة بعد أن شكل الحكومة العسكرية التي أصبحت في مواجهة الحكومة المدنية التي يرأسها بالنيابة الرئيس سليم الحص.

وبالإضافة إلى كونه رئيسا للحكومة، عين نفسه وزيرا للدفاع الوطني والإعلام، كما كلف بمهام وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزارة الداخلية بالوكالة.

وبعد تدهور الوضع الداخلي وانهيار السلطات، غادر عون من القصر في 13 أكتوبر 1990 إلى السفارة الفرنسية ولم يعد إلى البلاد منذ ذلك الحين، قبل أن تتفق لبنان وفرنسا على نفيه.

وعاد ميشال عون، 83 عاما، في 7 مايو 2005 من منفاه في فرنسا التي قضى فيها 15 عاما، وخاض بعدها الانتخابات النيابية التي أجريت في شهري مايو ويونيو 2005، مما جعله يدخل البرلمان اللبناني.

يشار إلى أن البرلمان فشل منذ عام 2014 في تأمين تصويت ثلثي الأعضاء، أي 86 عضوا من أصل 128 نائبا، وهو النصاب القانوني لانتخاب الرئيس.



تعليقات ( 45 )

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  1. 45
    31 أكتوبر, 2016 , 17:25 م

    لبنانيه

    مخالف للنشر
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  2. 44
    31 أكتوبر, 2016 , 17:22 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    زهايمر ههههههه الله يسعدك يا أرزة 🌲 □خروج
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  3. 43
    31 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    يالرخال وقلم ليه ماتكلمتوا عن الصاروخ اللي أطلقه الحوثي على مكة رد⁉
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  4. 42
    31 أكتوبر, 2016 , 17:17 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الغرب لو يبون يقبضون على نصر الآت كان قبضوا عليه بجحره اليوم قبل بكرى لكن تاركينه لأنه يقتل الأطفال بسوريا وحارس إسرائيل
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  5. 41
    31 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    حياك الله يا أرزة 🌲 لبنان كم مرة اقسمت بأنها لبنانية ماتبون تصدقون❗
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  6. 40
    31 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    يعني الكافر مايظلم 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 39
    31 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    اصلا برئيس وبدونه النتيجة وحده اللي يحكم لبنان نصر الآت مايصلح نجاملكم ونمدح عون
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  8. 38
    31 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    أرزة 🌲 لبنان

    نصيحتي إلك 36 إنت ماتتعب نفسك بالتفكير ﻷنو أنا عارفي حالي شو أنا
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  9. 37
    31 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    يعني ميشال عون اللي مع نصر الآت مو ظالم 😂 جالس يقتل اطفال سوريا
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  10. 36
    31 أكتوبر, 2016 , 17:06 م

    المصلح الله

    لا تتعبين نفسك ياأرزة لبنان ترى عارفين انك مو لبنانية والله العالم إنتي رجال ولى إمرأة
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  11. 35
    31 أكتوبر, 2016 , 17:05 م

    أرزة 🌲 لبنان

    عمرو 83 سنة إن شاءالله بيصير عندك زهايمر وتنسى إنك رئيس
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  12. 34
    31 أكتوبر, 2016 , 17:04 م
    عدد التعليقات:5750

    الرحااال

    ان يكون كافر رئيسا لدوله ما..اخير و ابرك من ان يكون رئيسا مسلما ظالم..*******
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  13. 33
    31 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    أرزة 🌲 لبنان

    سعد الحريري انجبر ينتخبو كرئيس ﻷنو شاف لبنان سنتين صراعات بلا رئيس فتنازل ﻷجل لبنان وعيب ينئال عنو خاين وباع لبنان ومن هالكلام
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  14. 32
    31 أكتوبر, 2016 , 16:57 م

    عمر عبدالله

    أتوقع ان ضعف الوازع الديني عند سعد الحريري هو اللي خلاه ماتفرق معاه من يكون رئيسا للجمهورية
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  15. 31
    31 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    قتلوا أبوه للأسف ويؤيد ميشال اللي مع نصرالات ايران بشار وإلا الرز على قولتك اصلا اهون
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  16. 30
    31 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    أعوذ بالله الغيرة لأن أرضنا أرض خير ازعجونا بكلمة السبب تقولون طالع ب رز □
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  17. 29
    31 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    لاحول ولاقوة إلا بالله من اللي اسمها توووووووووووونسية 😡
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  18. 28
    31 أكتوبر, 2016 , 16:31 م

    هل سبق ان حكم عليه وماهي قضيته
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  19. 27
    31 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    سبحان الله

    قبل امس السبهان يقول نحن مع من يختاره اللبنانيين سوا عون او غيره . والحين تقولون انتخاب حليف حزب الله . سبحان الله حنا حتى الان نتناقض حتى مع انفسنا
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  20. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 16:22 م

    الطرشي

    نتمى للبنان الامن والامان وترجع لبنان افضل مما مضى ...ايا كان توجهه في النهاية من يخدم لبنان بعيد عن الصراعات الاقليميه والطائفيه
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  21. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 16:07 م

    معلم

    إن شاء الله يكون فيها خيرة والصلح خير
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  22. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 16:05 م

    ملحق الصحافه

    رجعوا فلوسنا ههههههههه وش بلاهم كلهم قلبوا علينا
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  23. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 16:05 م

    فتى الجبل 1

    ايه المره هذي جميع دول الخليج مااعطوهم وجه ههه كانوا يصطنعون ازمة الرئيس لمئاربهم الخاصه مع شوية تسول وتوسل منا لسد افواههم الجائعه خلقا واقثصادا !!
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  24. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 16:03 م
    عدد التعليقات:2351

    توووووونسية

    على العقلاء أن يمدو أياديهم مرة أخرى لسعد الحريري حاول سعد يصلح ما أفسده الزميرة لكن لقى بالمقابل من يتهمه بأنه طامع في الرز وللأسف اتجه سعد لغيركم
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  25. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    فايز

    لا علاقة لنا بهم ملنا و مالهم
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  26. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 16:01 م
    عدد التعليقات:2351

    توووووونسية

    مش هذا الي علاقته قوية مع نصر آلات ؟ يعني لبنان سيبقى عليه الف علامة استفهام ياريت يصفي النية ويبجل مصلحة لبنان العربي على مطامع إيران وحزب الشيطان
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  27. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 15:59 م

    .لن .

    بس صراحة تعبروني عم توظبوا ارقيلة تهوس العقل مفش منا .. كيف ما نتقارب لك لو الهوز قصير نطوله .....!
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  28. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    قرميش

    نتمنى ياريس ان تقبض على حسن نصرالله وسعد الحريري وتودعهم بالسجن مشان تقضي على الفتنة
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  29. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    أبجد هوز

    وما الجديد؟لبنان يدور في حلقة مفرغة ويرزح تحت تجار الحروب منذ 1975 ومن المؤسف أن يكافأ هؤلاء "الزعماء" الفاسدين بالسيطرة على لبنان وشئونه رغم عمالتهم!
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  30. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    .لن .

    ي.يبغون تقارب معهم ومصرين رغم اما ما عمرنا حصلنا على اي فايدة من لبنان بس البلا من محبين لبنان يطلع لنا مسؤل اول ما تعين قال نبغى تقارب لا ومسؤل شي ثا
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  31. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 15:50 م

    .لن .

    سنتين ونص وبدون ريس ماشي البلد مافرق مين يكون الريئس هذا كله منصب شكلي لا يحل ولا يربط يعني بس يختم الحاكم معروف بس اللي يبط الكبد ربعنا اللي لسا يبغون
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  32. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    احمد ال محيا

    نتمنى له التوفيق والسداد وان يكون شخص قادر على مواجهة التحديات والا يقبل ان يكون تحت امرة احد ايا كان والا ستكون لبنان مثل العراق وسوريا
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  33. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    فلفل حار

    اقول عبي البانيوم باللبن وتروش
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  34. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    نسري

    سريع ياريس عون نبغا سعدالحريري بترئس حتا يبدء مشروع تطهير الاراضي الأسلاميه من الوسخ
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  35. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    احسن شيء نتركهم وخلوا إيران تنفعكم نحاول نبعدكم عن إيران ومافيه فائدة لحد ما يصيرون مثل سوريا والعراق واليمن وبعدين يحسون ويقولون وينكم انقذونا ياعرب
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  36. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 15:43 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    اللي مع اعداءنا هذا خائن
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  37. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    راي عام

    رئيس قوي وسينهض في لبنان
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  38. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    فيصل

    ضاعت لبنان
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  39. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 15:40 م
    عدد التعليقات:4265

    العنيد

    راح يكن رئيس صوري تديره ايران دميه لا اكثر صليبي مسيحي لا راح ولا وجاء عدو للأسلام وللمسلمين ,,,,,
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  40. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    بعبدا

    مبروك للمشيل عون ونتمنى ان يعلن حظر التجول واعلان حالة الطواري حتى يقضي على الارهابيين المجودين بلبنان
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  41. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    سعد بن فهد بن قعد

    قلب علينا الحريري
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  42. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    نصر الآت هو اللي يأمر وينهي ولأن ميشال مثل نصر الآت يحبون بعضهم وفكرهم واحد مع إيران المجوسية والغرب
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  43. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    وحنا مالنا ؟

    وإحنا مالنا ؟؟؟؟؟؟ بلدهم وهم حرين فيه ... إن شاء الله يختارون شمبانزي يحكمهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  44. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    بعد رفيق الحريري لبنان انتهى وسعد الحريري لغى في صحن المعتوه حسن زميره وللأسف الان هو مع قتلة ابوه .الله يرحمك يا رفيق الحريري النار ما تخلف الا رماد.
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  45. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 15:30 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    اي رئيس شكليا رئيس 😂الرئيس نصر الآت هذا الصدق
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