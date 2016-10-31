انتخاب (ميشال عون) حليف حزب الله رئيسا للبنان

صحيفة المرصد: اختار مجلس النواب اللبناني، الاثنين، زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون، رئيسا للجمهورية، خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في مايو 2014.

وكان عون قائدا للجيش اللبناني من 1984 إلى 1989، قبل أن يشغل منصب رئيس وزراء لبنان ما بين 1988 و1990، حيث كلفه الرئيس أمين الجميل بتشكيل حكومة عسكرية بعد تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد يخلفه.

وقام الرئيس الجميل بتسليمه السلطة بعد أن شكل الحكومة العسكرية التي أصبحت في مواجهة الحكومة المدنية التي يرأسها بالنيابة الرئيس سليم الحص.

وبالإضافة إلى كونه رئيسا للحكومة، عين نفسه وزيرا للدفاع الوطني والإعلام، كما كلف بمهام وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزارة الداخلية بالوكالة.

وبعد تدهور الوضع الداخلي وانهيار السلطات، غادر عون من القصر في 13 أكتوبر 1990 إلى السفارة الفرنسية ولم يعد إلى البلاد منذ ذلك الحين، قبل أن تتفق لبنان وفرنسا على نفيه.

وعاد ميشال عون، 83 عاما، في 7 مايو 2005 من منفاه في فرنسا التي قضى فيها 15 عاما، وخاض بعدها الانتخابات النيابية التي أجريت في شهري مايو ويونيو 2005، مما جعله يدخل البرلمان اللبناني.

يشار إلى أن البرلمان فشل منذ عام 2014 في تأمين تصويت ثلثي الأعضاء، أي 86 عضوا من أصل 128 نائبا، وهو النصاب القانوني لانتخاب الرئيس.