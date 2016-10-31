الحرس الثوري الإيراني: سنصدر الثورة عسكريا

صحيفة المرصد:عادت إيران إلى خطاب التهديد والوعيد، والأحاديث عن تصدير ما يسمى “ثورتها الإسلامية”، الموضوع الذي بات علنياً يتبجح به قادتها.ففي العراق ميليشيات حشد شعبي ترتكب انتهاكات طائفية بالجملة، وفي اليمن ميليشيات الحوثي التي نقلبت على السلطة الشرعية، وفي لبنان ميليشيات حزب الله وفي سوريا ميليشيات لا تعد ولاتحصى. أذرع تعيث فساداً وظلماً بدعم من إيران.
ووفقاً لموقع”سكاي نيوز” نقلاً عن وكالة” مهر للأنباء”أكد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي أن بلاده تقوم في الوقت الراهن بنقل رسالة “الثورة” في مجالها العسكري إلى خارج البلاد. وأن إيران ستواصل “حركتها الثورية على المستوى الإقليمي”.
وقال العميد سلامي “إن المستشارين العسكريين الإيرانيين يقومون في الوقت الراهن بنقل رسالة الثورة في مجالها الدفاعي والعسكري إلى خارج البلاد”.
وأضاف، أن هناك حربا قادمة سيتقرر فيها مصير من يشاركون فيها، وأن بلاده تمتلك “قدرات يعتد بها”. كما وصفها بأنها “ذات تأثير تجاوز الحدود الجغرافية”.
ورغم مساعي طهران في الفترة الماضية، نفي تصدير الثورة، خاصة أثناء المفاوضات النووية، إلا أن تدخلها السافر في سوريا، ودعمها لبشار الأسد بالمال والعتاد، هو أمر لا يخفى على أحد.
كما مدت إيران الأسد بمستشارين عسكريين، ومقاتلين من الحرس الثوري الإيراني، من أجل إجهاض الثورة، وبحجة حماية المراقد الدينية.
وفي اليمن، سعت طهران بشكل حثيث على إيجاد موطئ قدم لها هناك، فدعمت علنيا ميليشيات الحوثي، الأمر الذي أدى إلى إطلاق السعودية عاصفة الحزم. وفي البحرين، العضو في مجلس التعاون الخليجي، تتهم الحكومة إيران بإثارة الشغب، وتشجيع المعارضة على التمرد.
أما في لبنان فلم تخف إيران دعمها وتمويلها لحزب الله، الذي أعلن أمينه العام حسن نصرالله ولاءه لإيران وليس لبلده لبنان. وتدخل إيران، في الآونة الأخيرة، بشكل فاعل وأكثر مباشرة في العملية السياسية العراقية.
إضافة إلى مساعيها في إفريقيا، وبين الجاليات المسلمة في أوروبا بنشر عقيدة الثورة عبر التستر بنشر الإسلام، عبر مذهبها الإقصائي المتشدد.
تعليقات ( 22 )
ثلاجه اردوغانمخالف للنشر
يالطيفلحظه كم عدد حزب نصر وكم عدد الحوثيين كم الحشد الشعبي وكم عدد السنه في تلك البلادالتي ذكرت بالعقل من قوى ايران هي من قزمت السنه عندها وانتم سلمتهم لهم الخيط والمخيط بحجه لانعملهم بالمثل الان تورطتم
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةوأخيراَ انتهى زمن الخميني بلا رجعة ايران تدعي انها دولة مسلمة وللأسف ولا طلقة تجاه إسرائيل ؟ كل مخططاتها القذرة ضد الدول الاسلامية وبذات السعودية ؟
أبو فيصل - الرياضوبعدين ؟
قيادهاهل الضلال يستطيع اي عاقل يقودهم وان كانوا ديناصورات الم ترى الهنود كيف يروضون الحيه ومربى الاسود كيف يعجنها ويجعلها كانها داجنه هي كذلك
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةايران اصبحت تلوح وتهدد بالورقة الاخيرة بزج الحرس الثوري في الثورات - كلها ايام معدوده وسترى الايرانيون من الداخل ينفجرون بسبب الفقر والوعود الكاذبه
محقلأنه خلا الجو لها وخلي من الإسلام الحقيقي
وراء كل رئيس عظيم ثلاجةهذا يدل على أن ايران منهاره وهناك خسائر في صفوفها لو حقا ايران في طريقها الصحيح لن تجد هذا الصراخ وتهديد في قنواتهم ومنابرهم بأن هناك ثورة عسكرية ؟
الراصدالرافضة واليهود يجهزون لخروج دجالهم ، اقترب الوعد يأهل الحق اعدوا العدة. سوف تكون لهم الاولى وتكون لنا الثانية.
ابو عبدالعزيزغير كذا اقلبو الطاوله في التحالفات اكسبو الصين وروسيا وامريكا والاتحاد الاوربي واقلبوهم على ايران بذكاء ودهاء السياسه السعوديه
ابو عبدالعزيزنسوي زيهم ونرد بالمثل لا تنسون عندكم باكستان وافغاستان زعزو امنهم بهاذي الدولتين ازرعو مليشيات سنيه داخل ايران لانكون بموقع دفاع بل هجوم ضد المجوس
العمدهاقول الرفض المجوس ماعندهم الا التصاريح الناريه والاكاذيب المتتالية وأول المتضررين شعبهم المغلوب على أمره ...اهيب ...اهيب.يا كثر أكاذيبهم
ابوراشداللهم اهلك ايران وروسيا وامريكا
الجنوووووووووووووبيقلناها قبل افتحوووووووووو باب التطوع للمواطنين والله أكون واحد حتى لو عمري تعدى 30 سنة انا جاهز انا قناص وولدت معي معي رشاش جربونا يا اخي
اللهم احفظ جنودنا البواسلاللهم اجعل تدبير هم في تدميرهم اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم عجائب قدرتك كيوم عاد وفرعون اللهم آمين
ابوعزاملعنة الله عليكم يامنافقين
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلا تهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلا تهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
حساويليت قنبلة هيروشيما في طهران ذيك الساعه
عُـــــــمـــــــرهيا تعال يارافضي
إستشاري صحالله يجعله يثور في وجيهكم الشر يا أهل الشر ....وأنتم من 37ةسنة تصدرون هذا الفكر الضال .