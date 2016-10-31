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سجن وجلد مواطن أيد داعش وتعاطى الحشيش ووصف الجنود المرابطين بـ”المشركين”

31 أكتوبر, 2016 , 16:53 م
سجن وجلد مواطن أيد داعش وتعاطى الحشيش ووصف الجنود المرابطين بـ”المشركين”
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صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده لتنظيم “داعش” الإرهابي ووصفه للجنود المرابطين بالحد الجنوبي بالمشركين,وطعنه لشقيقه، مما يعد شروعاً في القتل، وتهديده لشقيقه الآخر، ودخوله لمواقع محظورة على اليوتيوب، لتنظيم داعش الإرهابي، وتعاطيه للحشيش المخدر والمسكر وحبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأمرت المحكمة، بإقامة حد المسكر عليه، بجلده 80 جلدة دفعة واحدة، لقاء تعاطيه المسكر والحشيش المخدر، كما قررت المحكمة تعزيره على بقية ما ثبت بحقه، بالسجن مدة 8 سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد انتهاء فترته.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    رمتني***

    مخالف للنشر
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  2. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    اذا الجنود في الحد الجنوبي والجنود الي في الداخل الي فكون من ارهاب من تايدهم هم المشركين فمن هم المجاهدين بعينك والمسلمين هل هم الحوثي وداعش وايران فانتم كلكم هدفكم واحد قتلنا وقتل رجال الامن
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  3. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    متابع

    العاقل من وعظ بغيره
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  4. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    حساوي

    الحشيش ومايسوي اعوذ بالله
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