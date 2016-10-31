  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

زميل الإرهابي “ عبد الله العصيمي” يكشف جوانب من حياته ويتعجب من تحوله لهذا الطريق

31 أكتوبر, 2016 , 17:21 م
زميل الإرهابي “ عبد الله العصيمي” يكشف جوانب من حياته ويتعجب من تحوله لهذا الطريق
  • 2٬178
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: قال أحد زملاء الإرهابي عبدالله بن محماس العصيمي، الذي أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطه أمس ضمن خلية إرهابية خططت لاستهداف رجال الأمن في شقراء، جوانب مهمة في حياته،.

وقال أن عبد الله كان يدرس في كلية الحاسب الآلي، وانقطع عن الدراسة منذ 10 أشهر؛ ليعمل حارساً لدى إحدى شركات الحراسات بإحدى الدوائر الحكومية بشقراء، كان هادئ الطبع سهل الانقياد، متعجبا من تحوله، إذ وصفه أحدهم بأنه كان هادئاً جداً ولا يتكلم إلا قليلاً ويتأثر بسرعة بكل ما يسمع، قليل المعارضة لزملائه فيما يطرحون.

وأضاف: باشر العمل في شهر فبراير الماضي حارساً لدى إحدى شركات الحراسات في إحدى الدوائر الحكومية في شقراء، وظل مواظباً على العمل حتى تاريخ القبض عليه، ولم نلحظ عليه أيّ تأثر بأفكارٍ ضالة أو متشدّدة



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    مختار

    شكله ايراني من الخمه اياها شوف****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    ماجد

    ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    الحال صعب

    الله لا يردهم وعساهم يقطعونه وصله وصله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    أ د صالح بن سبعان

    ترك الدراسة والعمل في الحراسة الامنية تضع علامة إستفهام كبيرة ...تعو للريبة والشك !!؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    جابر

    هذا جاهز للانقلاب والتفجير في المنشأه التي يحرسها حسب ساعه الصفر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    ماجد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    أوركيد🌺

    حسبي الله ع من ( غرر بهم ) شباب زي الورد وفكر وأغلبهم عيال قبائل واقلبي قلباه.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  8. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    مزارع من أرض الطيبين

    فكر نجس حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 17:50 م

    مشــعل

    لاتستغرب كل من خالط الاخونج الحاقدين على اوطانهم يفسدون افكاره ؟ هم شر الخلق على الارض لعنة الله عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الله يكفينا شركم □البعض ينصدم اذا صار فيه أحد من ابناءه ارهابي مايلاحظ ولايبين عليه □فكيف عاد تلاحظون انتم يازملاءه ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 17:32 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الكويت فتحوا اوبرا ❗❗❗كثرة المعازف والمسارح الظاهر قربت القيامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    عفاف اللحياني

    مسكين خان وطنه وأهله وحكومته وشعبه السعودي المسلم بسبب وسواس شياطين الإنس لعنة الله عليهم كلاب الشوارع الضاله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 17:28 م

    ثلاجه اردوغان

    ماذا يوجد بها اللي ميته امه من ١٠ سنوات وهو كل يوم يقبل رجلها!!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم