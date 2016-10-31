زميل الإرهابي “ عبد الله العصيمي” يكشف جوانب من حياته ويتعجب من تحوله لهذا الطريق

صحيفة المرصد: قال أحد زملاء الإرهابي عبدالله بن محماس العصيمي، الذي أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطه أمس ضمن خلية إرهابية خططت لاستهداف رجال الأمن في شقراء، جوانب مهمة في حياته،.
وقال أن عبد الله كان يدرس في كلية الحاسب الآلي، وانقطع عن الدراسة منذ 10 أشهر؛ ليعمل حارساً لدى إحدى شركات الحراسات بإحدى الدوائر الحكومية بشقراء، كان هادئ الطبع سهل الانقياد، متعجبا من تحوله، إذ وصفه أحدهم بأنه كان هادئاً جداً ولا يتكلم إلا قليلاً ويتأثر بسرعة بكل ما يسمع، قليل المعارضة لزملائه فيما يطرحون.
وأضاف: باشر العمل في شهر فبراير الماضي حارساً لدى إحدى شركات الحراسات في إحدى الدوائر الحكومية في شقراء، وظل مواظباً على العمل حتى تاريخ القبض عليه، ولم نلحظ عليه أيّ تأثر بأفكارٍ ضالة أو متشدّدة
تعليقات ( 13 )
مختارشكله ايراني من الخمه اياها شوف****
ماجدظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
الحال صعبالله لا يردهم وعساهم يقطعونه وصله وصله
أ د صالح بن سبعانترك الدراسة والعمل في الحراسة الامنية تضع علامة إستفهام كبيرة ...تعو للريبة والشك !!؟؟
جابرهذا جاهز للانقلاب والتفجير في المنشأه التي يحرسها حسب ساعه الصفر
ماجدمخالف للنشر
أوركيد🌺حسبي الله ع من ( غرر بهم ) شباب زي الورد وفكر وأغلبهم عيال قبائل واقلبي قلباه.
مزارع من أرض الطيبينفكر نجس حسبي الله ونعم الوكيل
مشــعللاتستغرب كل من خالط الاخونج الحاقدين على اوطانهم يفسدون افكاره ؟ هم شر الخلق على الارض لعنة الله عليهم
📒📙 ريما...Rima📙📒الله يكفينا شركم □البعض ينصدم اذا صار فيه أحد من ابناءه ارهابي مايلاحظ ولايبين عليه □فكيف عاد تلاحظون انتم يازملاءه ❗
📒📙 ريما...Rima📙📒الكويت فتحوا اوبرا ❗❗❗كثرة المعازف والمسارح الظاهر قربت القيامة
عفاف اللحيانيمسكين خان وطنه وأهله وحكومته وشعبه السعودي المسلم بسبب وسواس شياطين الإنس لعنة الله عليهم كلاب الشوارع الضاله
ثلاجه اردوغانماذا يوجد بها اللي ميته امه من ١٠ سنوات وهو كل يوم يقبل رجلها!!!!