شاهد.. السجن الفرنسي المحبوس فيه “لمجرد” بتهمة الاغتصاب

صحيفة المرصد: يُحتجز المطرب المغربي سعد لمجرد الآن في سجن “Fleury Mérogis “، لحن عرضه على القاضي غدا الثلاثاء لمتابعة سير التحقيقات.
نشر موقع “اليوم 24” المغربي صور السجن الفرنسي، وتم تداولها على نطاق واسع نظرًا لشعبية المطرب المذكور في الوطن العربي.
وبحسب المصادر فقد “تم إيداعه في سجن انفرادي حتى لا يتعرض لمضايقات، نظرا لأن من يتم اتهامهم في قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي يتعرضون لكثير من المضايقات”.
وتخوفت المحامية الفرنسية سامية مقطوف من إثبات واقعة التحرش بـ”لمجرد”، وقالت إنه لو وقع إثبات التهم الموجهة للفنان سعد لمجرد فإن الحكم قد يتراوح بين عشر سنوات إلى 30 سنة.
تعليقات ( 19 )
صريح جداانت معلم
جاسمعقبال ***يكون مكانه
أبو أسامةلماذا كل هذا الدفاع وهذا الإهتمام ولم نرى مثله حين محاولة كلاب النار إستهداف الحرم المكي ، من لم يرمز ولو بكلمة بالدفاع عن بلادي لا يستحق منى الشفقه
الهمدانيهل هو سجن 5 نجوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الـزعــيــممخالف للنشر
ليبرنجيوش ترجون من امثال هؤولاء غير الصياعة والعربدة .. الغرب تصل فيه نسب الاغتصاب مستويات فلكية وهم معلمين والمجرد منهم يتعلم
جداويالسجن من العذاب الأدنى في الدنيا سبحان الله القهار الواحد
عدد التعليقات:4268
العنيديعني هو بالنهاية مغني الاستغراب لو صدر هذا التصرف من عالم دين
عدد التعليقات:4268
العنيدالله اغننا بحلالك عن حرامك و بفضلك عن من سواك و لا تعلق قلوبنا بغيرك ،، وسط ***يتواجد كل شي **فيه !!
عدد التعليقات:4268
العنيدحساوي // فخر عرب عندك أنت ،،، من قالك انه فخر العرب ؟؟ تضحك ع نفسك انت !!
ضابط ايقاعكانه صدق مغتصب الفتاه يستاهل ماجاه ,, وربي منت محتاج هذا كله مطرب مشهور غني معجبات وسيم يتهافتون عليك البنات وبالاخير تغتصب؟ اللهم لاشماته
سعد1مهما كان فالسجن يبقى اسمه سجن حتى لو من ذهب! نعمة الحريه ﻻثمن لهاوﻻ يعرفها اﻻ من فقدها..نسال الله لنا ولكم السﻻمه
عدد التعليقات:15018
قلم الحقيقهالبعض لايحسن أن يعيش مع نفسه سلطان ذاته وزمانه في كل مايسعدها ويبهجهابعيدآ عن التقليل من قدرهاأو اغتيال كرامتها وانحطاط أخلاقه وبيعها على رصيف عابرة مشردة لايعرف منها شيء سوى أنه يريدها لحظة أنس له.
اخو صيتهراح فيها المعلم... الله يفك اسره
صرخة صمتهذا سجن والا فندق ، الله يفرجها ع سعد ويكون درس له لاكن هو ماخطفها هي كانت عنده يعني راضيه وقد يكون اثنينهم سكرانيين لما صحت اشتكت اتوقع ابتزاز ومكيدة
فنزوليذكرني ببرزن بريك بس شكله **هالمجرد
جنوبيه *لاحول ولا قوه الا بالله جنت على نفسها براقش
حساويالله يفك اسرك يالمجرد يافخر العرب