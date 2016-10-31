شاهد.. السجن الفرنسي المحبوس فيه “لمجرد” بتهمة الاغتصاب

صحيفة المرصد: يُحتجز المطرب المغربي سعد لمجرد الآن في سجن “Fleury Mérogis “، لحن عرضه على القاضي غدا الثلاثاء لمتابعة سير التحقيقات.

نشر موقع “اليوم 24” المغربي صور السجن الفرنسي، وتم تداولها على نطاق واسع نظرًا لشعبية المطرب المذكور في الوطن العربي.

وبحسب المصادر فقد “تم إيداعه في سجن انفرادي حتى لا يتعرض لمضايقات، نظرا لأن من يتم اتهامهم في قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي يتعرضون لكثير من المضايقات”.

وتخوفت المحامية الفرنسية سامية مقطوف من إثبات واقعة التحرش بـ”لمجرد”، وقالت إنه لو وقع إثبات التهم الموجهة للفنان سعد لمجرد فإن الحكم قد يتراوح بين عشر سنوات إلى 30 سنة.