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شاهد.. السجن الفرنسي المحبوس فيه “لمجرد” بتهمة الاغتصاب

31 أكتوبر, 2016 , 17:32 م
شاهد.. السجن الفرنسي المحبوس فيه “لمجرد” بتهمة الاغتصاب
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صحيفة المرصد: يُحتجز المطرب المغربي سعد لمجرد الآن في سجن “Fleury Mérogis “، لحن عرضه على القاضي غدا الثلاثاء لمتابعة سير التحقيقات.

نشر موقع “اليوم 24” المغربي صور السجن الفرنسي، وتم تداولها على نطاق واسع نظرًا لشعبية المطرب المذكور في الوطن العربي.

وبحسب المصادر فقد “تم إيداعه في سجن انفرادي حتى لا يتعرض لمضايقات، نظرا لأن من يتم اتهامهم في قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي يتعرضون لكثير من المضايقات”.

وتخوفت المحامية الفرنسية سامية مقطوف من إثبات واقعة التحرش بـ”لمجرد”، وقالت إنه لو وقع إثبات التهم الموجهة للفنان سعد لمجرد فإن الحكم قد يتراوح بين عشر سنوات إلى 30 سنة.

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تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    صريح جدا

    انت معلم
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  2. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    جاسم

    عقبال ***يكون مكانه
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  3. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    أبو أسامة

    لماذا كل هذا الدفاع وهذا الإهتمام ولم نرى مثله حين محاولة كلاب النار إستهداف الحرم المكي ، من لم يرمز ولو بكلمة بالدفاع عن بلادي لا يستحق منى الشفقه
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  4. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    الهمداني

    هل هو سجن 5 نجوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  5. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    افضل من سجون القذافي ***وبشار وغيرهم
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  6. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    الـزعــيــم

    مخالف للنشر
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  7. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    ليبرنجي

    وش ترجون من امثال هؤولاء غير الصياعة والعربدة .. الغرب تصل فيه نسب الاغتصاب مستويات فلكية وهم معلمين والمجرد منهم يتعلم
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  8. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    جداوي

    السجن من العذاب الأدنى في الدنيا سبحان الله القهار الواحد
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  9. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 18:16 م
    عدد التعليقات:4268

    العنيد

    يعني هو بالنهاية مغني الاستغراب لو صدر هذا التصرف من عالم دين
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  10. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 18:15 م
    عدد التعليقات:4268

    العنيد

    الله اغننا بحلالك عن حرامك و بفضلك عن من سواك و لا تعلق قلوبنا بغيرك ،، وسط ***يتواجد كل شي **فيه !!
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  11. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 18:06 م
    عدد التعليقات:4268

    العنيد

    حساوي // فخر عرب عندك أنت ،،، من قالك انه فخر العرب ؟؟ تضحك ع نفسك انت !!
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  12. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 18:04 م

    ضابط ايقاع

    كانه صدق مغتصب الفتاه يستاهل ماجاه ,, وربي منت محتاج هذا كله مطرب مشهور غني معجبات وسيم يتهافتون عليك البنات وبالاخير تغتصب؟ اللهم لاشماته
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  13. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 17:57 م

    سعد1

    مهما كان فالسجن يبقى اسمه سجن حتى لو من ذهب! نعمة الحريه ﻻثمن لهاوﻻ يعرفها اﻻ من فقدها..نسال الله لنا ولكم السﻻمه
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  14. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 17:57 م
    عدد التعليقات:15018

    قلم الحقيقه

    البعض لايحسن أن يعيش مع نفسه سلطان ذاته وزمانه في كل مايسعدها ويبهجهابعيدآ عن التقليل من قدرهاأو اغتيال كرامتها وانحطاط أخلاقه وبيعها على رصيف عابرة مشردة لايعرف منها شيء سوى أنه يريدها لحظة أنس له.
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  15. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    اخو صيته

    راح فيها المعلم... الله يفك اسره
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  16. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 17:44 م

    صرخة صمت

    هذا سجن والا فندق ، الله يفرجها ع سعد ويكون درس له لاكن هو ماخطفها هي كانت عنده يعني راضيه وقد يكون اثنينهم سكرانيين لما صحت اشتكت اتوقع ابتزاز ومكيدة
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  17. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    فنزولي

    ذكرني ببرزن بريك بس شكله **هالمجرد
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  18. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 17:43 م

    جنوبيه *

    لاحول ولا قوه الا بالله جنت على نفسها براقش
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  19. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    حساوي

    الله يفك اسرك يالمجرد يافخر العرب
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