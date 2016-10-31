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هادئ الطباع..تفاصيل جديدة يرويها شقيق “الدعجاني” المعتقل في خلية شقراء الإرهابية

31 أكتوبر, 2016 , 18:07 م
هادئ الطباع..تفاصيل جديدة يرويها شقيق “الدعجاني” المعتقل في خلية شقراء الإرهابية
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صحيفة المرصد: وصف سلطان الدعجاني، شقيق عبدالعزيز الدعجاني المعتقل في خلية شقراء الإرهابية بأنه هادئ الطباع وشبه انطوائي، مؤكدًا أنه مسالم ولم يسبق أن دخل قسم شرطة من قبل.

أوضح سلطان أن عبدالعزيز (21 عاماً)، كان دائم الجلوس على مواقع في الشبكة العنكبوتية، ولم يسبق له السفر إلا للكويت مرة واحدة، ولم يتزوج ولم يبتعد كثيرا عن شقراء.

ووفقًا للعربية نت قال شقيق “الدعجاني” إنه لم يكن هناك ما يثير الشك حوله حتى في نقاشاته وتعامله مع والديه، مضيفا أن والده متقاعد من شرطة شقراء بعد خدمة تصل لأكثر من 35 عاما متابعًا: “والده مصدوم من خبر انضمام ابنه عبدالعزيز إلى تنظيم داعش، وهو الذي لم يشك فيه يوماً أو في أفعاله”.

جدير بالذكر أن الداخلية ألقت القبض على 4 أسماء متهمة بالإنضمام لخلية شقراء الإرهابية وتربطهم صداقة جامعية. ويلقون في مواقع مختلفة في محافظة شقراء.



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    أوركيد🌺

    نحن لانريد [ الضحايا ] نريد المجرم/ة رأس الأفعى🐍
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  2. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    أوركيد🌺

    مايدعي ولايشتم هؤلاء إلا شخص مايدري وين الله حاطه يخوض مع الخائضين ولا شخص مُجرم من المحرضين اللي يزيد النار🔥حطب اسأل الله أن ينتقم من هالأشكال.
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  3. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 19:25 م
    عدد التعليقات:25

    سلطان حجازي

    قتال الله الخوارج و قتال الله الروافض خاصة ائمتهم دينهم في -***و الخمس طبعا كذبا و زورا باسم الدين
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  4. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    أوركيد🌺

    ي شخص ي مسالم وهادئ الطباع ولاهي ف دنياك وماضريت أحد ترى ( شياطين الإنس ) يحومون حولك ويبغون يسقطونك بأي وسيلة الله يفجع من يفجع الآخرين ف أحبابهم.
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  5. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 19:16 م
    عدد التعليقات:5754

    الرحااال

    الدواعش ... تفكيرهم ياسبي النساء في الدنيا او الحوريات في الجنه..امحق دين
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  6. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    مختار

    شكله من جرذان ايران النذل
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  7. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    أوركيد🌺

    ي7 أتق الله ولاتدعي ع شخص مسلم ماتعرف ويش الظروف اللي وصلته لهذا الحال.. .. ترى فيه ناس مايخافون الله يستغلون اللي ع نياتهم ويغررون بهم .
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  8. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    الحال صعب

    الله لا يردهم عسى ما يقطعونه وصله وصلة ويعرف ان الله حق ذا شرذمه
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  9. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    تأبط شرا

    هادي الطباع .. ومسالم ..وينظم الى داعش!! ما ادري وش الغرض من هذي المعولمات في شخصية هذا الارهابي.....هل المطلوب نحبه او نتعاطف معه وش المطلوب با الظبط
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  10. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    شاهي

    اصل الكلمات المطابقه لبعضها سكن وسياره وفلوس متقاعد ومستاجر ومديون
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  11. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    جابر

    الله لايبلانا لكن ماينفع كلمة هادي الطبع والكلام وصعبه ماتدرون عنه لانه خطر عليكم قبل انه خطر على الناس والمجتمع لانهم سفهاء احلام قاعدين يكفرون الناس والمذنبين وهذا ليس بشرع ابدا
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  12. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    في كل المناطق المواطن يتعاون مع الامن الا اذناب المجوس

    اتركونا من خلية شقرا الله لابارك فيهم نبغى اذناب المجوس النجوس اللي شغالين قتل في رجال الأمن لعنهم الله ولعن خمينيهم الانذال الخونه العملاء الجبناء
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  13. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    في كل المناطق المواطن يتعاون مع الامن الا اذناب المجوس

    اتركونا من خلية شقرا الله لابارك فيهم نبغى اذناب المجوس النجوس اللي شغالين قتل في رجال الأمن لعنهم الله ولعن خمينيهم الانذال الخونه العملاء الجبناء
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  14. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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