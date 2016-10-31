هادئ الطباع..تفاصيل جديدة يرويها شقيق “الدعجاني” المعتقل في خلية شقراء الإرهابية

صحيفة المرصد: وصف سلطان الدعجاني، شقيق عبدالعزيز الدعجاني المعتقل في خلية شقراء الإرهابية بأنه هادئ الطباع وشبه انطوائي، مؤكدًا أنه مسالم ولم يسبق أن دخل قسم شرطة من قبل.

أوضح سلطان أن عبدالعزيز (21 عاماً)، كان دائم الجلوس على مواقع في الشبكة العنكبوتية، ولم يسبق له السفر إلا للكويت مرة واحدة، ولم يتزوج ولم يبتعد كثيرا عن شقراء.

ووفقًا للعربية نت قال شقيق “الدعجاني” إنه لم يكن هناك ما يثير الشك حوله حتى في نقاشاته وتعامله مع والديه، مضيفا أن والده متقاعد من شرطة شقراء بعد خدمة تصل لأكثر من 35 عاما متابعًا: “والده مصدوم من خبر انضمام ابنه عبدالعزيز إلى تنظيم داعش، وهو الذي لم يشك فيه يوماً أو في أفعاله”.

جدير بالذكر أن الداخلية ألقت القبض على 4 أسماء متهمة بالإنضمام لخلية شقراء الإرهابية وتربطهم صداقة جامعية. ويلقون في مواقع مختلفة في محافظة شقراء.