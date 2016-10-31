هادئ الطباع..تفاصيل جديدة يرويها شقيق “الدعجاني” المعتقل في خلية شقراء الإرهابية

صحيفة المرصد: وصف سلطان الدعجاني، شقيق عبدالعزيز الدعجاني المعتقل في خلية شقراء الإرهابية بأنه هادئ الطباع وشبه انطوائي، مؤكدًا أنه مسالم ولم يسبق أن دخل قسم شرطة من قبل.
أوضح سلطان أن عبدالعزيز (21 عاماً)، كان دائم الجلوس على مواقع في الشبكة العنكبوتية، ولم يسبق له السفر إلا للكويت مرة واحدة، ولم يتزوج ولم يبتعد كثيرا عن شقراء.
ووفقًا للعربية نت قال شقيق “الدعجاني” إنه لم يكن هناك ما يثير الشك حوله حتى في نقاشاته وتعامله مع والديه، مضيفا أن والده متقاعد من شرطة شقراء بعد خدمة تصل لأكثر من 35 عاما متابعًا: “والده مصدوم من خبر انضمام ابنه عبدالعزيز إلى تنظيم داعش، وهو الذي لم يشك فيه يوماً أو في أفعاله”.
جدير بالذكر أن الداخلية ألقت القبض على 4 أسماء متهمة بالإنضمام لخلية شقراء الإرهابية وتربطهم صداقة جامعية. ويلقون في مواقع مختلفة في محافظة شقراء.
تعليقات ( 14 )
أوركيد🌺نحن لانريد [ الضحايا ] نريد المجرم/ة رأس الأفعى🐍
أوركيد🌺مايدعي ولايشتم هؤلاء إلا شخص مايدري وين الله حاطه يخوض مع الخائضين ولا شخص مُجرم من المحرضين اللي يزيد النار🔥حطب اسأل الله أن ينتقم من هالأشكال.
عدد التعليقات:25
سلطان حجازيقتال الله الخوارج و قتال الله الروافض خاصة ائمتهم دينهم في -***و الخمس طبعا كذبا و زورا باسم الدين
أوركيد🌺ي شخص ي مسالم وهادئ الطباع ولاهي ف دنياك وماضريت أحد ترى ( شياطين الإنس ) يحومون حولك ويبغون يسقطونك بأي وسيلة الله يفجع من يفجع الآخرين ف أحبابهم.
عدد التعليقات:5754
الرحااالالدواعش ... تفكيرهم ياسبي النساء في الدنيا او الحوريات في الجنه..امحق دين
مختارشكله من جرذان ايران النذل
أوركيد🌺ي7 أتق الله ولاتدعي ع شخص مسلم ماتعرف ويش الظروف اللي وصلته لهذا الحال.. .. ترى فيه ناس مايخافون الله يستغلون اللي ع نياتهم ويغررون بهم .
الحال صعبالله لا يردهم عسى ما يقطعونه وصله وصلة ويعرف ان الله حق ذا شرذمه
تأبط شراهادي الطباع .. ومسالم ..وينظم الى داعش!! ما ادري وش الغرض من هذي المعولمات في شخصية هذا الارهابي.....هل المطلوب نحبه او نتعاطف معه وش المطلوب با الظبط
شاهياصل الكلمات المطابقه لبعضها سكن وسياره وفلوس متقاعد ومستاجر ومديون
جابرالله لايبلانا لكن ماينفع كلمة هادي الطبع والكلام وصعبه ماتدرون عنه لانه خطر عليكم قبل انه خطر على الناس والمجتمع لانهم سفهاء احلام قاعدين يكفرون الناس والمذنبين وهذا ليس بشرع ابدا
في كل المناطق المواطن يتعاون مع الامن الا اذناب المجوساتركونا من خلية شقرا الله لابارك فيهم نبغى اذناب المجوس النجوس اللي شغالين قتل في رجال الأمن لعنهم الله ولعن خمينيهم الانذال الخونه العملاء الجبناء
في كل المناطق المواطن يتعاون مع الامن الا اذناب المجوساتركونا من خلية شقرا الله لابارك فيهم نبغى اذناب المجوس النجوس اللي شغالين قتل في رجال الأمن لعنهم الله ولعن خمينيهم الانذال الخونه العملاء الجبناء
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله