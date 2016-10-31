بالصور: تعرف على مهن هؤلاء الفنانين قبل الشهرة

صحيفة المرصد-أشرف عبد الحميد:قبل التحاقهم بالفن وانضمامهم لقائمة النجوم والمشاهير، كان بعض فناني مصر يعملون في مهن أخرى، منهم من عمل في مجال تخصصه الدراسي والعلمي، ومنهم من عمل في مهنة بعيدة كل البعد عن مجاله، والبعض الآخر عمل من أجل لقمة العيش بحسب موقع العربية.نت.

شعبان عبد الرحيم المطرب الشعبي لا يتبرأ من مهنته السابقة قبل شهرته وعمله بالغناء، بل يفخر بها ويقول إنه عمل “مكوجيا” في قريته ومسقط رأسه.

عملت الفنانة غادة إبراهيم كبائعة في محلات والدها في الإسكندرية.

الفنان المصري الراحل كمال الشناوي عمل مدرسا للرسم قبل التحاقه بالفن.

الفنان الراحل محمود مرسي الذي عمل مدرسا للفلسفة في المدارس الثانوية.

عمل فريد شوقي موظفا في مصلحة المساحة.

عمل الفنان الراحل توفيق الدقن موظفا في السكك الحديدية وهو لا يزال طالبا ليساعد أسرته، كما عمل كاتب مخالفات في النيابة بالمنيا.

عمل المطرب الراحل عبد الحليم حافظ معلما للموسيقى قبل تفرغه للفن.

عمل الفنان عزت العلايلي معدا للبرامج في التلفزيون

عملت شيرويت مصطفى الشهيرة باسم ليلى طاهر مذيعة في التلفزيون المصري.

عمل الفنان محمود ياسين محاميا قبل أن يتفرغ للفن.

الفنان الراحل خالد صالح كان تاجرا قبل تفرغه للفن.

عمل الفنان أحمد مظهر بالجيش، حيث كان ضابطا وشارك في ثورة يوليو.

الفنان إيهاب نافع زوج الفنانة ماجدة، فقد كان ضابط مخابرات.

عمل الفنان محمود قابيل بالجيش أيضا قبل تفرغه للفن.

كانت الفنانة نبيلة عبيد عارضة أزياء قبل أن يخطفها الفن.

الفنانة رجاء الجداوي فقد عملت كعارضة أزياء.

عمل بالطب قبل التفرغ للفن الفنان يحيى الفخراني وتخصص في الطب النفسي.

عمل عزت أبو عوف كطبيبا للأسنان.

عمل الفنان أشرف عبد الباقي كمهندس ديكور.

عمل الفنان أحمد عز عارضا للأزياء.

عملت الفنانة إسعاد يونس مرشدة سياحية.

الفنانة داليا البحيري عملت كمرشدة سياحية ثم مذيعة.

عمل الفنان أحمد حلمي كمقدم برامج أطفال في الفضائية المصرية.

عملت الفنانة نجلاء بدر مذيعة في عدة قنوات.

عملت الفنانة بسمة مذيعة في قناة النيل الدولية الناطقة بالفرنسية.

كان الفنان الكبير الراحل نور الشريف لاعبا للكرة في نادي الزمالك.

كان أحمد السقا لاعبا في الزمالك أيضا قبل أن يترك الكرة ويتفرغ للفن.

الفنان يوسف الشريف الذي بدأ رحلته مع كرة القدم في الأهلي، فلعب به ثلاث سنوات نجح خلالها في الوصول لآخر مراحل الناشئين بالنادي، وعندما قرر الأهلي الاستغناء عنه اعتزل الكرة.

عملت الفنانة عايدة رياض كراقصة باليه قبل عملها بالفن.

عملت الراحلة معالي زايد رسامة عقب تخرجها من كلية الفنون الجميلة.

بدأت هند عاكف حياتها راقصة في السيرك.

عملت صابرين في السيرك .