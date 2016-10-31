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واشنطن بوست: السكر في مصر قد يعرضك للخطر والاعتقال والسجن 5 سنوات

31 أكتوبر, 2016 , 18:50 م
واشنطن بوست: السكر في مصر قد يعرضك للخطر والاعتقال والسجن 5 سنوات
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صحيفة المرصد:“هناك اليوم نوع جديد من الجرائم في مصر يتعرض لها أولئك الذين يتعاملون مع السكر, حيث في الأسبوع الماضي، حكمت محكمة مصرية على صاحب محل بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 11000 دولار بتهمة تخزين الإمدادات واكتناز السكر بدلا من بيعه للمواطنين، وفقا لتقارير إخبارية محلية. وقبل بضعة أيام، ألقت الشرطة القبض على شخص كان يسير في الشارع ويحمل 10 كيلو من السكر”. !!
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير ترجمته وطن إن النيابة العامة اتهمت المواطن الذي تم اعتقاله مؤخرا وهو يحمل 10 كيلو من السكر بتخزينه، واحتكار الدعم الحكومي للسلع الأساسية، بقصد التربح عن طريق بيعه للمخازن في ظل ارتفاع الأسعار.
ومصر في خضم أزمة السكر تستهلكه بكميات كثيرة لتحلية الأطباق التقليدية بنكهات وجرعات متعددة، وقد ارتفع نقص السكر في البلاد وأصبح أزمة تهدد السكان والسياسيين.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الاعتقالات هي جزء من عملية تنفذها الشرطة على نطاق واسع تستهدف تجار السكر في السوق السوداء.
وخصصت الحكومة أيضا خطا ساخنا الأسبوع الماضي للمواطنين للإبلاغ عن حوادث تخزين السكر، فضلا عن غيره من السلع الأساسية مثل الأرز.
وفي الأيام الأخيرة، داهمت السلطات المصانع والموزعين المختصين بالسكر، بما في ذلك الشركات التي تصنع التوينكيز وبيبسي كولا، مما اضطرها إلى وقف العمل بصورة مؤقتة, وهو الأمر الذي لا يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب المحتمل قدومهم إلى البلاد، ولكن رئيس وزراء البلاد شريف إسماعيل أصر أن هذا الإجراء الصحيح.
“كانت عدد محدود من الحالات، وقد تم التعامل معها” هكذا قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال مقابلة تلفزيونية محلية، مضيفا: “سوف نقوم بمراقبة هذا الإجراء، ولكن كان ذلك ضروريا”.
ومع ذلك، فإن أزمة السكر هي أحدث ضغطة على الزناد وتشير إلى تنامي الغضب الشعبي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ظل اضطراب الاقتصاد وغرق البلاد في أزمات متفرقة.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    1031 أكتوبر, 2016 , 19:32 م رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر الحمد لله الجنية ينهار والدولار كسر حاجز ٢٠ جنية ثورة غلابة جياع والموعد
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  2. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    سد النهضه الاثيوبي العظيم سيجعل جمهوريه العسكر تعيش في عطش وحتى الماء لن تجده داخل ثلاجه العسكر ههههههههه ههههههههههههه
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  3. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    مكتف النمله

    رئيس ثلاجه المويه 10 سنوات الذي حير العلماء فقالوا انه يبدو من***والان اصبح **** يمنع تخزين السكر عن للنمل
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  4. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    انا ضد السيسي مثل مرسي ■ لكن عادي يعاقبون التجار وش فيها
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  5. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    النووووور✨

    سبحان الله من يوم أدار ظهره للسعودية وفضايح السيسي وحكومته تزيد يوم عن يوم .. جعله من ذا واردى عميل الأعداء .. والله يرحم حال الشعب ويبدلهم خير منه
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  6. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    الحمد لله الجنية ينهار والدولار كسر حاجز ٢٠ جنية ثورة غلابة جياع والموعد 11*11####11*11
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  7. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 19:31 م
    عدد التعليقات:626

    سامية

    الصدمة للفتانين المفلسين😂أن الدولة ستقيم مصنع إنتاج في أراضي الاستصلاح وسيكون إنتاجه لوحدة كافيا لتغطية العجز بين الإنتاج والإستهلاك وتصدير الفائض😇.
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  8. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    عريمطه

    سيدي الرئيس بيقول تخزين السكر منكر يعاقب عليه القانون افهموها بقى
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  9. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    زائر70

    يالهوي يانهار اسود ياتراء ماذا الي قراءياخرابي غرامه 11الف دولاروسقن خمس سنوات ياعمي هي اراس مخدره ولاءايه حقيقة مصر خربت
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  10. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    وبكره تشوفوا مسر

    تركين المرويجى والرقاصين والحرميه والبلطجيه ويقبضوا على مخزن السكر ليعمل منه المبسوس او الكعك بالسكر . هناك حقد وحسد قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق
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  11. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    شيعي برونزي

    تعليق 4 اطبل خبيتي وش رايك خخخخخخخخخخخ
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  12. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    ما شاء الله ت رقم 1 هذا وانت برونزي اجل لو ذهبي وش بيطلع منك؟ طبل يا مطبل طبل ورح لقم لسيدك كمل التطبيل والايام بيننا ان الله بينصر الحق ويدحر الباطل
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  13. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    من ناحيتي انا

    بصراحة الخطوة هذه تحتسب للسيسي ***لان في دولة خليجية التجار يخزنون على كيفهم .
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  14. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    الهمداني

    السكر كثريته تضر الصحة اما الجنية المصري فاتوقع كل العملات العربية ستلحقة قريب جدا
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  15. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    شيعي برونزي

    كلام فارغ لا صحه له الهدف منه زعزعه ثقه البطل الشهم الاصيل سعاده الريس السيسي مايهزك ريح ياسد
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