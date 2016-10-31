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شرطة الطائف تكشف ملابسات القبض على “باربي” فتاة السناب شات الشهيرة

31 أكتوبر, 2016 , 19:01 م
شرطة الطائف تكشف ملابسات القبض على “باربي” فتاة السناب شات الشهيرة
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صحيفة المرصد: قبضت شرطة الطائف على فتاة تدعى “باربي”، تستخدم “سناب شات”، واشتهرت بين متابعيها بنشر الرذيلة، وجذب الشباب من المتابعين لها للحضور في الأماكن التي تتواجد فيها عند المولات وبعض المطاعم والمحال التجارية، كذلك الشوارع الرئيسية بالمحافظة، مُسببين إرباكاً وازدحاماً مرورياً بسبب مُلاحقتهم لها.

وبحسب المصادر وفقًا لـ”سبق” فقد بلغ مُتابعوها أكثر من 10 آلاف شخص، تظهر لهم في مقاطع وصور إباحية، كذلك تقوم بتجميع الكثير من الفتيات بداخل إحدى الاستراحات بين المعسلات والرقص والسباحة، ونقل ذلك تصويراً عبر سناب شات ، في سهراتٍ تكررت عدة مرات.

وكانت “باربي” تظهر من خلال سنابها الشهير وتدعو الشباب المتابعين لها لدفع رسوم إيجار الاستراحات، والتكفل بوجبات العشاء، ومن ثمَ تصلها المبالغ المالية منهم، فيما كانت تُخطط في وقتٍ قريب لحفلة بارتي مُختلطة بين الجنسين في إحدى الفلل التي حددت موقعها، ولكنها أجلتها.

من جهتها نجحت جهود الجهات الأمنية في الوصول إليها وباتت في قبضت الشرطة وبرفقتها ثلاث من الفتيات بينهن فتاة من جنسية عربية.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 19:37 م
    عدد التعليقات:14534

    هيفاء @

    الله يهديها ويصلح حالها،،ويستر عليها
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  2. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    افاااا يا اهل الطايف ابك ابك ابك ويش العلم هذه
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  3. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    راشد

    هذه لقيطه مجهولة الهوية ما لها أصل أنا أطالب بالقبض على الممولين "الخرفان" بدونهم ما كانت تجرأت "الخرفان" باعوا دينهم وعقولهم وأخلاقهم ورجولتهم وكرامتهم ونحتاج مكنسة تنظف مجتمعنا من هالقذارة
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  4. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 19:29 م
    عدد التعليقات:5754

    الرحااال

    الفتاه سعوديه 100%..وفكونا من الكلام الفاضي..اول كانوا يقولون السعوديين مافيهم مرض الايدز..حتى ظن الشاب السعودي انه منيع من هذا المرض..الصراحه مؤلمه
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  5. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 19:28 م
    عدد التعليقات:5560

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد قروب 112 وينك ما دريتا شاهر في شهار ورفض الخروج مررره ⚘🌷🍅🌶🍒🍓🌶
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  6. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 19:24 م
    عدد التعليقات:5560

    المنتصر بالله

    نحمد الله نحون يهل الطائف لا يوجد عندنا بنات لهن سنابات بل هذه من مجهولين الهويه قوم شرق آسيا وغرب أفريقيا وشمال إسبانيا وجنوب أمريكا علم
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  7. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    ناس غريبه

    والشباب برضه ليش مايتم القبض عليهم
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  8. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    ناس غريبه

    معروف لهن دار الحمايه والبهذله والشباب تعهد وامش
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  9. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    النووووور✨

    أعوذ بالله من غضب الله .. الله لا يوفقها حسبي الله عليها وعلى أشكالها .. يارب سترك في الدنيا والآخرة
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  10. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    جنوبية..🌻🌻

    المعسل صاير برستيج والبنت تعسل قدام أمها وعادي كنا بوقت الدخان كبيرة وتعتبر جريمة الحين يسهرون على معسل ودي جيه مين اوصل بنتنالهذا الطريق طبعا مو الكل
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  11. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:5560

    المنتصر بالله

    هؤلاء الحثاله ليس من أهل الطائف ولا السعودية بل من المتسللين المجهولين الهويه علم
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  12. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    ابو معاذ

    السجن
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  13. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 19:14 م
    عدد التعليقات:5560

    المنتصر بالله

    ليس سعوديه ولا لها علاقه في السعوديه ولا تحمل هويه حسب ما سمعت من المجهولين والمتسللين من خارج البلاد توضيح يا من تفرح على هذه العلوم علم 💞
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  14. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 19:14 م
    عدد التعليقات:5754

    الرحااال

    الله يجزاهم خير الشرطه..لايوجد عندهم استدراج او شي ثاني مثل غيرهم..كذا اووكي
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  15. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    مختار

    يامسافر على الطايف طريق الهدى شوق قلبي معك ما هدى ابو بكر سالم
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  16. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    جنوبية..🌻🌻

    تسوي الحرام عشان تأخذ حرام تصرفه في حرام يعني يومك كله في غضب الله وسيئات جارية والخرفان الي مسوين زحمة يمكن الي في الاستراحة أخواتكم كما تدين تدان
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  17. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    اخو العنيد

    هاذا مصير كل نجس ونجسه لافرق الحزم،،الحزم،،الحزم،،،على كل عابث باخلاقه
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  18. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    يوسف

    # نطالب_بحجب_السناب شات_والانستقرام_لم نرى منها الا الفساد والضياع والدمار وانحدار الأخلاق وانشغال الازواج والزوجات عن واجباتهم ومسؤولياتهم .
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  19. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    رؤية

    هذا ما يريده الليبراليون بالبلد
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  20. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    اخر الزمان

    { كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته } وين غيرة اهلهم وين آباءهم واخوانهم ومحارمهم عنهم وش هالاهل الي مفلتين بناتهم لاحسيب ولا رقيب هذي نهاية السناب شات صاروا المسلمات يقلدون الغربيات
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  21. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    اردني اصيل

    لك شو هاظ تربيه قذرة
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