شرطة الطائف تكشف ملابسات القبض على “باربي” فتاة السناب شات الشهيرة

صحيفة المرصد: قبضت شرطة الطائف على فتاة تدعى “باربي”، تستخدم “سناب شات”، واشتهرت بين متابعيها بنشر الرذيلة، وجذب الشباب من المتابعين لها للحضور في الأماكن التي تتواجد فيها عند المولات وبعض المطاعم والمحال التجارية، كذلك الشوارع الرئيسية بالمحافظة، مُسببين إرباكاً وازدحاماً مرورياً بسبب مُلاحقتهم لها.

وبحسب المصادر وفقًا لـ”سبق” فقد بلغ مُتابعوها أكثر من 10 آلاف شخص، تظهر لهم في مقاطع وصور إباحية، كذلك تقوم بتجميع الكثير من الفتيات بداخل إحدى الاستراحات بين المعسلات والرقص والسباحة، ونقل ذلك تصويراً عبر سناب شات ، في سهراتٍ تكررت عدة مرات.

وكانت “باربي” تظهر من خلال سنابها الشهير وتدعو الشباب المتابعين لها لدفع رسوم إيجار الاستراحات، والتكفل بوجبات العشاء، ومن ثمَ تصلها المبالغ المالية منهم، فيما كانت تُخطط في وقتٍ قريب لحفلة بارتي مُختلطة بين الجنسين في إحدى الفلل التي حددت موقعها، ولكنها أجلتها.

من جهتها نجحت جهود الجهات الأمنية في الوصول إليها وباتت في قبضت الشرطة وبرفقتها ثلاث من الفتيات بينهن فتاة من جنسية عربية.