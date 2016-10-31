رجل أمن يستخدم حيلة ذكية للقبض على اللص صاحب المطرقة ” البلدوزر ” – صورة

صحيفة المرصد:قبضت الدوريات السرية التابعة لدوريات الأمن في جدة، على صاحب المطرقة المعروف بـ«البلدوزر»، الذي تخصص في سرقة قائدي مركبات الأجرة مستخدما «مطرقة» لا تفارقه في كل جرائمه التي نفذها خلال الفترة الماضية.

وقد تلقت مراكز الشرط بالمحافظة عدة بلاغات تؤكد قيام «البلدوزر» باصطياد ضحاياه من قائدي مركبات الأجرة، إذ يتوجه بهم إلى حي بريمان، قبل أن يفاجئ ضحيته بضربات متلاحقة من مطرقته وفقاً لصحيفة عكاظ.

وجرى رصده بعد أن تقمص رجل أمن دور قائد مركبة أجرة وأجرى اتصالا هاتفيا تحدث خلاله بعبارات متفق عليها تؤكد التقاط المشتبه به، وتمت متابعته حتى وصل إلى أحد المواقع المظلمة، وما إن أخرج مطرقته لينفذ جريمته حتى طوقه رجال الأمن، واتضح أنه إثيوبي، واعترف بارتكاب تلك السرقات.