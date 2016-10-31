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رجل أمن يستخدم حيلة ذكية للقبض على اللص صاحب المطرقة ” البلدوزر ” – صورة

31 أكتوبر, 2016 , 19:17 م
رجل أمن يستخدم حيلة ذكية للقبض على اللص صاحب المطرقة ” البلدوزر ” – صورة
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صحيفة المرصد:قبضت الدوريات السرية التابعة لدوريات الأمن في جدة، على صاحب المطرقة المعروف بـ«البلدوزر»، الذي تخصص في سرقة قائدي مركبات الأجرة مستخدما «مطرقة» لا تفارقه في كل جرائمه التي نفذها خلال الفترة الماضية.

وقد تلقت مراكز الشرط بالمحافظة عدة بلاغات تؤكد قيام «البلدوزر» باصطياد ضحاياه من قائدي مركبات الأجرة، إذ يتوجه بهم إلى حي بريمان، قبل أن يفاجئ ضحيته بضربات متلاحقة من مطرقته وفقاً لصحيفة عكاظ.

وجرى رصده بعد أن تقمص رجل أمن دور قائد مركبة أجرة وأجرى اتصالا هاتفيا تحدث خلاله بعبارات متفق عليها تؤكد التقاط المشتبه به، وتمت متابعته حتى وصل إلى أحد المواقع المظلمة، وما إن أخرج مطرقته لينفذ جريمته حتى طوقه رجال الأمن، واتضح أنه إثيوبي، واعترف بارتكاب تلك السرقات.

0135856564



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 31
    31 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    عبدالعزيز//

    اعتقد ان الدولة ستتخذ اجرات حازمة بشان الاجانب خاصة الجنسية التي تتكرر فيها الجرائم والقضايا الامنيه
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  2. 30
    31 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    مواطن

    الاجانب مستحيل يسوون هذي الجرائم في بلدهم خوفاً من العقاب اما عندنا فماخذين راحتهم لانهم عارفين ان اخرتها اكل وشرب وتعهد
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  3. 29
    31 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    مجرة التبانة

    مافيه انسان في الكون يعلم بوجود خطر ولايبعده عن نفسه ، اليمني والسوري والاثيوبي والمصري أخطار على البلد قبل المواطن؟!
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  4. 28
    31 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    فيصل

    جزاءه القتل وبالمطرقه نفسها
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  5. 27
    31 أكتوبر, 2016 , 21:04 م

    ....

    سوس النخل: هي حشرات طفيلية تتسلل عنوة الى النخلة في غفلة من المزارع .. فتنخرها وتهدد سلامتها.. ولايبق هناك حلا الا استخدام المبيد لطردها
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  6. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    الرأي العام

    عثوا باالارض فساد حسبي الله ونعم الوكيل
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  7. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    جنوبيه *

    يمه ياساتر يضرب بالمطرقه جعل ايدك الكسر ياااناكر الجميل حسبي الله عليكم
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  8. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    طلال

    عيونهم قويه فى بلد اكرمه وانصفه مثله مثل ابناء الوطن الصليين لاكن تمادو كثيرا يوجد بهاذا البلد وافدين يجب الحذر منهم وبشده وبئسرع وقت قبل لاتقع الكارثه الامن الداخلى لايكفى لعددهم المتزايد
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  9. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    خالد

    العقوبه ببلدهم للسارق يحطونه بكفرة بلدوزر ويشبون النار فيه ههههههههههههه
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  10. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    خالد

    عيشة السعوديه زينه هذا فكرهم حلال او حرام لانها بلد امن ولايوجد بها ظلم وفيها عدل ورحمه
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  11. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    ابو سعووود

    هذا واحد من الأف الاثيوبيين اللي يسرحون ويمرحون بكل المدن دون خوف . ايم حملات التفتيش المباغته لتنظيف البلد من المجرمين مجهولي الخويه
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  12. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    شاكوش

    هذا مفسد في الأرض ويتصيد ضحاية مع سبق الإصرار والترصد ياويلك من الله كم راس فقير ضعيف وشايب متقاعد فقشه وكم من جبهتن هشمها لابارك الله فيه ولا في افعاله عدو الإنسانية شاكوش اجل مايخاف الله
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  13. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    خالد

    هو يقول سعودي في رحمه سجن سنه بعدين رووووح بلد عااااااااادي الوضع
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  14. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    فالح

    هو يرد ان الامن يمسكه حتى ينسجن مده وعلى ديرته لا ويتحمل السجن بضع سنوات شوف عيني ماقول يحكالي . ولا همه شي ويفرح اهم شي يرجع للبلد بمبلغ فاحش *******
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  15. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    الهمداني

    هذا الاثيوبي المجرم الحرامي السروق قليل الادب بالله كم راس اجودي فقش ومن بيعوض هالناس اللي تفقشت روسها لا بارك الله فيه من مجرم نجس
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  16. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    يمامه

    ماخلصوالاثيوبين بعدالحمله وكيف تجراء والله اتوقع
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  17. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    راعي المعزاء

    كسروا سنونه بمطرقته
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  18. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    عدو داعش

    بكره يجيه عفو ويطلق سراحه
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  19. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 19:57 م
    عدد التعليقات:1902

    عاشق الجورري

    بالأمس عماله تعمل بالمطاعم تمتهن ذبح القطط و الكلاب لتقديمها للزبائن ،، لا رحمه و لا رأفه لمثل هولاء ، نريد أن يكون الجزاء مضاعف ورادع لغيرهم . حفظك الله يا مملكتي من كيد الأعداء . ودمتِ رمز للأسلام .
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  20. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 19:54 م
    عدد التعليقات:1902

    عاشق الجورري

    عماله غثاء و عبء على أوطانهم و و طننا الغالي ،، يجب النظر في تواجدهم هناء كفى مجاملات على حساب أمن الوطن ، وطننا غاالي غلينا .
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  21. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 19:51 م
    عدد التعليقات:1902

    عاشق الجورري

    ماذا أضافوا على البلد هولاء الوافدين وماهي مؤهلاتهم العلمية التي أستفد منها الوطن غير الفساد و الأجرام ، لماذا هذا الصمت على تواجدهم بشكل يفوق عدد المواطنين .
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  22. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    أوركيد🌺

    رجل أمن "فگـر"👍
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  23. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 19:49 م
    عدد التعليقات:1902

    عاشق الجورري

    مازال البلد يكتض بأرباب السوابق الأجرامية ،، متى نقلص أعداد الوافدين من البلد ؟ الذين أرتحلوا من بلادهم بإجرامهم وعاثوا في بلدنا بالفساد و الأجرام ،، منيتي تقليص أعداد الوافدين الغير ذي نفعل.
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  24. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    مسمار

    بلدووزر مرره وحده قولو مسواك ممكن تنبلع هذا مايحي كله ع بعضه حلاوه عود ههههههه عموما نوعية الجريمه واداة الجريمه هي من الجرائم الدخيله ع مجتمعنا
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  25. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    بخن بخن

    غريبه ذكروا جنسيته ماقالوا من جنسيه افريقيه !
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  26. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 19:39 م
    عدد التعليقات:489

    ابونواف...

    مخالف للنشر
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  27. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    مواطن

    يجب تطبيق حد الحرابة على هذا المفسد في الأرض.
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  28. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 19:37 م
    عدد التعليقات:5755

    الرحااال

    تعددت الاسباب والسرقه واحده..
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  29. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    محمد الحمراني

    طول فترة الاحتجاز قبل اصدار الحكم وبعدها ضعف الاحكام تجعل مثل هذا الحيوان الحقير لايكترث وتجعل اخرين يطمعون في ضحايا جدد بعد تناقل الاخبار بلاعقوبة
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  30. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    اللي قاهرني انه يضحك ولا كأنه مسوي شيء
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  31. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    شايم

    يطبق بحقه حد الحرابه هولا حاسو البلد ومن امن العقوبة اساء الادب
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