رجل أمن يستخدم حيلة ذكية للقبض على اللص صاحب المطرقة ” البلدوزر ” – صورة

صحيفة المرصد:قبضت الدوريات السرية التابعة لدوريات الأمن في جدة، على صاحب المطرقة المعروف بـ«البلدوزر»، الذي تخصص في سرقة قائدي مركبات الأجرة مستخدما «مطرقة» لا تفارقه في كل جرائمه التي نفذها خلال الفترة الماضية.
وقد تلقت مراكز الشرط بالمحافظة عدة بلاغات تؤكد قيام «البلدوزر» باصطياد ضحاياه من قائدي مركبات الأجرة، إذ يتوجه بهم إلى حي بريمان، قبل أن يفاجئ ضحيته بضربات متلاحقة من مطرقته وفقاً لصحيفة عكاظ.
وجرى رصده بعد أن تقمص رجل أمن دور قائد مركبة أجرة وأجرى اتصالا هاتفيا تحدث خلاله بعبارات متفق عليها تؤكد التقاط المشتبه به، وتمت متابعته حتى وصل إلى أحد المواقع المظلمة، وما إن أخرج مطرقته لينفذ جريمته حتى طوقه رجال الأمن، واتضح أنه إثيوبي، واعترف بارتكاب تلك السرقات.
تعليقات ( 31 )
عبدالعزيز//اعتقد ان الدولة ستتخذ اجرات حازمة بشان الاجانب خاصة الجنسية التي تتكرر فيها الجرائم والقضايا الامنيه
مواطنالاجانب مستحيل يسوون هذي الجرائم في بلدهم خوفاً من العقاب اما عندنا فماخذين راحتهم لانهم عارفين ان اخرتها اكل وشرب وتعهد
مجرة التبانةمافيه انسان في الكون يعلم بوجود خطر ولايبعده عن نفسه ، اليمني والسوري والاثيوبي والمصري أخطار على البلد قبل المواطن؟!
فيصلجزاءه القتل وبالمطرقه نفسها
....سوس النخل: هي حشرات طفيلية تتسلل عنوة الى النخلة في غفلة من المزارع .. فتنخرها وتهدد سلامتها.. ولايبق هناك حلا الا استخدام المبيد لطردها
الرأي العامعثوا باالارض فساد حسبي الله ونعم الوكيل
جنوبيه *يمه ياساتر يضرب بالمطرقه جعل ايدك الكسر ياااناكر الجميل حسبي الله عليكم
طلالعيونهم قويه فى بلد اكرمه وانصفه مثله مثل ابناء الوطن الصليين لاكن تمادو كثيرا يوجد بهاذا البلد وافدين يجب الحذر منهم وبشده وبئسرع وقت قبل لاتقع الكارثه الامن الداخلى لايكفى لعددهم المتزايد
خالدالعقوبه ببلدهم للسارق يحطونه بكفرة بلدوزر ويشبون النار فيه ههههههههههههه
خالدعيشة السعوديه زينه هذا فكرهم حلال او حرام لانها بلد امن ولايوجد بها ظلم وفيها عدل ورحمه
ابو سعووودهذا واحد من الأف الاثيوبيين اللي يسرحون ويمرحون بكل المدن دون خوف . ايم حملات التفتيش المباغته لتنظيف البلد من المجرمين مجهولي الخويه
شاكوشهذا مفسد في الأرض ويتصيد ضحاية مع سبق الإصرار والترصد ياويلك من الله كم راس فقير ضعيف وشايب متقاعد فقشه وكم من جبهتن هشمها لابارك الله فيه ولا في افعاله عدو الإنسانية شاكوش اجل مايخاف الله
خالدهو يقول سعودي في رحمه سجن سنه بعدين رووووح بلد عااااااااادي الوضع
فالحهو يرد ان الامن يمسكه حتى ينسجن مده وعلى ديرته لا ويتحمل السجن بضع سنوات شوف عيني ماقول يحكالي . ولا همه شي ويفرح اهم شي يرجع للبلد بمبلغ فاحش *******
الهمدانيهذا الاثيوبي المجرم الحرامي السروق قليل الادب بالله كم راس اجودي فقش ومن بيعوض هالناس اللي تفقشت روسها لا بارك الله فيه من مجرم نجس
يمامهماخلصوالاثيوبين بعدالحمله وكيف تجراء والله اتوقع
راعي المعزاءكسروا سنونه بمطرقته
عدو داعشبكره يجيه عفو ويطلق سراحه
عدد التعليقات:1902
عاشق الجورريبالأمس عماله تعمل بالمطاعم تمتهن ذبح القطط و الكلاب لتقديمها للزبائن ،، لا رحمه و لا رأفه لمثل هولاء ، نريد أن يكون الجزاء مضاعف ورادع لغيرهم . حفظك الله يا مملكتي من كيد الأعداء . ودمتِ رمز للأسلام .
عدد التعليقات:1902
عاشق الجورريعماله غثاء و عبء على أوطانهم و و طننا الغالي ،، يجب النظر في تواجدهم هناء كفى مجاملات على حساب أمن الوطن ، وطننا غاالي غلينا .
عدد التعليقات:1902
عاشق الجورريماذا أضافوا على البلد هولاء الوافدين وماهي مؤهلاتهم العلمية التي أستفد منها الوطن غير الفساد و الأجرام ، لماذا هذا الصمت على تواجدهم بشكل يفوق عدد المواطنين .
أوركيد🌺رجل أمن "فگـر"👍
عدد التعليقات:1902
عاشق الجورريمازال البلد يكتض بأرباب السوابق الأجرامية ،، متى نقلص أعداد الوافدين من البلد ؟ الذين أرتحلوا من بلادهم بإجرامهم وعاثوا في بلدنا بالفساد و الأجرام ،، منيتي تقليص أعداد الوافدين الغير ذي نفعل.
مسماربلدووزر مرره وحده قولو مسواك ممكن تنبلع هذا مايحي كله ع بعضه حلاوه عود ههههههه عموما نوعية الجريمه واداة الجريمه هي من الجرائم الدخيله ع مجتمعنا
بخن بخنغريبه ذكروا جنسيته ماقالوا من جنسيه افريقيه !
عدد التعليقات:489
ابونواف...مخالف للنشر
مواطنيجب تطبيق حد الحرابة على هذا المفسد في الأرض.
عدد التعليقات:5755
الرحااالتعددت الاسباب والسرقه واحده..
محمد الحمرانيطول فترة الاحتجاز قبل اصدار الحكم وبعدها ضعف الاحكام تجعل مثل هذا الحيوان الحقير لايكترث وتجعل اخرين يطمعون في ضحايا جدد بعد تناقل الاخبار بلاعقوبة
شايميطبق بحقه حد الحرابه هولا حاسو البلد ومن امن العقوبة اساء الادب