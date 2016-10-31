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أحمد عيد يتدخل و ينقذ مراسل قناة “mbc bro” من مراقب آسيوي.. ويركبه سيارته الخاصة

31 أكتوبر, 2016 , 19:41 م
أحمد عيد يتدخل و ينقذ مراسل قناة “mbc bro” من مراقب آسيوي.. ويركبه سيارته الخاصة
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صحيفة المرصد: حمى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، كاميرات قنوات mbc bro الفضائية، التي طالب المراقب الآسيوي، حجزها بسبب إجراء المذيع بدر رافع لقاءات تلفزيونية، مسجلا بذلك موثقًا بطوليًا أشاد به الجميع.

وبرر المراقب تصرفه بأن البطولة محتكرة على قنواتbein sports ، وهو ما رفضه المراسل رافع بقوله إنه خارج حدود الملعب.

واستعان المراسل برئيس الاتحاد أحمد عيد، الذي رفض حجز الكاميرا وقام بإركاب المصور والكاميرا معه في سيارته الخاصة وتحدث مع المراقب اللبناني بالاتحاد الآسيوي، موضحاً له بأنه رئيس الاتحاد السعودي وسلمه كرته الخاص في حال حاجتهم له. يشار إلى أن البطولة ذهبت لمصلحة المنتخب الياباني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة للأخضر السعودي.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    ماعندك احد

    تعليق 1 كل من هب ودب قال انا منهم وانت افهم يافهيم
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  2. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    جنوبيه *

    بسلامته ماعرفه
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  3. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    بيجيك وليد الفراج في اكشن

    مسوي زحمه وكان احمد عيد منقذ المراسل من الموت ،، ورغم أني اقدر هذا المقدم لبرنامج اكشن وليد الفراج لكن في الأخير أسلوبه سار مرفوض وغير مقبول ، قام يتهجم بشكل غير مقبول على الحكام والاندية ولاعبين
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  4. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    مستشارك

    تحية شكرًا وقليله بحق الاستاذ احمد عيد وأتمنى وزير للرياضه جديد غير عبدالله بن مساعد ماقصر ونتمنى يعطي المجال لغيره
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  5. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    ناس هايصه

    ياعيني على البطوله والشجاعه والشهامه ؟؟ توقعتهم يسولفون عن الأبطال في الحد الجنوبي ...
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  6. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    تدرون ان الان بي سي متورطه

    الحين يحاولون اضافة قنوات برو الرياضية لباقة الجزيرة ، لكن الجزيرة رفضة ههههه هههه وتورطت الان بي سي ، تورطو في التشفير بيحطون باقة لكن المشكلة ما احد بيشترك فيها .
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  7. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    أجامل أيامي

    نفسي أعرف الإم بي سي ليه يجيهادعم من جميع الطبقات العليا ومحاباة كما الابن المدلل ماذاقدمت للمجتمع؟ شئ غريب مع انها ربع قرن تهدم في المجتمع
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  8. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    أجامل أيامي

    نفسي أعرف الإم بي سي ليه يجيهادعم من جميع الطبقات العليا ومحاباة كما الابن المدلل ماذاقدمت للمجتمع؟ شئ غريب مع انها ربع قرن تهدم في المجتمع
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  9. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    تستر حتى في الكورة

    الحين مذيع ام بي سي ويش دخله في الموضوع البطولة حصريا للقناة القطرية ،، ام بي سي عايشه على ظهر الغير ، وبعدين الْيَوْمَ تم رفض التجديد للاتحاد السعودي يعني باي باي الحين بيرشحون واحد جديد ،
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  10. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    سار

    عربون صداقة عمل مع mbc
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  11. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    هاه

    غريبه من ابو دمعه
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  12. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    مافهمت شي
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  13. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    لماذا يتدخل النظام نظام
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  14. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    لماذا يتدخل النظام نظام
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  15. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    بصطويسي

    اقترح رفع شكوى على قناة ام بي سي ان كانت تجاوزت النظام اما بالشكوى للفيفا او لاي جهة مختصة مع تكاتف دول العالم بهذا الخصوس حسب النظام
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  16. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    الطرشي

    الليله اسمع الفراج يمدح فيه لان الدنيا مصالح
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  17. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    بصطويسي

    اقترح رفع شكوى على قناة ام بي سي ان كانت تجاوزت النظام اما بالشكوى للفيفا او لاي جهة مختصة
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  18. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    احمد عسيري

    كفو ياسمي حربي والله ربي لاعدمناك
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