أحمد عيد يتدخل و ينقذ مراسل قناة “mbc bro” من مراقب آسيوي.. ويركبه سيارته الخاصة

صحيفة المرصد: حمى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، كاميرات قنوات mbc bro الفضائية، التي طالب المراقب الآسيوي، حجزها بسبب إجراء المذيع بدر رافع لقاءات تلفزيونية، مسجلا بذلك موثقًا بطوليًا أشاد به الجميع.
وبرر المراقب تصرفه بأن البطولة محتكرة على قنواتbein sports ، وهو ما رفضه المراسل رافع بقوله إنه خارج حدود الملعب.
واستعان المراسل برئيس الاتحاد أحمد عيد، الذي رفض حجز الكاميرا وقام بإركاب المصور والكاميرا معه في سيارته الخاصة وتحدث مع المراقب اللبناني بالاتحاد الآسيوي، موضحاً له بأنه رئيس الاتحاد السعودي وسلمه كرته الخاص في حال حاجتهم له. يشار إلى أن البطولة ذهبت لمصلحة المنتخب الياباني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة للأخضر السعودي.
تعليقات ( 18 )
ماعندك احدتعليق 1 كل من هب ودب قال انا منهم وانت افهم يافهيم
جنوبيه *بسلامته ماعرفه
بيجيك وليد الفراج في اكشنمسوي زحمه وكان احمد عيد منقذ المراسل من الموت ،، ورغم أني اقدر هذا المقدم لبرنامج اكشن وليد الفراج لكن في الأخير أسلوبه سار مرفوض وغير مقبول ، قام يتهجم بشكل غير مقبول على الحكام والاندية ولاعبين
مستشاركتحية شكرًا وقليله بحق الاستاذ احمد عيد وأتمنى وزير للرياضه جديد غير عبدالله بن مساعد ماقصر ونتمنى يعطي المجال لغيره
ناس هايصهياعيني على البطوله والشجاعه والشهامه ؟؟ توقعتهم يسولفون عن الأبطال في الحد الجنوبي ...
تدرون ان الان بي سي متورطهالحين يحاولون اضافة قنوات برو الرياضية لباقة الجزيرة ، لكن الجزيرة رفضة ههههه هههه وتورطت الان بي سي ، تورطو في التشفير بيحطون باقة لكن المشكلة ما احد بيشترك فيها .
أجامل أيامينفسي أعرف الإم بي سي ليه يجيهادعم من جميع الطبقات العليا ومحاباة كما الابن المدلل ماذاقدمت للمجتمع؟ شئ غريب مع انها ربع قرن تهدم في المجتمع
أجامل أيامينفسي أعرف الإم بي سي ليه يجيهادعم من جميع الطبقات العليا ومحاباة كما الابن المدلل ماذاقدمت للمجتمع؟ شئ غريب مع انها ربع قرن تهدم في المجتمع
تستر حتى في الكورةالحين مذيع ام بي سي ويش دخله في الموضوع البطولة حصريا للقناة القطرية ،، ام بي سي عايشه على ظهر الغير ، وبعدين الْيَوْمَ تم رفض التجديد للاتحاد السعودي يعني باي باي الحين بيرشحون واحد جديد ،
سارعربون صداقة عمل مع mbc
هاهغريبه من ابو دمعه
🍉زائر المساء✋🍉🕟مافهمت شي
بصطويسياقترح رفع شكوى على قناة ام بي سي ان كانت تجاوزت النظام اما بالشكوى للفيفا او لاي جهة مختصة مع تكاتف دول العالم بهذا الخصوس حسب النظام
الطرشيالليله اسمع الفراج يمدح فيه لان الدنيا مصالح
بصطويسياقترح رفع شكوى على قناة ام بي سي ان كانت تجاوزت النظام اما بالشكوى للفيفا او لاي جهة مختصة
احمد عسيريكفو ياسمي حربي والله ربي لاعدمناك