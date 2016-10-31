أحمد عيد يتدخل و ينقذ مراسل قناة “mbc bro” من مراقب آسيوي.. ويركبه سيارته الخاصة

صحيفة المرصد: حمى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، كاميرات قنوات mbc bro الفضائية، التي طالب المراقب الآسيوي، حجزها بسبب إجراء المذيع بدر رافع لقاءات تلفزيونية، مسجلا بذلك موثقًا بطوليًا أشاد به الجميع.

وبرر المراقب تصرفه بأن البطولة محتكرة على قنواتbein sports ، وهو ما رفضه المراسل رافع بقوله إنه خارج حدود الملعب.

واستعان المراسل برئيس الاتحاد أحمد عيد، الذي رفض حجز الكاميرا وقام بإركاب المصور والكاميرا معه في سيارته الخاصة وتحدث مع المراقب اللبناني بالاتحاد الآسيوي، موضحاً له بأنه رئيس الاتحاد السعودي وسلمه كرته الخاص في حال حاجتهم له. يشار إلى أن البطولة ذهبت لمصلحة المنتخب الياباني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة للأخضر السعودي.