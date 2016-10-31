كيف علق فيصل القاسم على انتخاب ميشال عون رئيسا للبنان ؟

صحيفة المرصد:علَّق الإعلامي السوري فيصل القاسم، بطريقته الخاصة، على انتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً للبنان.

وقال “القاسم” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “صحيح أن الرؤساء اللبنانيين يتم انتخابهم علناً من الخارج، لكن هذا لا يعني أن الحكام العرب يتم انتخابهم داخلياً. الفرق في لبنان أن الأمر علني”.

وأضاف في تغريدة أخرى : “لا أدري لماذا يعقد البرلمان اللبناني عشرات الجلسات لاختيار رئيس للجمهورية إذا كان رؤساء لبنان منتخبين من الخارج”.

وانتخب الجنرال ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين ونصف من شغور المنصب، بعدما حصل على أكثر من 83 صوتا متجاوزا العدد المطلوب وهو 65 صوتا لفوزه بالرئاسة بعد جولتي تصويت في مجلس النواب.