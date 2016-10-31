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كيف علق فيصل القاسم على انتخاب ميشال عون رئيسا للبنان ؟

31 أكتوبر, 2016 , 20:30 م
كيف علق فيصل القاسم على انتخاب ميشال عون رئيسا للبنان ؟
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صحيفة المرصد:علَّق الإعلامي السوري فيصل القاسم، بطريقته الخاصة، على انتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً للبنان.

وقال “القاسم” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “صحيح أن الرؤساء اللبنانيين يتم انتخابهم علناً من الخارج، لكن هذا لا يعني أن الحكام العرب يتم انتخابهم داخلياً. الفرق في لبنان أن الأمر علني”.

وأضاف في تغريدة أخرى : “لا أدري لماذا يعقد البرلمان اللبناني عشرات الجلسات لاختيار رئيس للجمهورية إذا كان رؤساء لبنان منتخبين من الخارج”.

وانتخب الجنرال ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين ونصف من شغور المنصب، بعدما حصل على أكثر من 83 صوتا متجاوزا العدد المطلوب وهو 65 صوتا لفوزه بالرئاسة بعد جولتي تصويت في مجلس النواب.

 



تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 21:34 م
    عدد التعليقات:15024

    قلم الحقيقه

    لبنان وبيروتهاراحت سورياوالعراق انتهو اليمن العدو الحوثي مخالبهم الخمينية المجوسية الايرانية مغروسة في جسده مخترقة حتى عظامه.مصر العربية أخوان الشر والعمالة يريدون الحاقها بسورياوالعراق.هذا حال العرب.
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  2. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    فواز

    يا الهمداني على أساس إنتخابه إنتخاب نزيه ؟!! هههههه ياعزيزي لبنان ظلت سنتين مو قادرين ينتخبون رئيس بسبب تدخل حزب الشيطان والحين تبيني اقول انتخاب نزيه
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  3. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    همسات

    حسبي الله ونعم الوكيل ،، اصلا من يوم راحت العراق واسدها ذكروني بمقولةً(( اكلت يوم اكل الثور الابيض )) لكن ربي يلطف منا من الفتن ماظهر منها وما بطن ويخلف علينا بخير
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  4. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 21:29 م
    عدد التعليقات:15024

    قلم الحقيقه

    من أوصل العرب الى هذا المستوى المذل فأفلسو من كل شيء؟. حتى لو افترضنا أن حكم البعث السوري تغير وأسقط في سوريا فهل يعتقدون بني عرب أن البديل هو في صالحهم؟.حكم أخواني أو حكم دواعش يحدون سكاكينهم عليهم.
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  5. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 21:22 م
    عدد التعليقات:15024

    قلم الحقيقه

    لعل العرب ينتظرون الفارس التركي لانقاذهم وهو الذي الى الآن يصرخ في الهواء الطلق في العراق ثرثرته وبربرته أكثر من فعله بينماالأكراد والجيش العراقي ومرتزقة ايران الجحش الشعبي يصولون ويجولون فيأرض العرب.
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  6. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    الهمداني

    يافيصل هذا منتخب ماهو جاي غصب
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  7. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    أوركيد🌺

    گيف علق القاســـــــــم🤔
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  8. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 21:18 م
    عدد التعليقات:15024

    قلم الحقيقه

    الخاسر الأول في هذه اللعبةكلها العرب وحدهم لاغيرهم.معادين للروس وللايرانيين والأمريكيين يتقاذفونهم مرة ناحيتهم ومرة أخرى ناحية روسياوثالثة بين وبين.متى يعتدل مسار التحرك العربي بركابه قبل فوات الأوان.
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  9. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    محمد

    ايران الاخطبوط
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  10. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    وتلك الايام....

    الدواعش صناعة ايرانية امريكية كيف تريدونهم يحاربون ايران وامريكاومن ثم من سوف يبررلهما دخول بلاد اهل السنه غير ربيبتهم داعش.....الى متى تستغبون الناس.
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  11. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 21:11 م
    عدد التعليقات:15024

    قلم الحقيقه

    الدواعش شردو المسيحيين من مساكنهم واعتدو على نسائهم مثل ماعملو مع الأزيديات. اليوم عون رمز قوي للمسيحيين في لبنان وخارجه.الايرانيين هم في عيون هؤلاء المنقذين لهم.لذلك كانو معهم وانتصرو لهم في بيروت.
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  12. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    فواز

    كان الله في عون أهل السنة فهم بين كماشتين الدواعش والصفويين
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  13. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    فواز

    الدواعش شاطرين بس على الضعوف من أهل السنة ولما الميليشيات الصفوية تحاربهم ينسحبون ويخلون المناطق السكنية السنية بيد الصفويين الطائفيين
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  14. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    فواز

    الله ياخذ الدواعش أخذ عزيز مقتدر أقسم بالله انهم حركة إستخباراتية والأحمق اللي مصدق انهم مجاهدين ,, وبالمناسبة ميشال عون دمية إيرانية
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  15. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    فواز

    النفوذ الإيراني يوم عن يوم يزيد في المنطقة العربية وطبعآ هذا بفضل الدواعش اللي أضعفوا السنة وساهموا في تشتيتهم ومسوين مجاهدين ! قال إيش قال خلافة
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  16. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 20:50 م
    عدد التعليقات:15024

    قلم الحقيقه

    وأنت يالقاسم من أين تتحدث؟.ومن هو المتحكم في الاشارات الضوئية الخاصة بك الحمراءوالخضراء والصفراء قف تحرك تمهل تكلم اصمت.
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  17. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    وتلك الايام....

    ايران تمكنت في كل مكان ..والعرب مازالوا في سبات....
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