كيف علق فيصل القاسم على انتخاب ميشال عون رئيسا للبنان ؟

صحيفة المرصد:علَّق الإعلامي السوري فيصل القاسم، بطريقته الخاصة، على انتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً للبنان.
وقال “القاسم” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “صحيح أن الرؤساء اللبنانيين يتم انتخابهم علناً من الخارج، لكن هذا لا يعني أن الحكام العرب يتم انتخابهم داخلياً. الفرق في لبنان أن الأمر علني”.
وأضاف في تغريدة أخرى : “لا أدري لماذا يعقد البرلمان اللبناني عشرات الجلسات لاختيار رئيس للجمهورية إذا كان رؤساء لبنان منتخبين من الخارج”.
وانتخب الجنرال ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين ونصف من شغور المنصب، بعدما حصل على أكثر من 83 صوتا متجاوزا العدد المطلوب وهو 65 صوتا لفوزه بالرئاسة بعد جولتي تصويت في مجلس النواب.
صحيح أن الرؤساء اللبنانيين يتم انتخابهم علناً من الخارج، لكن هذا لا يعني أن الحكام العرب يتم انتخابهم داخلياً. الفرق في لبنان أن الأمر علني
— فيصل القاسم (@kasimf) October 31, 2016
تعليقات ( 17 )
عدد التعليقات:15024
قلم الحقيقهلبنان وبيروتهاراحت سورياوالعراق انتهو اليمن العدو الحوثي مخالبهم الخمينية المجوسية الايرانية مغروسة في جسده مخترقة حتى عظامه.مصر العربية أخوان الشر والعمالة يريدون الحاقها بسورياوالعراق.هذا حال العرب.
فوازيا الهمداني على أساس إنتخابه إنتخاب نزيه ؟!! هههههه ياعزيزي لبنان ظلت سنتين مو قادرين ينتخبون رئيس بسبب تدخل حزب الشيطان والحين تبيني اقول انتخاب نزيه
همساتحسبي الله ونعم الوكيل ،، اصلا من يوم راحت العراق واسدها ذكروني بمقولةً(( اكلت يوم اكل الثور الابيض )) لكن ربي يلطف منا من الفتن ماظهر منها وما بطن ويخلف علينا بخير
عدد التعليقات:15024
قلم الحقيقهمن أوصل العرب الى هذا المستوى المذل فأفلسو من كل شيء؟. حتى لو افترضنا أن حكم البعث السوري تغير وأسقط في سوريا فهل يعتقدون بني عرب أن البديل هو في صالحهم؟.حكم أخواني أو حكم دواعش يحدون سكاكينهم عليهم.
عدد التعليقات:15024
قلم الحقيقهلعل العرب ينتظرون الفارس التركي لانقاذهم وهو الذي الى الآن يصرخ في الهواء الطلق في العراق ثرثرته وبربرته أكثر من فعله بينماالأكراد والجيش العراقي ومرتزقة ايران الجحش الشعبي يصولون ويجولون فيأرض العرب.
الهمدانييافيصل هذا منتخب ماهو جاي غصب
أوركيد🌺گيف علق القاســـــــــم🤔
عدد التعليقات:15024
قلم الحقيقهالخاسر الأول في هذه اللعبةكلها العرب وحدهم لاغيرهم.معادين للروس وللايرانيين والأمريكيين يتقاذفونهم مرة ناحيتهم ومرة أخرى ناحية روسياوثالثة بين وبين.متى يعتدل مسار التحرك العربي بركابه قبل فوات الأوان.
محمدايران الاخطبوط
وتلك الايام....الدواعش صناعة ايرانية امريكية كيف تريدونهم يحاربون ايران وامريكاومن ثم من سوف يبررلهما دخول بلاد اهل السنه غير ربيبتهم داعش.....الى متى تستغبون الناس.
عدد التعليقات:15024
قلم الحقيقهالدواعش شردو المسيحيين من مساكنهم واعتدو على نسائهم مثل ماعملو مع الأزيديات. اليوم عون رمز قوي للمسيحيين في لبنان وخارجه.الايرانيين هم في عيون هؤلاء المنقذين لهم.لذلك كانو معهم وانتصرو لهم في بيروت.
فوازكان الله في عون أهل السنة فهم بين كماشتين الدواعش والصفويين
فوازالدواعش شاطرين بس على الضعوف من أهل السنة ولما الميليشيات الصفوية تحاربهم ينسحبون ويخلون المناطق السكنية السنية بيد الصفويين الطائفيين
فوازالله ياخذ الدواعش أخذ عزيز مقتدر أقسم بالله انهم حركة إستخباراتية والأحمق اللي مصدق انهم مجاهدين ,, وبالمناسبة ميشال عون دمية إيرانية
فوازالنفوذ الإيراني يوم عن يوم يزيد في المنطقة العربية وطبعآ هذا بفضل الدواعش اللي أضعفوا السنة وساهموا في تشتيتهم ومسوين مجاهدين ! قال إيش قال خلافة
عدد التعليقات:15024
قلم الحقيقهوأنت يالقاسم من أين تتحدث؟.ومن هو المتحكم في الاشارات الضوئية الخاصة بك الحمراءوالخضراء والصفراء قف تحرك تمهل تكلم اصمت.
وتلك الايام....ايران تمكنت في كل مكان ..والعرب مازالوا في سبات....